賽事心得／烏魯魯馬拉松 踏在原始的土地上

2019-08-13 10:06 運動筆記 Jordan Ou



一場純粹的42.195km，一段前世、今生的好友攜手跑向世界中心的故事，就在2019-7-27這日傳奇上演。

澳大利亞內陸馬拉松(Australian outback marathon) 每年估計大約會有400個參賽名額，今年全馬參加者有208名，相信大部分的海外跑者都會購買主辦單位的套裝行程，因為烏魯魯除了是世界的遺產外，也是澳洲的國家公園，所以要在裡面活動是有其一定的限制。報名的方式可以參考官網https://australianoutbackmarathon.com/，或是各地承辦的旅行社。

EXPO報到

賽前的一天，我們先來到了北領地住宿飯店，EXPO會場離飯店不遠，倒是紅土賽道的馬拉松是第一回，所以我們先做了一小段約2K的試跑體驗。

鳥瞰-艾爾斯岩

紅土大地

EXPO會場

Expo會場並不大，紀念T、運動巾和幾類當地特色的伴手禮，如：烏魯魯馬克杯、頭巾…等，整個逛完大概1小時左右。 賽前歡迎會，主辦單位很特別的安排，小而美的賽事，大會介紹了工作人員，還有賽事路線及各種指標的意義，畢竟在人數不多的賽事上，賽道上極有可能前後無跑者，所以指標就顯得格外重要。不僅如此，主持人也分享了很多跑者的精彩故事，有完成700多場的跑者、與病魔纏鬥的跑者…細數著來自世界各地跑者們的勵志，著實感動非常。

警長也瘋狂

2019-7-27 烏魯魯馬拉松登場 內陸的溫差頗大，全馬開始時間是7:45，大約7點左右來到了會場，氣溫估計大約是8度，著外套看來是需要的，不過不用擔心氣溫升起時要拎著外套跑，主辦單位在每個補給站設有回收箱，經過時可以把外套放入，主辦單位會將回收箱送回EXPO場地，屆時跑者可以去領回，當然，也可以選擇捐出。

會場一隅

冷ㄚ

活力滿滿MIT

何去何從

史上最強-祖孫2人組

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滾滾紅土路 悠悠跑者心

綠洲

嗨

Fight

跑過、走過、笑過、愛過

我們不一樣…我們都希望來生還能相遇…

後記一場上天所造成的馬拉松，一段42.195的奇緣，踏在原始的土地上，看見歡笑看見愛，想體驗不一樣的旅跑，想聽聽不一樣的心跳聲，來場烏魯魯馬拉松，你會懂得。