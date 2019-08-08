賽事心得／波士頓馬拉松 找回信心、PW又如何！

2019-08-08 09:47 運動筆記 陸承蔚



我跑得完嗎？

波士頓馬拉松，全世界最古老的馬拉松，

因高標資格限制，能踏上波士頓賽道，被許多跑者視為榮耀；

其中只有二成慈善名額，門檻要七千美金起跳。

也因此波士頓馬拉松名列世界六大馬之首，跑者的夢幻殿堂。

象徵波士頓精神的獨角獸

二Ｏ一三年四月十五日二聲巨響，不只震碎了波士頓賽道周邊玻璃，

當時有位八歲小男孩，正與媽媽、妹妹，在接近終點前幫選手爸爸加油，

爆炸瞬間小男孩被強力噴發的鐵釘擊中，身軀血肉無助的四裂，與另二名受害者消逝在被爆炸淹沒的煙硝；

空氣中只剩炸彈與聲波所引起的熱氣，空洞的耳鳴、與無止盡的警笛。

這場爆炸造成三人死亡，一百八十三人受傷；

那年的我，還沒開始跑步。

而六年後此刻，身著跑衣、跑鞋站在賽道上。

我是用成績取得資格，

可笑的是現在，不知道能否跑完？

我，受傷了，經歷反覆的診療，後來決定全休。

所以有六個月沒跑（訓練），專心治療，中間已放棄二場目標賽事。

但，「波士頓」，能不跑嗎？

雖然內心篤定，這不會是我最後一場波馬。

但無法斷念跑波馬賽道的渴望；忐忑問醫生（雖然想跑但也不想冒韌帶斷掉的危險）：「可以跑嗎？」

王醫生：「強度一定要下降、小心，然後跑完回來，趕快來（繼續治療）吧。」

就這樣，開心地出發到波士頓，但底層，「沒練，怎麼跑？」的不安，像鬼魂般的盤繞思緒。

就連此刻坐在大會接駁車，腦子像放rap般的跑著歌詞：「呦、沒練怎麼跑！呦、呦呦、妳沒練怎麼跑？！」

椅墊下腳踝與腳趾不自覺地用各種角度來回轉動、伸縮，搭著無聲的腦中節奏。

與友萱同車出發至會場

想著二天前，賽前歡樂跑五公里印入眼簾的「BOSTON STRONG」布條：「馬拉松是這麼和平的運動，他們為什麼要選擇這裡炸？」、「我三角韌帶碎裂受傷，這麼久不能跑都難過死了，那些身體被炸的選手，他們後來怎麼渡過？？」、「還有周邊加油的人？這群熱愛運動、擁抱生命的人，他們每年無懼的回到這裡。」

我當時跑著、看著、想著…

當通過布條後，這座城市、這群人對我而言已經不一樣了。

懷著向「BOSTON STRONG」致敬的心，To be 「BOSTON STRONG」

「Boston Strong」Photo by 章友萱

接駁車上，一部分的我進入亢奮狀態，完全享受全身披披掛掛垃圾袋的流浪漢裝扮，與同為三區出發的王楓 （Eva Wang）、 章友萱三不五時聊著，並討論天氣狀態，同時手機回著Claire Kao訊息（美麗的柴柴媽Claire過程一直與我聯繫，並關心狀態）；另一部分卻懸吊在「要如何跑？」，擔心跑不完、與雙腳的脆弱韌帶。

抵達開賽會場，友萱突然轉頭對我說：「祝你今天能順利完賽！」，我竟不聽使喚地飆出淚，連忙說謝謝，尷尬的擦淚下車。立馬覺得自己一點都不STRONG～然後告訴自己要專注、回神。

五公里歡樂跑那天，我沒看錶、控速，

抱著嬉戲玩耍，有如小朋友興奮地進入糖果店，

看著周邊風景與搖著牛鈴的加油群眾感到滿足！剛開始還邊跑邊開直播。

結束後看數據，發現我比自己‘想像’的「快」太多（雖然這個數字其實不快，但對目前身體狀況卻太快。）

所以面對今天正式上場所設定的「慢」，我就像看著一張白紙毫無靈感，不知該如何下筆。

感覺身體不是自己的，太久沒訓練，無從控速、判斷體感... 越靠近起始點，越緊張。

台灣波妞

集合會場座落在霍普金頓（Hopkinton）一間學校後的平原，抵達時地面是清晨雷陣雨後的泥濘，

沿路二旁志工不停熱情的歡迎選手，白色大帳四處遺留前二波出發選手的衣物。

早上五點從飯店出發，到現在已過四個多小時，我的起跑時間是十點十五分，

原本帶著一堆東西準備在準備區使用，

但光是等廁所就快趕不上起跑時間，所以上完廁所就跟著人龍一路走到起跑區。

路上行經小鎮二側民房，每戶人家都在為選手喝采。

我心想：「好棒的氣氛，現在都還沒過起跑線，他們已經在為選手加油！」...

