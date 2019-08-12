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賽事心得／舊金山馬拉松 在美生活兩年紀念

2019-08-12 09:45運動筆記 Sharon

前言

總該寫下一些文字，記錄這些不斷變動的日子從前沒想過18歲離開家後日子的形狀，從在貓空的傳播學院一直到了舊金山，成為一名軟體工程師，雖然也不確定這裡會不會是最後的終點，但我知道唯一不變的是，我還要繼續跑下去，不管以後在哪裡，不管速度的快慢。

正文

舊金山，曾經是夢想的終點，總在寒冷飄著雪但暖氣不作用的匹茲堡夜晚裡，靠著想像加州美好的天氣，繼續鼓勵自己努力學習，但現在卻記不清當初收到幾個Offer Letters的感動和興奮，只記得飄著大麻味和尿騷味的舊金山街景，以及被霧環繞的舊金山大橋，也許生活本是如此，沒有因為生活在哪而改變生活的本質。

凌晨四點三十分鬧準時吵醒剛入睡兩小時的我，喝了一杯手沖咖啡和吃了一根香蕉，這時候才發現賽前的物資袋裡少了安全別針。在美國的馬拉松計時晶片就是參賽號碼布條，這件事情還是我到了賽前一天不斷和我馬拉松偶像來回確認很多遍(感謝偶像Jay Hsu)，而少了安全別針就意味著少了參賽資格，但要在這麼早的時間，在生活沒有那麼方便的美國找到地方買安全別針，想著想著就讓我神經更加緊繃，好險最後還是順利買到一整盒的安全別針，連以後的賽事都一起準備好了。

賽前上的這些小小的不完美，讓我想起就像這兩年來，有好多地方我都沒辦法做到想做到的理想中的完美，但每次都是一次經驗，提醒下次的自己還可以做更好的地方。與朋友道別後，繼續緩跑了1.5公里後左右才到達起點區。當一個人站在不同國籍跑者群中間，看著他們與同伴們一起暖身蓄勢待發的樣子，配上海面上粼粼的波光，提醒我這是人生中第一場海外初半馬。

當歡呼聲響起，身邊的跑者開始緩緩移動，跟著人群經過了起點了拱門，於是開啟這場紀念意義勝過打破個人紀錄的賽事。第 1 公里，不管是在台灣還是在國外的賽事，總是賽事中最擁擠的路段，在一路閃躲漸漸沒力氣的跑者，以及配上還算溫煦的陽光，順暢地跑過了 8 公里，接者可以看見霧散開的 Golden Gates Bridge ，這表示將迎接本場賽事中的第一個惡魔- Presidio 公園，進入連續三公里爬升 88 公尺的上坡，對於一個平常不會訓練山路的跑者，這個上坡分別跑出了 5:30/km、 5:55/km、6:52/km（本場賽事最慢的一公里），連賽後的數據也真實反映在第三公里的上坡時那些內心的掙扎和快要放棄的邊緣，現在只記得當時一直在內心裡不斷告訴自己，也許這是最後一次在這夢想的土地上跑步了，也許明年就不在舊金山了，就這樣一直盯著腳下的路，嘗試不去看這個陡坡還有多長，終於順利結束第一個挑戰，接著利用一個陡峭的下坡，嘗試追回一些時間，以 4:50/km （本場賽事最二快的配速，最快配速在衝終點線時）的配速完成了第 12 公里。

但此時的陽光開始變得毒辣，又遇到賽事中第二個小上坡，不出所料地配速掉出了預計配速一點，大約落在了 5:55/km，當 16 公里後跑進了 Golden Gates Park，開始有樹蔭遮擋住一些陽光，於是又能開心跑回預計配速。但這場賽事最痛苦的是，在要結束的最後三公里，竟然又是一個緩上坡的三公里，不過由於快靠近終點了，賽道旁有許多加油觀眾，在收下許多加油聲，似乎有股力量回充的感覺，帶著這股力量順利地跑回了終點，最後以 1:59 跑完了第一場人生海外初半馬。真心感謝這兩年幫助我的每個人，也非常感謝那些默默為我加油的人，謝謝你們。

歐新社資料照片
歐新社資料照片
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