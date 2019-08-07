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帶小比旅跑台灣／ 噍吧哖古戰場路跑 連兩天跑台南

2019-08-07 10:07運動筆記 陳嘉齡

你們以為星期六跑完就沒有了嗎？

No No No ，神祕如我，怎麼可能讓你們猜到XDDD 

話說星期六，跑完聖母廟火速回到高雄，幫小比和我自己洗完澡，準備上床睡覺時，這時候好友打電話給我，跟我說她最近發生的事情，在陳鮮菇對她進行心理輔導及安慰之後，她才忍住哭泣，然後放我去睡覺。

這時候，我覺得好累，而清晨必須起床的我，也不支倒地直接陣亡。

到了半夜一點多，我忽然驚醒，這時候小比也呼呼大睡，而我因為怕睡過頭，不太敢睡，就這樣睡睡醒醒的直到三點半，我才整理了一下，抱小比出門，準備參加星期日的賽事。

今天的目的地是玉井，玉井舊稱噍吧哖，在日據時代曾發生西來庵事件，又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件，是發生於臺灣日治時期大正四年的武力抗日事件，領導人為余清芳、羅俊、江定等人，是臺灣日治時期諸多起事之中規模最大、犧牲人數最多的一次，同時也是臺灣人第一次以宗教力量大規模武力抗日的重要事件。

由於，參與事件者遍布全臺各地，據臺灣總督府統計，被捕的人數多達1,957人，其中在臺南開設的臨時法庭中，被判處死刑者，除主事者余清芳、羅俊、江定外，高達866人。

之後，在日本國內與國際輿論壓力下，1915年11月10日安東貞美總督以大正天皇即位為由，四分之三的死刑犯被特赦為無期徒刑。

此事件後，臺灣總督府才開始整飭臺灣民間信仰的問題，以避免類似起事事件再發生。

安東貞美總督在會議時曾說：「義和團之亂已經是十幾年前清國的事情，為何今日臺灣還有此類的暴動？盲從暴動者至少也該知道，迷信是不能依賴的。」

認為迷信不可取，承認臺灣教育失敗，臺灣總督府也因此事件，展開更深入的宗教「慣習」調查。

西來庵事件結束，亦使臺灣人認識到由於軍事實力的懸殊，抗日起義舉動斷然不可行，民眾開始以和平方式爭取民主與自治，從此由武裝暴力轉型為以社會運動與政治訴求的文化抗日運動，所以西來庵事件也成為臺灣漢人有紀錄以來的最後一次武裝抗日。

不過在國際社會上，這事件雖然規模較大，知名度仍舊不及原住民抗日的霧社事件。

有學者認為，宗教因素並非孤立本質，其實是台灣人不滿日本殖民統治的自發抗爭。

回到正題，清晨五點左右，我們便抵達會場，這時候剛好遇到陳建華大哥賢伉儷，他們來擺攤，他們好辛苦，前一天晚上在台中擺攤，收攤完沒什麼休息，又趕到台南來擺，他們一直對我們很好，也常常關心我們，真的很謝謝他們。

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可能是大家前一天都去參加聖母廟的賽事，所以認識的朋友幾乎都休息，在過沒多久，陳永義和傅耀德大哥也陸續來到，他們好猛，前一天也跟我們一起參加聖母廟賽事。

過沒多久，我也遇到了陳志宸和劉進忠，大家愉快的拍照，並等候賽事的開始。

因為前一天我不小心推坑張志成大哥，結果到了六點多還看不到他的身影，我們大家正在擔心他是不是睡過頭時，這時候他出現了，（請受大家一拜），他真的是神人啊。他才跟我們說，他睡到早上六點才起床，幸好他家離會場近，才沒有遲到，真是謝天謝地。

因為17公里和5公里是一起起跑，所以我們就在打鼓陣下愉快的起跑，在賽事開始前，我遇到了David Lee，他說前一天跑初馬，腳有點酸痛，想跟我一起跑，所以我們就一起走了。

因為今天我們是來退乳酸的，所以一路上一直悠閒並愉快的聊天，雖然他想幫我推小比，但我怕他太累，所以也婉拒了他的好意，到了補給站，他也幫我看著小比，好讓我可以放心的去吃東西，在這裡真的很謝謝他。

然後，我們就這樣子莫名其妙的完成賽事了。

賽事結束後，大會很貼心，幫大家準備好吃的竹筍粥和芒果冰沙讓大家喝，另外還準備冰椰奶和冬瓜茶讓大家享用，真的很貼心。

再一次謝謝David全程陪跑，真的很謝謝他。

謝謝一起拍照的跑友。

謝謝辛苦的Bao Bao和陳雪，以及志工，警察為大家服務，辛苦您們了。

#2019噍吧哖古戰場路跑

#vision熱情與勇氣

#為不能跑的人而跑

#帶小比跑旅台灣

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