帶小比旅跑台灣／月老姻緣紅線牽馬 愉快的同樂會

2019-08-07 10:00 運動筆記 陳嘉齡



上星期六，我和小比去台南參加聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松，因為今年不是原先的主辦，加上路線有變和獎牌很特別，所以我才決定參加這場賽事。

中午要去會場之前，因為剛好有時間，所以我便把一些物資整理好再送過去朝興啟能中心。

到達朝興啟能的時候，剛好輪班的老師我有認識，她看到我很開心，說我很久沒有去了，開心的連忙握緊我的手，又忙著想看小比，害我實在很不好意思。

因為，一直以來，都有送物資去那裡好幾年了，所以大部分的老師和裡面都有認識，大家相處也像朋友一樣。

去完朝興之後，便開車前往聖母廟，和那裡參加賽事的朋友會合。

陳永義大哥，早早就在那裡等候，他也特別去七股買好吃的蚵嗲和清涼的啤酒，準備大家一起同歡。而張承源阿春，也準備了一箱，這根本是來開同樂會的。

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這時候，張志成大哥，剛好沒賽事就來探班，但他沒想到我這個推坑大王，一直鼓勵他現場報名下來跑，他在我們幾個人狂推坑之下，就去報名全馬，實在是太酷了😆

幸好，他有帶錢才能繳報名費，他說我們根本是預謀的，嘿…怎麼這樣子講啦！我是這種人嗎？我就是這種人XDDD

隨著時間的過去，選手也逐漸聚集，而認識的跑友也愈來愈多，然後一人一瓶啤酒拿著，很快酒都分光了。大家是來跑步的嗎😂

王瑞發發哥，因為天氣太熱，他今天也不穿西裝，直接穿阿公的竹紗衣服和四角褲，準備跟大家一起跑，而且他還當場脫褲子，害我差點去報警（喂

起跑時，我在路邊看到王雅芬，連忙叫她，所以她和另一個大姐跟我們一起跑走。

在這裡很謝謝雅芬，全程陪著我一起走，也幫忙我顧著小比，讓我可以安心的去上廁所。

當天的天氣炎熱，雖然補給站準備很多的東西，而我卻一點都吃不下，只想喝水和運動飲料。

幸好，每個補給站的冰塊準備的很充足，我幾乎每站都停，也用毛巾幫小比擦臉和灌水，讓他不至於中暑。

在去程和回程途中，因為堤防有一段路，路面很不平，所以我推小比必須很小心，不然再發生上次螺絲斷掉的悲劇，我就要哭哭了。好不容易經過了那個地方，我們到達最後一個補給站，那裡還有現烤的雞蛋糕，還有很多口味，老闆娘也熱心的給我好幾個，真的好大心啊！在這裡很謝謝老闆娘。

回程的路上，一直看到聖母廟，可是卻沒辦法進去，因為里程數不夠，所以又繞過去別的地方，怎麼那麼遠啊！都走不到終點，好不容易到達終點，我也熱暈了。

大會很貼心的為大家準備了炒米粉，炒麵和魚丸湯，我因為吃不下，所以便打包帶回家，回程途中天空也下起了雨，真的是天上聖母有保祐啊！

在這裡也恭喜David Lee初馬完成。

謝謝林彥宏大哥的伴手禮，謝謝李原大哥幫小比準備的食物，謝謝游瑪姬準備的香皂，謝謝永義大哥為大家準備蚵嗲和啤酒，謝謝阿春準備的啤酒，謝謝王樂寶還特地來聖母廟幫我們加油並送小比魯夫的畫給他。

再次謝謝雅芬全程陪我一起走，也謝謝一起拍照及加油的跑友。

謝謝黃子峰，艾笑杰及運動筆記，瘋迷攝影師在炎熱的天氣下，幫大家拍照。

謝謝志工和警察熱心的為各位服務，大家都辛苦了。

#2019聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松

#為不能跑的人而跑

#vision熱情與勇氣

#用雙腳帶小比跑旅台灣