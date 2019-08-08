跑步知識／跑者的理想情人 絕不能NG的五件事！

2019-08-08 09:55 運動筆記 大鈞哥



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「執子之手，與子偕跑」相信是許多跑友們內心深處美好的想像，但你知道，我知道，獨眼龍也知道，你的另一半不一定喜歡跑步，就算他/她喜歡跑步，也不一定喜歡和你一起跑；就算他/她願意和你一起跑，彼此間的許多習慣可能也不一定可以配合。

縱橫馬場、情場逾廿年的大鈞哥在下我，堪稱馬場情侶觀察家，今天值此花好月圓的日子，就來跟大家分享跑步時最讓人翻白眼的五大NG行為，歡迎對號入座，看你中了幾項！

1.手機、line奪命連環call 擱卡對郎造

(照片來源:123RF)

奪命連環call是管理對方的老招，來到21世紀這項武器更是大大升級，隨處都有網路，基本上沒有不被找到的理由。有的另一半總是十分擔心對方的安危，狂用這項大絕，跑個步而已，一路上訊息狂發、電話狂打，「是要叫林北練間歇膩？」

2.看馬尾妹、猛男是眼球自動追蹤系統 不是我的錯

運動猛男的肌肉多麼結實、跑步正妹的身材多麼健美，看一下看一下實在是人之常情，但在生活周遭不乏聽到朋友抱怨自己的另一半管很多，連跑個河濱也會被碎念一頓，怕女友看肌肉男、怕男友看俏臀女。只能說，這是眼球的自動追蹤系統，我是迫於無奈呀！

3.哥跑得不只是步 哥跑的是友情

(照片來源:123RF)

馬場有云，「跑友如手足，女友如衣服」，所以可以不穿衣服，卻不能斷了手足（誤）其實三五好友一起出門運動、跑步，是件多麼美好的事情，更何況運動這件事有時需要一些夥伴，比較能夠維持長久，督促自己持續進步，然而要讓另一半領悟這個道理，真的是難上加難…

4.「跑步和我，到底哪個重要！？」

(照片來源:123RF)

想要出門練跑，另一半卻覺得為何不多花點時間陪陪她，「你到底把我放在哪裡？」、「難道跑步比我還重要？」一連串的問題，讓人哭笑不得...我很愛她，但教練，我真的想練跑！

5.有需求不求人 自己來也很好

(照片來源:123RF)

想要找另一半一起從事某項運動，但是對方卻不喜歡，讓自己只好離這個興趣越來越遠。可是跑步不一樣，人人有能力，個個有資格，自己來就可以，不用再討好誰了，馬場名言說得真好：「有需求去找三上，有衝動去跑山上。」

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