「好！我要出發去找掛獎牌老奶奶了！」

0公里-8公里：

霍普金頓州立公園 (Hopkinton) 0公里→ 亞什蘭（Ashland）3.2公里→弗雷明翰 (Framingham)8公里

起跑，速度設定要控制在6:50-7:00，必免下坡對韌帶造成衝擊。

於是開跑時告訴自己：「慢慢跑、慢慢跑。」

但沒過多久就覺得前面人好多，想要閃人：「超一下好了。」，

超完腦袋告訴自己：「要慢喔。」，於是又開始「慢、慢」，... 但過一段時間又覺得卡，想加速繞過人。

前八百公尺就在七分速與四分速的循環，很像《魔戒》中的咕嚕精神分裂，

一下告訴自己要慢，但又忍不住想快；

於是一下快、一下慢，一下快、一下慢，搞得很錯亂。

過了八百公尺後我判斷這是緩下坡，決定用小碎步去跑不要刻意煞車，

腦袋只專注二件事：

一、「韌帶」，隨時注意韌帶狀況，不要管配速，以身體舒服為主。韌帶沒事就是沒事，有事就放慢。

二、「享受吧！」，我努力了，至此接受命運安排；就開心一路玩到底吧！

...「在韌帶可承受範圍，努力完成，享受這場馬拉松！」

綿延秀麗的山路，山風輕彿雙頰，

小鎮風光讓我想起二十五年前在美國唸書時的貧窮旅行，

乘著火車、開著破爛二手車，二次橫越美國。

美國很大，每個鎮、城市，風貌都各有特色，人的樣子、氣息也不同。

這短短八公里，已經充斥著不同區段各自加油的特色，

從鄉村、搖滾，或是溫馨闔家、亦是啤酒派對，我邊跑邊看得很開心。

衛斯理的熱情學生們

20公里-38公里：

→牛頓（Newton）30.4K →心碎坡（Heartbreak Hill）33.6公里→布魯克林(Brookline)38公里

過了衛斯里，靠近心碎坡，太陽亦加地灼熱，

我心想：「這是什麼天氣？好情緒的變化～然後，這樣的演變也太剛好！

來到心碎坡，註定用盡各種方式讓你心碎…」

清晨報到閃電狂風爆雨，

開賽是清涼天氣美景，

現在心碎坡的太陽讓我想起故鄉屏東。

如果沒有跑步 ，這種氣候是我的最愛，

暖冬露臉的大太陽，低溫下身體被陽光烤得發燙。

但此刻邁入全馬三十公里，發燙的身體不是一件好事。

我覺得好累，開始每個水站都進去，並在那裡喝完水，再緩跑出去。

感覺自己穿得太多，透不過氣，開始大降速。

心想可以慢，但不要停，只要韌帶沒腫都沒有理由停，於是重新調整步調，持續地跑。

這區段上上下下的過程，跑得很辛苦，

一路上也與其他跑者互相打氣，

尤其是對前三區跑者，跑到快掉到“慈善捐款區”的速度，有著同病相憐同理心。

途經一位身形優美的亞洲女跑者，我覺得她已經喘到快變成步兵，

於是經過時輕觸她的肩：「加油，一起跑？」

她對我微笑點了頭，於是我們開始一起跑。

我：「我們一起加油，不要停。」

就這樣我們在烈日灼身的心碎坡並肩跑了好長一段，

直到水站，我們分散，並沒有刻意再去尋找彼此。

過了心碎坡，我看見21 Miles，

腦袋換算發現剩不到十公里，

心砰了一下感到有些激動，知道今天應該可以完賽。

38公里-42.195公里：

→科普利廣場 (Copley Square)

告別牛頓小鎮、布魯克林，

視野從空曠綠蔭轉為大樓林立，

天色從豔陽高照轉為陰天強風，

正當跑到恍神，遇到政大EMBA的Toby Chiang與玉媚Yumey Liang夫妻檔，

他們也是台灣第一對夫妻檔同時波馬達標。

以他們實力，應該是真的從頭玩到現在才遇得到我，

尤其Toby出發時間與我們相隔一個小時以上，

他應該是出發後等很久，找到玉媚學姊愛相隨，

跟跑了一段後，我無法跟上速度，告別他們的身影在人海中。

「BOSTON STRONG」我想著，身體正在發痛，腳也痛。

突然有人從身後追上：「ＨＥＬＬＯ！」，原來是剛剛的女跑者。

「一起跑！」

我痛苦地向她微笑，點點頭：「好！」

雨滴一顆顆的從天空飄落，而且越來越急促。

剩下一公里時，我把國旗從身上拿出來，想努力地向前衝刺，卻有氣無力。

專注撐開國旗的我，在市區轉了彎，

轉彎後在人群中與女跑者失散，我只能持續向前。

一個人覺得後面這段路好長，

雙手累到撐不起國旗，於是決定把國旗披在身上，快到終點再撐起來。

慢慢的，從遠處看見終點，

步伐正向科普利廣場靠近中，

我的天，... 完成了！韌帶沒斷。

創下4:32:37 個人最”慢”全馬紀錄。This is my Boston Reset。

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路上偶遇的女跑者是 Lily Kwok ，加拿大人，

我跑進去沒多久，我們就在終點線再度相遇，

她因受傷四個月沒跑，而我是半年。

我們在波馬三萬多人的賽道上，不斷相遇，不斷的鼓勵彼此。

最後我們於賽後淒風苦雨的領牌區，大雨下用發抖的手，

堅持在彼此號碼布上留下聯絡方式。

結束後，

沒有看見老奶奶，

我不記得跑完看見什麼。

只記得好冷，

記得 Lily Kwok與獨角獸（獎牌）的臉；

然後神奇的遇到友萱（開賽前我與友萱也是一起出發），

現在二人像難民般的相偎依，試著讓彼此溫暖些，

然後急著去拿寄物，回到集合區換裝，讓自己溫暖起來。

回來了，恭喜我正式成為波士頓馬拉松跑者一員。

也許Spike（波馬獨角獸暱稱）意味的事物更多，它不限於ＢＱ達標。

獨角獸印記意味著鼓勵人們不斷去嘗試、為目標努力付出，即便這個神話的角色是如此難以捉摸，

但追求獨角獸過程會讓你比現在的自己更好、再更好，不斷的超越自我。