報名資訊／2019矽品台中港灣馬拉松 引爆海岸線

2019-08-10 06:00 運動筆記 陳科逢



矽品台中港灣馬拉松邁向第四年；歷屆挾帶大量人氣、話題，在眾多賽事中一支獨秀，獲得第一手消息後，給各位跑友五大必報理由。

一、伴手禮超優質，CP值爆棚從必備的紀念衣、運動毛巾，各組還有專屬紀念品-飛狼微旅肩背包(21k)、馬卡龍提鍋(13k)、小小兵保鮮盒(5k)，竟然再加碼最夯的熊本熊隨手杯，千元有找的報名費；布袋才裝的完的伴手禮，CP值爆棚阿！

二、絕美賽道，引爆高美濕地路線嚴選世界六大天空之鏡的高美濕地，途經壯麗風車大道，帶您深入濕地精華路段，避開人擠人的尖峰時刻，讓您第一次體驗清靜的高美，晨曦、美景、風車絕對是您畢生銘記的賽事沒有之一。

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三、路平好跑，破PB最佳時機

冬季是跑友們動員的旺季，氣溫適宜配上平坦又寬闊的賽道；採用計時晶片-樂活資訊，在跑團中有口皆碑，如此天時地利人和，挑戰BP今年就靠這一場！

四、高額獎金，等您來挑戰

號召好手互相切磋，活動獎金高達一萬五，爭取個人BP同時也把獎金抱回家，無緣的跑友別氣餒，活動也能加購初半馬獎與紀念獎盃，做自己的第一名最重要。

五、優質補給，補充滿滿能量

賽事專業度固然重要，歡樂程度絕不能少，優質補站烤雞、當季新鮮水果、滷味、小點心不惜成本，揮灑汗水也要顧好五臟廟，不怕你來吃，就怕你吃不下，年度CP值最高、最歡樂的路跑賽事就在這裡，絕對顛覆你對路跑活動的定義！

報名連結：https://lohasnet.tw/SPIL2019/