第二屆田中馬官方訓練營揭幕 學長姐傳遞愛的小物

2019-08-13 09:50 運動筆記 邱鈺婷



《2019台灣米倉田中馬拉松官方訓練營》於 8/10、8/11 熱情揭幕，展開為期 12 周的課程，透過一系列週期化的課程建立跑者正確的跑步觀念，志同道合的夥伴們也能收穫更有效率的跑技，提前為即將到來的田中馬暖身，打造田中成為樂活運動城鎮。

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《2019台灣米倉田中馬拉松訓練營》正式開訓（圖片來源：跑步學堂）

開訓日首要之務必須先進行 200 公尺、3 公里檢測，試探各學員的能力之餘，是為了取得量化且科學化的數據，作為日後階段性檢測的比較基準。學員黃麗燕的表現令人驚豔，撼動了男性長期主宰的第一名地位，身材纖細的黃麗燕表示，小時候受過短期的短跑訓練，也曾獲得不錯的成績，對於跑步一直有份執著，在最近看完陳彥博的電影紀錄片後， 讓她更加傾聽內心的聲音：心中有夢，就努力去實踐！因此決定報名訓練營，為自己的初半馬而努力。

學員黃麗燕（左）在 3 公里測驗中表現不俗（圖片來源：跑步學堂）

舒康跑團到場協助學員測驗，並熱情為學員加油打氣（圖片來源：跑步學堂）

首日的室內課有觀念的建立、課表執行講解、滾筒筋膜放鬆教學、身體檢測及「RunningQuotient 」APP 的操作，課程內容相當專業且豐富，運動品牌 FILA 也提供整套運動裝備，包含最新馬拉松鞋款 KR4，讓學員無後顧之憂，全力備戰田中馬。其中在講解基礎的技術時，劉高旗教練表示：「就像你在學習一項新的運動，最初一定是從基本技術學起。」要將一個與生俱來的能力歸零後重新建構，對每個人來說都不容易。但學員臉上都不見疲累，取而代之的是成長的熱情。對於這些關鍵的局部調校能在明日操作時帶來多少效益，學員們滿心期待。

運動品牌 FILA 提供訓練營學員全套的跑步裝備（圖片來源：跑步學堂）

次日（8/11），訓練營特別安排兩個訓練營學員相見歡，由已經開訓一個月的二水馬拉松官方訓練營學長姐，傳遞卡通造型小物給甫開訓的田中馬官方訓練營學弟妹，象徵愛與鼓勵，彼此相互問候並且合影留念，在溫馨的橋段中，為第二天的課程揭開序幕。

田中馬與二水馬訓練營學員大合影（圖片來源：跑步學堂）

學員在綿綿的細雨下浸濕了上衣，天氣不算太好，但作為基礎訓練還算得宜，提早適應比賽可能遇到的不良天況。學員們跑步經驗不一，卻同樣都是半馬新鮮人，無論跑齡教練一視同仁，從基礎技術開始琢磨，教練提到比起操體能，他更重視能否幫助學員追求更節能的跑法，將跑距極限再向前推展。

每項技術動作間都會穿插跑步，讓身體自然記憶。教練時時從旁提醒「體重（重心）在哪裡」，要求學員專注在自我比較，感受重心、控制腳掌升降位置、加減速知覺訓練、短程配速跑，讓「天生就會跑」的我們長期以來所忽略的身體能力被激活。

開訓日第二天教練進行技術課程實作教學（圖片來源: 跑步學堂）

轉移陣地到中潭上室內課，投影機上一面顯示肌肉及筋膜，梁育誠教練一面示範如何使用滾筒達成筋膜放鬆，一條龍式的教程，同時兼顧了跑前間後的生理適能（需求）。若說跑步是收的能力，那麼筋膜放鬆便是放的能力，收放之間不偏廢，才能相輔相成。教練也特別提醒，每一個環節都是不可或缺的。

略為休息過後，發放檢測表，教練一一解說數值所代表的意義，學員們對量化的結果都興致勃勃，教練也詳述了配速後各個強度區間的體感，讓沒有概念的初學者，有意識的管理自己的整個跑程，消除對未知的不踏實感。

梁育誠教練仔細解說肌肉及筋膜的原理（圖片來源：跑步學堂）

肌力訓練是跑步中不可或缺的一部分，用最減壓、易懂的方式喚醒長期受生活習慣壓迫的肌群，劉高旗教練提示每當在堅持不下去的時候，就要鼓舞自己再堅持一下，積極的心態才是真正決定成敗的關鍵。

蔡弘誠教練在最後一堂課程，提點了心理素質的促進思維，學員掌握基礎代表取得了半馬的入場券，不論是菁英還是入門者，技術都十分受用，但伴隨正向的態度能前進到更遠的地方，最重要的是肯定自己、用競技的心態認真以待，每天只要比自己強一點點，就夠了！.

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