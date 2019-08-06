訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第四周團練課熱力引爆

2019-08-06 09:24 運動筆記 邱鈺婷



「2019 二水馬拉松初馬官方訓練營」邁入第四週團練課，經過了「預備週」與「基礎週」的課程，學員們似乎都對自己成長的幅度有著高度的期待。就待今日測完 200 公尺、3公里後，訓練的階段性成果即將揭曉。

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第二次測驗學員們奮力衝刺，檢視自己一個月以來的訓練成效（圖片來源：跑步學堂）

在開訓第一日已經進行過 200 公尺及 3 公里的測驗，此次測驗是為了檢視週期訓練成效，並依照測驗結果取得競賽跑力，以便設定下一週期的訓練配速區間。這樣的距離也可以讓不同學員間程度落差的變因減至最小，一方面讓學員們漸進式的熟悉由短到長的跑距，盡情享受訓練營的樂趣。

老天爺賞臉，雨期中的一線曙光就給了今日，雖然天氣著實炎熱，學員們卻躍躍欲試，「舒康鐵牛團」、「舒康自強團」作為教練團與訓練營學員的強力後盾也極早就到場支援，共出動 12 名成員協助補給及測驗的進行，用熱情回應教練與學員們的熱血。

測驗完成後，學員、教練與舒康團隊進行大合照（圖片來源：跑步學堂）

測驗之餘，教練也再次提點關鍵跑姿，跑姿的重要性最能彰顯在長跑中，習慣固然難以改變，但可以讓身體去記憶正確的位置，透過次次練習調適成最舒適、省力的體姿。

教練不斷強調技術動作練習，幫助學員維持正確的跑姿（圖片來源：跑步學堂）

測驗結果出爐， 200 公尺測驗結果幾乎所有人均持平甚至優於第一次的成績，沒有因酷暑而對自己讓步，但值得一提的是仍有學員一口氣躍進了 5 秒，甚至 10 秒，對於自己的進步，學員楊東畯提到：「今天天氣過於炎熱，雖然成績進步，但覺得還可以更好！目前都有照著教練賦予的訓練計畫執行，確實感覺到明顯的成長，尤其是肌力與 90 分鐘跑課表，是最有感的部分；另外休息也是訓練的關鍵，過去練習只知道一直跑，不懂讓身體恢復的重要性，這是參與訓練營以來收穫最多的部分。」

而距離拉長至 3 公里的測驗，秒數的差距也跟著延展開來，學員多半比首次測驗優異，進步的人幅度都來到了 10 秒以上，楊東畯在 200 公尺與 3 公里測驗中均取得了顯著的進步，堪稱是本日測驗的最大黑馬。

學員楊東畯在 200 公尺與 3 公里測驗中均取得了顯著的進步（圖片來源：跑步學堂）

不讓男性學員專美於前，女性學員王釗雯、簡美雪分別在 3 公里成績挺進了 76 和 73 秒，讓人不禁好奇在一個月不到的時間，她們做了什麼樣的調整，王釗雯表示：「進步的主因其實是教練群們教了正確的跑姿 ，跑的時候更有意識維持自己身心的穩定，特別記得士登教練在 3 公里測驗起跑前的提醒『專注在練習過的跑姿其中任何一點去跑即可！』這一個月經過扎實的課表，進行基礎訓練，把正確的跑姿銘印身心，感謝專業教練群的陪伴，受益良多！」

學員王釗雯在 3 公里測驗中進步幅度最大（圖片來源：跑步學堂）

馬拉松是一個漫長又極富挑戰的過程，訓練營網羅了領域中的初心者，期盼透過集會來凝聚學員的野心和信心，也讓同處同溫層的夥伴們有彼此交流的機會，今天測驗完成後，代表學員已經從基礎期邁入進展期了，往後的課程會逐步加深。

在測驗結束後，學員們來到中潭活動中心，梁育誠教練帶領了學員進行滾筒按摩放鬆，四名旁聽的學員也同樣專注聆聽操作，對於教練指示亦步亦趨的跟隨，相當認真。此外，陳士登教練也透過 RunningQuotient APP 講解配速如何結合實際賽況，後又說明心律在長跑中的重要性，在課程中真正落實開訓時提到的科學化、個人化的訓練，以提升個人的最佳表現。

陳士登教練於課程中講解下一階段的訓練要點（圖片來源：跑步學堂）

陳士登教練提醒各位學員要開始加強速度的訓練，並加入間歇跑的課表，教練不忘提醒，間歇跑的時候要一趟比一趟得心應手，準備好再跑下一趟。課程的最後，由物理治療師兼教練的梁育誠引導學員們進行全身放鬆，學習調適呼吸以及專注在身體提供的反饋上，越了解自己的身體，越能發掘更大的潛質，為下一次的突破做足準備。

梁育誠教練引導學員們進行全身放鬆（圖片來源：跑步學堂）

今日的團練已屆尾聲，下一次將迎來關鍵的 10K 測驗，學員們帶著收穫滿滿的行囊持續邁進，看著自己過去一個月的成長，不論是力量或耐力都一點一滴的積累在身上，誠實的回饋在測驗中，學員各個都飽含希望，期待自己在下回有更驚艷的表現。

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