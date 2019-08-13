MERRELL 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 與你 RUN 漫相約！

2019-08-13 09:40 運動筆記 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽



第八屆日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，將在 2020 年 1 月 12 日盛大登場！（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

是什麼樣的賽道曾獲 CNN 評選為世界十大公路？又是什麼樣的賽事能在運動筆記獲超過百名跑友評分 4.4 高分呢？沒錯！那就是日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽啦！

由大力支持戶外運動，長期給予選手最優質賽事體驗的 MERRELL 延續往年冠名贊助，第八屆日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽將在 2020 年 1 月 12 日盛大登場，這場結合無敵美景、原住民文化以及挑戰自我的賽事，又有什麼非報不可的亮點呢？快穿好跑鞋、繫緊鞋帶，帶你一探究竟！

結合無敵美景、原住民文化以及挑戰自我的日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽，等你相揪來加一！（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

臺灣人必跑！CNN 評選世界十大公路

提到臺灣特色景點，相信日月潭絕對榜上有名。擁有絕美景色的日月潭，是台灣最大的淡水湖泊，其「雙潭秋月」更被譽為「臺灣八景」之一。群山圍繞加上湖畔倒映的景色，一年四季不僅皆有不同風情，單車環潭路線更是被 CNN 名列為世界十大自行車道之一，也因此每年都吸引各國遊客爭相造訪。

而身為跑者，當然不能錯過這「用雙腳環湖」的機會！跑圈有一說：「臺灣人就是要跑一趟日月潭！」日月潭櫻舞飛揚路跑賽的賽道，恰好為遠近馳名的環潭路線，依山傍湖的美景，搭配冬季櫻花，或漫步、或競速，如畫一般的跑步回憶也不過如此，你說是嗎？

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靜謐的山水景色搭配冬季櫻花，用雙腳環湖，讓你留下如畫一般的跑步回憶！（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

多元組別任你選！全家同樂暢跑日月潭

為了鼓勵不同程度的跑友攜手參與，賽事組別除了有較具挑戰的 42 公里全馬組及 29 公里超半馬環湖組以外，還有12 公里挑戰組及不計時的 12 公里健走組，讓初跑新手也能盡情享受日月潭之美。

其中，12 公里挑戰組將首度新增計時及敘獎，適合想要挑戰短程競速，或是作為新手的首場賽事測驗；而 12 公里健走組部分，將設有「尋找白鹿蹤跡」的闖關活動，只要完成指定關卡，就能獲得專屬的 MERREL 贈品，相當推薦帶上小朋友一起體驗。除此之外，健走組折返點還將安排「戶外瑜珈教室」，能在日月潭美景的伴隨下，透過瑜珈吸取日月精華，還有什麼比這個更愜意的事呢？

趕緊趁這個機會，一起約上三五好友、全家大小來趟運動小旅行，相信必能讓你們彼此感情升溫，共創獨一無二的歡樂時光！

多元組別任你選，三五好友、新手老手、全家大家都能用適合自己的方式享受日月潭之美。（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

組別 42.195 K 全馬組 29 K 環湖組 12 K 挑戰組 12 K 健走組 MERRELL 活動紀念衫 V V V V 晶片計時 V V V 日月潭遊湖接駁卷 V 完賽獎牌 V V V 完賽證書夾 （內含證書、紀念郵票、主題信封） V V V 完賽證書 V 完賽連帽斗篷 V V 完賽超細纖維毛巾毛巾 V MERRELL 束口紀念袋 V 完賽熱食 V V V V 免費環湖接駁車 V V V V 備註 ※遊湖券僅為12 K 挑戰組選手完賽後由伊達邵接駁至水社。

日月潭白鹿傳說主題，極具收藏價值的參賽好禮

相傳原住民邵族的先人們是因出獵時發現一隻罕見的大白鹿，於是大夥兒驅趕著獵犬，翻山越嶺地追逐數日，一路越過中央山脈、阿里山，來到濁水溪上游，正當大家精疲力竭之時，突然發現了景緻動人的湖光山色——「日月潭」，當時未開發的日月潭豐沛的自然資源對於邵族人來說猶如人間仙境，於是舉族遷徙定居於此，並將此處稱作「普吉」（即白色之意）以感念白鹿，也意謂著祖靈與大自然的精神合一。

