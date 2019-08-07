跑步知識／風靡全美的半馬訓練法 到底有何神奇之處？

2019-08-07 10:19 運動筆記 小布



上周小布提問，想先看到漢森的全馬還是半馬訓練法；統計完答案，小布發現還是想學習半馬訓練法的跑友偏多。所以今天的半馬訓練計劃，大家可以加入收藏，並歡迎臉書分享！

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不同於 MAF180 與亞索 800 訓練法，對心率、配速的嚴格把控，漢森馬拉松訓練法更看重輕鬆跑對訓練者的戰略意義，漢森馬拉松訓練法就像是“軍事演習”，能提高身體的最大攝氧量，促進肌肉中的毛細血管與肌肉纖維的生長，提高脂肪供能的比率，最後自然是提高你的速度與耐力~ 這也非常符合長年支持漢森教練兄弟檔的 BROOKS 品牌，強調 Run Happy 快樂跑的精神！

說明對輕鬆跑的特殊定義，小布也再把所有專業的名詞給大家解釋一下：

輕鬆跑：配速比目標馬拉松配速慢37-74秒的中等強度跑。交叉訓練：與跑步無關的訓練項目是必要的，如舉重、瑜伽、自行車等。節奏跑：有強度又能持續較長時間的跑步狀態。目標配速：預期完成半馬的全程配速。小布特別將漢森訓練法的單位，都換成了各位熟悉的公制。 除了下面清楚的菜單之外，小布提醒，每週二和週四的訓練日開始與結束時，都要加上 2.4 公里的熱身跑與 2.4 公里的恢復跑~ 菜單的每日訓練下方也有方便打勾記錄的小框框，建議可將訓練菜單直接印出來，照著進度訓練、打勾，也有督促自己的作用喔。

漢森半馬訓練法– 新手入門

漢森半馬訓練法– 老鳥進階

收好這套風靡全美的半馬訓練法，報名一場半馬賽事去收割吧！

下一篇網誌會為大家帶來 想全馬輕鬆破3，這套經典菜單你一定要嚐一嚐！ ，敬請期待！

※ 本文轉載自 BROOKS 於微博刊登之文章。