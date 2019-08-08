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賽事心得／富士山登山競走 禮遇國外選手優先出發

2019-08-08 09:34運動筆記 周青

富士山登高賽比想像中累很多，前十公里要有高速的跑坡能力，後五公里要有不停腳的續航能力。很難想像前10.8公里（馬返し）爬升700m 第一名選手居然只花43分初通過 (wtf..，紀錄1時16分真的是超級高門檻。

這是我第一次跑富士山登高賽，賽前就抱著全開的態度來面對這場賽事，完賽時間抓90分鐘，以歷年女子冠軍的成績來當參考。

賽前一天因天氣惡劣臨時取消攻頂組別，全部人跑到“五合目”下課，也就是15km爬升1480，雖然距離、路線一樣，但成績還是分開算的，歷年冠軍都會列在起點旁的立牌上，這是一場歷史悠久的賽事，據日本跑友說，人生一定要完成的三件事：全馬破三、百公里破十、完成富士山登高賽。

這場賽事非常禮遇國外選手，全部站第一排優先出發，兩個組別加起來只有50位國際選手，我跟Brad Lin 是用旅遊通道參加的，要不然跟著搶名額的話，估計會想砸電腦....集合的當下，我們站在第一排承受來至四面八方眼光的注目，這感覺就像是：等等鳴槍後麻煩靠邊點，跑太慢別怪後面碾死你。就在我心想不妙的時候，此時 Brad Lin 拉著我，三步併兩步，也不管主持人在講什麼了（反正我們也聽不懂）就從舞台正前方穿越過去，以熟悉的口吻“斯咪媽誰”、輕切的笑容、和藹的鞠躬，手機嘟著就說要合照，只能說 “江湖在走，臉皮要厚”，啊不對，是 “江湖在走，妹子要有”。

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槍聲一響，我們用飛快的速度衝了出去，前500m是平路，左轉後一路往上，馬拉松好手此時一個個殺出重圍緊跟在旁，隨後只能望其背影，漸行漸遠。

前7km 爬升較緩，緊接著越來越陡，算了算進山徑前約十名左右，近山徑後不斷被超車，約跑到12公里(1:04) 時腿就硬掉了，後面就連快走都非常吃力，終點前300m女總一追了上來，那輕盈的步伐告訴了我一件事：就是..『小胖子，該減肥了』

#第72回富士登山競走#永鑫興業有限公司#SalomonTaiwan#天母品恆復健科診所#720armour#Suunto9#肌鰹強#TBR #台灣跑山獸#BH3 #GM日常

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