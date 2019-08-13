訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 進展期第五周

2019-08-13 09:46 運動筆記 Hsueh Yu Chun



這週日的二水馬全馬訓練營有兩件大事

首先是361°的試鞋活動

每位訓練營學員與一起旁聽的跑友都可以登記試鞋

似乎輕量競速的跑鞋最受青睞

很怕穿過就回不去了啦

當然好看美觀的跑鞋也很吸睛

先求跑地帥/美是必要的

感謝361°工作人員的服務

給跑友們選鞋的知識及建議

讓愛好跑步的人都有機會深度嘗試與體驗

再來就是田中馬半馬訓練營也開始啦

兩個營的學員們都有了直屬學長姐與學弟妹

一個簡單學長姐送學弟妹見面可愛小禮的儀式後

算是二水初全馬營與田中初半馬營第一次相見了

都要面對未曾完成的路跑競賽里程

二水營裡有不少位是去年初半馬訓練營結業的

找到跑更長更快帶來的好處與樂趣吧

今年更進一步要挑戰初馬了耶

也預祝兩個營的學員們都能無痛微笑完賽圓夢

二水營進入進展期了

多了些更進階的肌力訓練動作

[俯臥臀部上下]

同伏地挺身預備姿勢開始 臀部推到最高後

頭埋入雙手上臂間 手肘不要彎 鍛鍊鬆閃肌肉重新拉緊

[仰姿臀部上下]

雙腳微開 腳尖不往下踩 用腳跟下踩

不用刻意讓膝蓋彎曲 髖臀推到最高後頭往後仰

[仰姿單腳上拉+阻力繩]

身體後仰多些坐地上 雙手掌或手肘撐地半躺

加單腳觸地盡量貼近地面讓臀部稍微騰空

再用彈力繩伸直與收縮騰空腳 來鍛鍊膝蓋後側肌群

[雙腳/單腳彈跳+負重]

雙手高舉啞鈴 再分別用雙腳與單腳原地彈跳

要訣是手上的重量要先往上推

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[高腳杯深蹲]

這動作容易做錯

教練花不少心思個別指導學員改正

腳與肩膀同寬的站姿

雙手持啞鈴上段並靠胸

收下巴眼睛看斜前方地板

深蹲時呼吸是下吸上吐

蹲時屁股是往後坐非往正下坐的感覺

想像髖為大齒輪以及膝為小齒輪

由大齒輪帶動小齒輪

蹲到大腿與地面平行

蹲到最底時似腳底好似要將地面推開

墊個五公分高的書本或其他物體讓腳跟踩

可以讓重心更往後做地更符合要求

這是很棒的輔助訣竅