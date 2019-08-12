賽事心得／誰來梨我路跑賽 吃得飽飽跑得爽爽

2019-08-12 09:56 運動筆記 吳力感



身為成員平均年齡超過四十歲的路跑社團中的一份子，我們不只想要擁有一尾活龍般能克服炎熱氣候的能力，也想要一直保持青春活力不被老擊敗，在眾多跑者選擇放暑假的七、八月，我們挑戰這兩個月份各報名參加一場全馬。

上個月我們已參加了一場在苗栗公館鄉舉辦的“鶼鰈情深路跑賽”，而這個月則是今天這場苗栗三灣鄉的“誰來梨我路跑賽”，雖然賽事名稱聽起來感覺鳥鳥的，但其實每一場跑友給予的評價都很高，是非常優質的賽事活動。

7/28鶼鰈情深路跑賽

誰來梨我屬於苗栗縣路跑賽系列的八月場，這系列每個月輪流在苗栗縣不同鄉鎮舉辦一場馬拉松賽事，因為活動沒有賽事紀念衣、沒有完賽獎牌、沒有紙本成績、沒有完賽禮品，所以報名費用也比一般賽事來的低廉。大會還規定參賽跑者必須自備杯子跟餐具，整個充滿環保的概念，我覺得很可以。

凌晨1點多，跟芳銘、勇哥在中壢會合後共乘一部車出發，02:20左右到達會場三灣國小附近，大家先在便利商店內休息跟用餐。

吃飽休息一陣子後，我們移動到三灣國小的活動中心，領取自己的號碼布跟晶片，做好賽前最後的準備。

前一晚在這打地舖的也都起床了

校園內可愛的小黑

全馬/超馬組05:00起跑前，天空突然下起雨來，但完全不減跑者的熱情。

這場比賽的路線1圈約4.3K，全馬需要跑10圈，過程中會經過2個設有晶片感應站的折返點，回到起跑點踩過感應地墊後計1圈，在這旁邊有一個螢幕會顯示進站跑者的剩餘圈數，讓我們可以清楚知道自己還要跑幾圈之外，也可以藉此確認剛剛踩過感應地墊時，晶片是否有感應成功。

賽道路線與晶片感應站設置圖

我覺得今天這場賽事最吸引我的就是補給了，跑者每完成一圈，就可以直接進補給站大塊朵頤，大會準備的補給內容琳瑯滿目，吃的喝的鹹的甜的酸的都有，而且是隨著時間排程推陳出新，我每次總是才吃飽喝足的離開補給站不久，就又開始對下一輪的補給充滿期待。

今天有吃到也有拍照的部份補給

就這樣三個人走著跑著聊著笑著，一路上也跟其他認識或不認識的跑友互相鼓勵加油打氣，這場馬拉松就在吃吃喝喝中順利完成了！

相逢即是有緣

開心玩賽

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賽道風光

回到三灣國小的活動中心，主辦單位不只設置了沖洗區，還貼心的準備了洗髮精跟沐浴乳，完賽的跑者只需要帶著換洗衣物跟毛巾，就可以輕鬆的洗香香了...

大會在活動中心這邊也有供應熱食跟一些甜湯&鹹湯給完賽跑者享用。

跑快的吃肉跑慢的喝湯

最後，我們都舒舒服服的洗了個澡，還帶著飽飽飽吃撐了的肚子滿足的回家。

#吃速列車

#瘋狂亞比路跑社