報名資訊／櫻花陵園馬拉松 上櫻花下五峰賞蘭陽美景

2019-08-09 06:00 運動筆記 Zheng Yu-Mei



我們全家都沒有運動的習慣，真是該改進啊。

雖然就住在運動公園附近，但要流汗的決心，沒有被放在基因裡面。

每天看人運動，尤其是每天會固定運動的那些人，只有佩服。

這次礁溪鄉公所希望捲捲頭能幫他們推廣馬拉松活動，我只能動動手指頭，在旁邊遞水而已。

不過我可以從在地人的角度，分析一下路線給大家聽喔。

以前就聽過礁溪鄉公所會舉辦馬拉松，尤其是「櫻花陵園馬拉松」很有名，這幾年都有在辦。

無論路線、補給、獎品等等，正面的評價都很高，是個很有經驗的主辦單位。

🔺2019 櫻花陵園馬拉松報名網址

2018年的場景。下大雨！！！還是澆不熄跑者的熱情

2019年剛出爐的宣傳片

今年一樣分成三組：健跑組（6.38公里），半馬組（22.3公里）與全馬組（42.7公里）。

距離是其次，不同於一般辦在平地的城市馬拉松，礁溪溫泉馬拉松是上上下下的「跑山」馬拉松。

尤其全馬組要上到海拔近八百公尺的櫻花陵園，俯瞰整片蘭陽平原美景，絕對心曠神怡。

🔺健跑組路線。

礁溪國小出發，經過大忠路，老爺飯店，直接到五峰旗瀑布入口前折返。

看起來很簡單，但也要在三公里內爬升將近 100公尺。那段到五峰旗的緩上坡，其實也不輕鬆。

🔺半馬組路線。

這一段路捲爸很熟，因為幾乎就是他上班的路。

也是從礁溪國小出發，然後走靠山邊的小道，繞過龍潭湖後折返。

路線高度圖。這一片都是稻田，坡度平緩，起伏不大。

中間應該是龍潭湖，環湖道路上靠近山邊地勢比較高的地方。

🔺健跑與半馬路線都還ＯＫ，但捲爸一看到這個全馬的路線圖，震驚了！！！

這......真的是人跑的路線嗎？？

因為他幾年前騎越野登山車，這些路他都騎過，很遠....很陡啊。

今年的礁溪溫泉馬拉松，居然選了這樣的路線！！

以前的全馬，都是從礁溪經過淡江與佛光，上到櫻花陵園再從原路回來，基本上是直線的。

2019年大變動！！出發後先跑個五峰旗（與健跑組相同），再沿山路到龍潭湖（跟半馬重疊）

但之後要先經過亞典與山寨村，到小礁溪之後直攻櫻花陵園山路，再下切到淡江蘭陽校區回礁溪。

根本就是繞了整座山！！地圖上看是平的，現場看卻是相當立體的喔。

🔺看看這42公里的高度起伏，總爬升超過一千公尺。

讓身為在地人的我們分析一下路線給大家看！！！

我們花了二個多小時，特別「開車」繞了一圈全馬路線，就是為了把真正的感受呈現給大家。

一、上山部分：

過亞典蛋糕進入二結村之後坡度緩升，到了小礁溪開始進入櫻花陵園的山路。

這一段八公里左右的山路彎彎曲曲，路面不平，有時排水溝橫越路面，是個不小的挑戰。

過山寨村後右轉進入二結路，路突然變小，路口不明顯，要注意！！！

沿著左邊堤防慢慢前進，看到「後面」那座山了嗎？？要跑一整圈喔。

（這邊開始大約是上圖紅線的起點）

感覺得到這坡度嗎？？？

左轉進入櫻花陵園山路，路況會開始變差。

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不用懷疑，最左邊的白房子是剛剛進入山區的地方。我們沿著畫面中央那條公路一路爬上來的。

12/7 就會有一群勇敢的跑者，挑戰這座山。

這裡大約是上山路程的 2/3 處。

這裡就是路程的最高點，大約離櫻花陵園一公里半，要右切下去到淡江大學蘭陽校區。

二、下山部分：

路旁有標示「往礁溪台北」

從這裡開始下坡，但坡度非常陡，路也比較小。下山有點傷膝蓋，要小心。

這裡的路況請看最後面的動態影片會比較了解。

從淡江大學看蘭陽平原。

若我是當下的跑者，心裡一定非常雀躍，跑到山下那堆房子就到了.....（怎麼還這麼遠啦）

經過礁溪高爾夫球場，這是淡江與佛光大學下山的路。

坡度有7%-9% 左右，你可以感到下山的車速很快吧。

大楓橋左轉回礁溪市區，這裡之後約有三公里左右的平地，讓身體和緩一下。

穿過礁溪溫泉街回到終點站，礁溪國小，完成人生一大成就。

我當然沒跑過馬拉松，就連健跑組的六公里我搞不好也走不完。

但是，能持續運動的人就是有不一樣的毅力，馬拉松更是考驗意志力的極限運動之一。

如果你也是愛好跑步的人，趕緊來報名。

如果你過去也加過櫻花馬，這次改了路線也歡迎來挑戰。