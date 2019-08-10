親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
林書豪專區
台將征戰日職
棒協賽事特報
籃球
綜合
路跑

胡幼偉：郭台銘願賭不服輸 一步步走上錯誤的不歸路

又一家飲料店挺中 館長被激怒：1年內我自己開飲料店

運動筆記2019澎湖遠航馬拉松宣傳影片2019矽品臺中港灣馬拉松-引爆海岸線
健行筆記【新北三芝】登山路再出發．面天山上慢慢走【熾夏林間健行趣】 - 淡蘭中路十分平湖西O型短程健行
NBAJoel Embiid &Ben Simmons 三大兩人小組配合 (2018-19賽季)費城76人三大好球 (2018-19賽季)

報名資訊／2019矽品台中港灣馬拉松 引爆海岸線

2019-08-10 06:00運動筆記 陳科逢

矽品台中港灣馬拉松邁向第四年；歷屆挾帶大量人氣、話題，在眾多賽事中一支獨秀，獲得第一手消息後，給各位跑友五大必報理由。

一、伴手禮超優質，CP值爆棚從必備的紀念衣、運動毛巾，各組還有專屬紀念品-飛狼微旅肩背包(21k)、馬卡龍提鍋(13k)、小小兵保鮮盒(5k)，竟然再加碼最夯的熊本熊隨手杯，千元有找的報名費；布袋才裝的完的伴手禮，CP值爆棚阿！

二、絕美賽道，引爆高美濕地路線嚴選世界六大天空之鏡的高美濕地，途經壯麗風車大道，帶您深入濕地精華路段，避開人擠人的尖峰時刻，讓您第一次體驗清靜的高美，晨曦、美景、風車絕對是您畢生銘記的賽事沒有之一。

分享

三、路平好跑，破PB最佳時機

冬季是跑友們動員的旺季，氣溫適宜配上平坦又寬闊的賽道；採用計時晶片-樂活資訊，在跑團中有口皆碑，如此天時地利人和，挑戰BP今年就靠這一場！

四、高額獎金，等您來挑戰

號召好手互相切磋，活動獎金高達一萬五，爭取個人BP同時也把獎金抱回家，無緣的跑友別氣餒，活動也能加購初半馬獎與紀念獎盃，做自己的第一名最重要。

五、優質補給，補充滿滿能量

賽事專業度固然重要，歡樂程度絕不能少，優質補站烤雞、當季新鮮水果、滷味、小點心不惜成本，揮灑汗水也要顧好五臟廟，不怕你來吃，就怕你吃不下，年度CP值最高、最歡樂的路跑賽事就在這裡，絕對顛覆你對路跑活動的定義！

報名連結：https://lohasnet.tw/SPIL2019/

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

報名資訊／2019澎湖遠航馬拉松 征服世界最美麗海灣

2019-08-10 06:00

路跑／MIZUNO馬拉松接力賽 11月17日金山開跑

2019-08-09 18:15

報名資訊／櫻花陵園馬拉松 上櫻花下五峰賞蘭陽美景

2019-08-09 06:00

跑步知識／會跑也要會吃：耐力運動營養週期化

2019-08-09 06:00

台灣國際馬拉松賽 12/9新竹縣開跑

2019-08-08 17:45

跑步知識／跑者的理想情人 絕不能NG的五件事！

2019-08-08 09:55

賽事心得／波士頓馬拉松 找回信心、PW又如何！

2019-08-08 09:47

賽事心得／富士山登山競走 禮遇國外選手優先出發

2019-08-08 09:34

熱門文章

正式簽約中國品牌 傳林書豪代言價碼曝光

2019-08-09 12:34

世界盃男籃／至今難忘04年奧運失利 波總：人生中最大挫敗

2019-08-09 11:01

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top