帶小比旅跑台灣/ 噍吧哖古戰場路跑 連兩天跑台南

你們以為星期六跑完就沒有了嗎?

No No No ,神祕如我,怎麼可能讓你們猜到XDDD

話說星期六,跑完聖母廟火速回到高雄,幫小比和我自己洗完澡,準備上床睡覺時,這時候好友打電話給我,跟我說她最近發生的事情,在陳鮮菇對她進行心理輔導及安慰之後,她才忍住哭泣,然後放我去睡覺。

這時候,我覺得好累,而清晨必須起床的我,也不支倒地直接陣亡。

到了半夜一點多,我忽然驚醒,這時候小比也呼呼大睡,而我因為怕睡過頭,不太敢睡,就這樣睡睡醒醒的直到三點半,我才整理了一下,抱小比出門,準備參加星期日的賽事。

今天的目的地是玉井,玉井舊稱噍吧哖,在日據時代曾發生西來庵事件,又稱余清芳事件、玉井事件、噍吧哖事件,是發生於臺灣日治時期大正四年的武力抗日事件,領導人為余清芳、羅俊、江定等人,是臺灣日治時期諸多起事之中規模最大、犧牲人數最多的一次,同時也是臺灣人第一次以宗教力量大規模武力抗日的重要事件。

由於,參與事件者遍布全臺各地,據臺灣總督府統計,被捕的人數多達1,957人,其中在臺南開設的臨時法庭中,被判處死刑者,除主事者余清芳、羅俊、江定外,高達866人。

之後,在日本國內與國際輿論壓力下,1915年11月10日安東貞美總督以大正天皇即位為由,四分之三的死刑犯被特赦為無期徒刑。

此事件後,臺灣總督府才開始整飭臺灣民間信仰的問題,以避免類似起事事件再發生。

安東貞美總督在會議時曾說:「義和團之亂已經是十幾年前清國的事情,為何今日臺灣還有此類的暴動?盲從暴動者至少也該知道,迷信是不能依賴的。」

認為迷信不可取,承認臺灣教育失敗,臺灣總督府也因此事件,展開更深入的宗教「慣習」調查。

西來庵事件結束,亦使臺灣人認識到由於軍事實力的懸殊,抗日起義舉動斷然不可行,民眾開始以和平方式爭取民主與自治,從此由武裝暴力轉型為以社會運動與政治訴求的文化抗日運動,所以西來庵事件也成為臺灣漢人有紀錄以來的最後一次武裝抗日。

不過在國際社會上,這事件雖然規模較大,知名度仍舊不及原住民抗日的霧社事件。

有學者認為,宗教因素並非孤立本質,其實是台灣人不滿日本殖民統治的自發抗爭。

回到正題,清晨五點左右,我們便抵達會場,這時候剛好遇到陳建華大哥賢伉儷,他們來擺攤,他們好辛苦,前一天晚上在台中擺攤,收攤完沒什麼休息,又趕到台南來擺,他們一直對我們很好,也常常關心我們,真的很謝謝他們。

可能是大家前一天都去參加聖母廟的賽事,所以認識的朋友幾乎都休息,在過沒多久,陳永義和傅耀德大哥也陸續來到,他們好猛,前一天也跟我們一起參加聖母廟賽事。

過沒多久,我也遇到了陳志宸和劉進忠,大家愉快的拍照,並等候賽事的開始。

因為前一天我不小心推坑張志成大哥,結果到了六點多還看不到他的身影,我們大家正在擔心他是不是睡過頭時,這時候他出現了,(請受大家一拜),他真的是神人啊。他才跟我們說,他睡到早上六點才起床,幸好他家離會場近,才沒有遲到,真是謝天謝地。

因為17公里和5公里是一起起跑,所以我們就在打鼓陣下愉快的起跑,在賽事開始前,我遇到了David Lee,他說前一天跑初馬,腳有點酸痛,想跟我一起跑,所以我們就一起走了。

因為今天我們是來退乳酸的,所以一路上一直悠閒並愉快的聊天,雖然他想幫我推小比,但我怕他太累,所以也婉拒了他的好意,到了補給站,他也幫我看著小比,好讓我可以放心的去吃東西,在這裡真的很謝謝他。

然後,我們就這樣子莫名其妙的完成賽事了。

賽事結束後,大會很貼心,幫大家準備好吃的竹筍粥和芒果冰沙讓大家喝,另外還準備冰椰奶和冬瓜茶讓大家享用,真的很貼心。

再一次謝謝David全程陪跑,真的很謝謝他。

謝謝一起拍照的跑友。

謝謝辛苦的Bao Bao和陳雪,以及志工,警察為大家服務,辛苦您們了。

