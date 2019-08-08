訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 基礎期第四周

2019-08-08 09:29 運動筆記 Hsueh Yu Chun



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這週訓練營是基礎期的最後一個禮拜

7天內共有兩次測驗

第一個是7/30週二晚上跑90分配速一區的測驗

由跑步好幫手的RQ程式計算出每個學員個人化的配速區間

不停錶持續配速一區輕鬆跑90分鐘

目的在檢測輕鬆動作能否維持長時間

學員遇到的關卡多數是心律跑到後段有漂移

主原是沒去掉多餘的動作放鬆地跑

持續久後肌肉有負擔造成了心跳加快

也因此有配速不穩定的狀況

也因為這次是不停地輕鬆長跑

學員反應請教中途有想上廁所方便的問題

教練建議的解決方式是在此開始跑之前再上一次廁所

未來挑戰初馬也相同啊

雖然跑全馬時可以進沿途的廁所方便

但帶著大的便意跑起來就是不舒暢

比起解決小號還耗時許多

參賽當早好好完成"做蛋糕"的功課為妙

8/4週日是另一個測驗日

與一個月初入營時的項目相同

是測200公尺與3公里

為了解學員們進步的幅度

並更新RQ程式計算每個學員個人最新的跑步能力值

在舒康志工們交管與補給的協助下

學員們再一次順利完成測驗

好感謝舒康跑友前輩們啊~~

回到一樣鼎力相助的中潭社區活動中心

在伸展與滾筒按摩後

教練講解完成基礎期邁入進展期的課表

主要先追求技術方面的正確與進步

循序漸進地讓學員們擁有無痛完賽二水初馬的能耐

尾聲物理治療師補充如何深層放鬆身體

藉由躺著練習呼吸的方式

例如空氣從吸到肚子到空氣吸到胸口

還有空氣在肚子與胸口間轉換

如此來誘發副交感神經

每天在家睡前練習三至五分鐘

不僅增進睡意好入眠

又能避免長期緊張沒放鬆而自律神經失調

這也是現代人忙碌生活該注重的健康課題呀