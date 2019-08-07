訓練心得／轉職新手爸爸半年 還能跑已經很強

2019-08-07 10:14 運動筆記 Lengo Huang



轉職新手老爸，退休三個月總結報告每個人，生命總會有不少身分在轉換著...我有著屁孩，書呆子，阿宅，工程屍，跑者，丈夫...等身份。尤其去年，過得又快又豐富，跑了個百K，代表臺灣出賽西班牙越野，闖進全馬百傑，中間的日子還包含置產結婚蜜月，就差點沒把自己搞瘋！

而在今年初，一聲巨響⋯哇得一聲，粿仔出生！我又多一個身分⋯父親 😳

初當爸時，雖然心繫家庭，但生活在老婆調息養身的日子中並無多大改變，還與她申請快閃韓國首爾馬之旅，懷抱著內疚又忐忑的心隻身前往！好險沒讓自己丟臉！心得如下：

回國後，徹底把自己躁動的心放下，安靜的照顧小孩陪伴老婆，也讓一直處於工作-訓練-比賽，循環著疲勞的身體好好放鬆一下！對比去年初，基本跑量是4開頭，一整年平均約560k的跑量，比完賽後的4月到6月總跑量才能超過去年平均值😰

不過這段時間，與小孩的相處是沒有任何事情可以取代！從一開始粿仔被我一抱就哭，到愛賴在我身上撒嬌（擦口水？）甚至最近牙牙學語著喊把拔，無異是最幸福的時刻了！心情放鬆，想當然身材也逐漸鬆了⋯甚至懷疑是不是肉變多了，小粿仔才變得愛讓我抱抱😅但看著小孩成長的日子總是過得特別快，突然間，上半年就過去了。之前練跑的夥伴們，一個個進步神速，速度越練越快的，身材越練越精實的...都在交大田徑場上奔馳著！

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為了下半年的賽事，跟老婆喬了時程，大抵是二四晚上能維持原本的練習時間，一三五為她的放風時間，六日十點前完成練習。但完成練習後，才是真正課表的開始，以前平日晚上練習完，回家可以倒頭大睡，但現在必須與老婆輪流半夜起床餵奶與安撫粿仔，因此將練習的質與量都降低不少。有更多時候較像是享受單身的時光。

這時間，最常進行練習的課表就是1on-1off Fartlek，在交大的環校道路進行，上坡練習些耐力，下坡喚回一些速度感。默默來到下半年的第一場賽事，大腳ㄚ接力賽-18:29@5.2k，大概是年初首爾馬的MP⋯🤔，不過對一個休了近三個月又發福的新手爸爸而言，就別太嚴苛了！

至於假日，由於久未訓練，對濕熱的台灣氣候難以適應，因此經常與同為奶爸的Eason 亮臻往距離市區約1小時車程的羅山林道LSD 避暑，或是郊區的山路Long，多半是四點起床10點前回到家，開始一天行程。

偶爾，也會跟老婆請個長假（中午回家吃飯的那種），到更深山跑走，順道拜訪些中級山！成為新手爸爸半年，還能維持跑步運動，便是我最大的父親節禮物了！

如果覺得不夠，就讓小粿仔啾一個😘