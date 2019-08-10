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報名資訊／2019澎湖遠航馬拉松 征服世界最美麗海灣

2019-08-10 06:00運動筆記 Run Style完全執行團隊吳導

擁有離島路跑夢想的你，千萬不要錯過這場賽事邀請您一起來征服世界最美麗的海灣--澎湖🏃‍♂️🏃‍♀️

🎈活動日期：2019年11月17日(星期日)

🎈活動網址：報名資訊

🎈活動地點：觀音亭西瀛勝境

🎈賽事組別：42k全馬組/21k半馬組/10k挑戰組/5k健走組

🎈報名時間：至09/30(23:59)或額滿截止

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