延續這段唯美的傳說，本屆賽事規劃一系列極具紀念價值的參賽好禮，從跑衣、獎牌到紀念毛巾，不只讓你一次打包收藏，42 公里全馬組及 29 公里超半馬環湖組，完賽禮部分還新增了連帽斗篷，讓你賽後保暖也可以很帥氣！

男版賽事紀念衣（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

女版賽事紀念衣（有腰身設計）（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

紀念毛巾樣式（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

以浪漫的紫色為設計，結合日月潭與白鹿傳說的精美完賽獎牌（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

話說日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽歷屆的周邊設計向來頗受跑友好評，尤其是紀念跑衣，其出色材質加上用心設計，美觀兼具實用的機能性，讓不少跑友在賽後也常穿著用於日常訓練甚至參賽戰服，成為一股另類的團服風潮。也想擁有的你，還來不及收集前面幾屆賽事沒關係，現在就報名，就不會錯過明年的入手機會啦！

由右至左分別為 2018 - 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽主題設計與紀念跑衣（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

加開高雄專車，貼心接駁再升級！

參加賽事最怕舟車勞頓，延續歷屆的貼心好評，主辦單位明年一樣有提供接駁車服務，除了原本的台北、台中線以後，還加開了高雄專車，讓南台灣的跑友們也能更便利地共襄盛舉。

一日來回台北、台中、高雄接駁資訊：

站別 台北站 台中站 高雄站 去程說明 1/12 凌晨 01:30 中正紀念堂出發 1/12 凌晨 04:00 台中火車站出發 1/12 凌晨 02:00 高雄火車站出發 回程說明 向山遊客中心 09:00-13:30 （人滿發車回程） 費用 NT$ 600 NT$ 350 NT$ 600 注意事項 本券含來回接駁，選手請憑車券進行上下車動作。 回程由於參賽者抵達終點時間不一，若接駁未滿 43 人一車，大會將不會發車。 活動訊息若有變動，大會於活動前一週，以 e-mail 和簡訊通知，告知搭乘相關訊息及車號安排。

U-PRO 配速團隊，帶你穩穩進終點！

話說美景當前，大家也別忘記要為賽事做好訓練與準備，尤其是 42 公里全馬組及 29 公里超半馬環湖組的參賽者，高低起伏的賽道可是相當具有挑戰性。不過如果你對自己的配速沒信心，或初上馬場有些緊張，或甚至你想要突破佳績，主辦單位也特別安排了 U-PRO 專業配速團隊來為跑友服務，讓你不只可以放心看美景，還能穩穩進終點！

本屆賽事將邀請 U-PRO 配速團隊來為跑友服務，讓你不只可以放心看美景，還能穩穩進終點！（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

特色補給不可少，親自上場才知道！

當然，一場賽事少不了應援補給，特別是在「好山、好水、東西也好好吃」的日月潭！主辦單位除了提供基本補給，如水、運動飲料、鹽巴、巧克力以外，還將備有當地著名的茶葉蛋、日月潭紅茶等在地特產供跑友品嚐，除此之外，據說還有隱藏版的「斯貝秀」美食，究竟還會端上什麼「好料」呢？這邊就先賣個關子，想要邊賞美景邊嚐美食佳餚的你，可得趕快報名，等你親自上場就知道啦！

相約日月潭，2020 與你不見不散！

2020 又有著「愛你愛你」的諧音， 身為跑者，怎麼能錯過在這個特別年份，用雙腳和心儀的他（她）或家人朋友留下難忘回憶的機會呢？賽事報名截至 11 月 29 日，快約上最特別的他（她），一起在日月潭留下屬於你們的美好紀念吧！

快約上最特別的他/她，一起在日月潭留下美好回憶吧！（圖片來源：MERRELL 2020 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽）

報名資訊

活動日期：2020 年 1 月 12 日 （日）

報名日期：即日起至 2019 年 11 月 29 日（星期五）

活動會場：日月潭向山遊客中心

活動項目 42.192 全馬組 29K 環湖組 12K 挑戰組 12K 健走組 報名費 （完成報名者，恕不退費） NT$1300 NT$1150 NT$850 NT$500 計時方式 晶片計時（未收押金，不退費） 不計時 集合時間 6:00 鳴槍時間 6:30 6:35 6:40 6:50 時間限制 6.5 小時 4.5 小時 2 小時 3 小時 衣物保管時間 5:30～13:30 報名方式 網路報名

以上文章由 日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽 贊助刊出。

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