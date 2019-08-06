賽事心得／第一屆軍事越野障礙賽 14關卡大考驗！

2019-08-06 09:37 運動筆記 陳秋蓉



2019/08/03及08/04東引軍事越野障礙賽，這是東引第一次舉辦有關路跑的賽事。和南竿/北竿舉辦的馬拉松有不同之處，就是多了軍事的500障礙挑戰組別，有4公里組/8.5公里組/16公里組，而我是參加16公里組。

這次的物資很可以，有衣服/帽子/毛巾/襪子/就是要戰鑰匙圈/免費餐券/抽獎券/圓型布徽章/晶片/大會手冊。

08/01 晚上去基隆搭乘臺馬輪到東引航程約8個小時因為船搖搖晃晃的不是很好睡所以就起床看日出早安東引

民宿業者會到港口接我們並把行李送到民宿之後還可以享用免費早餐

吃完早餐就騎著機車在島上繞繞

國之北彊

西引島精神標語

東引洒廠

安東坑道

但是因為實在太熱島上沒什麼遮避物，所以一到可以check in 的時間，我們就去房間吹冷氣耍廢了。

到了下午四點大會有提供餐點給報名8.5K和16K的選手享用餐券

在地美食

東湧陳高霜淇淋

晚上7點有炮火射擊表演，可惜手機拍不太出來。看完炮火射撃又回到民宿看電視吹冷氣洗澡睡覺了。08/03 我早上5點出門跑步去接接地氣，我先往西引的最北端跑，後折返再往東引跑。雖然只跑了11公里，但是上上下下的真的很累，回到民宿前都用散步的。

三山據點(也是此次比賽路線的最北端)

靜伏鱷魚

08/03跑步

我們的訂了不同兩間民宿，所以早上梳洗一下就準備換民宿。第二間民宿離港口和會場很近，而且無敵海景房型。

在吃早餐時意外碰到我的偶像-林義傑，我內心很激動啊！

註：林義傑成立的義傑事業股份有限公司，是這次障礙賽的執行單位。我本來希望早上練跑時可以碰見他，雖然跑步沒遇到，但是吃早餐時卻遇到了。我一眼就認出他，於是我低調的用手打了招呼，在他用早餐的期間我沒有打擾他，直到他吃完早餐要離開時，我才鼓起勇氣説可以拍照嗎？他很nice的說可以，我想這偶遇是我今天最開心的事了！

08/03 下午16:00 4K和 8.5K起跑了，08/04 早上7:00 16K則是隔天。08/03 的賽程結束後，有小型園遊會。拿著隨物資一起寄來的園遊券，享用在地美食。19:30 有星光音樂會，歌手有梁一真及范逸臣，還有抽獎活動(雖然我沒抽到)，是個很棒的選手之夜。

梁一貞

范逸臣

08/04凌晨三點我就醒了，我還在為有些關卡過不去煩惱著而睡不著吧。大概6:00左右到達會場，這次獎金非常高。真的很吸引人。

做完暖身操準時7:00起跑，沒多久就來到

第一關：輪胎大道通過方法：在長和寬約200公分的地上放滿躺平的輪胎，安全通過即可

第二關：無敵力士通過方法：將沙包拉到指定高度即過關

第三關：考驗臂力通過方法：雙手抓著欄杆利用身體擺動並將手伸向前面的欄桿到指定位置即過關

第四關：沙包考驗通過方法：單手或雙手拿起約6-8公斤的沙包走完指定區域即過關

第五關：翻山越嶺通過方法：手腳並用踩著網繩往上爬，翻越頂點後一樣踩著網繩往下爬後落地即過關

第六關：跳躍飛鷹通過方法：利用速度與腳力踩跨在白色板子左右踩踏往前到終點即過關

第七關：奔走跑跳(500障礙的高低槓)通過方法：助跑一段後伸出單腳踩在欄杆上跳躍通過即過關

第八關：無敵攻頂(500障礙的爬桿)

通過方法：手腳並用延著鐵欄桿往上爬至指定區域即過關

第九關：無懼之牆(500障礙的翻牆)通過方法：助跑一段單腳蹬在牆上同時雙手抓住牆沿，手用力撐起腳用力往上爬至牆頂往下跳即過關

第十關：高跳台(500障礙的高跳台)過關方法：延著圓木階梯往上至頂點後往下跳即過關

第十一關：獨立之木(500障礙的獨木橋)通過方法：保持身體平衡往前行走通過水池即過關

第十二關：匍匐前進(500障礙的匍匐前進)通過方法：身體趴底低於網子利用手肘和膝蓋撐起身體並往前移動到終點即過關

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第十三關：翻越勇士通過方法：以跳躍或跨越方式通過幾個路障後即過關

第十四關：投擲手壘通過方法：將球丟進水泥方框內即過關

所有關卡結束後約再跑1.5公里，即到達終點完成比賽，我用了2小時15分15秒完成比賽。完賽獎牌是仿軍用名牌的樣式，上面還有刻號碼及姓名。很特別。

完賽禮

賽後感言：我個人已經去過馬祖很多次了，我非常喜歡馬祖這個地方，喜歡馬祖的生活步調，有新建築和舊建築卻不衝突，強烈的戰地風光，雖然夏天熱的要命冬天也冷的要命，但仍是我選擇放鬆心情的好地方。這次的比賽除了要挑戰起伏的賽道更有障礙需通過，是肌力/耐力/行動力/耐熱力的考驗，雖然有十四個關卡但都很仁慈的到達指定區域就算過關，我希望可以透過我的文章推廣這場有趣又富有挑戰的賽事，明年第二屆希望大家可以一起到東引玩！

感謝連江縣政府/協辦單位/執行單位(義傑事業股份有限公司)/每一位志工及為我加油的人。

謝謝你們

最後感謝我的男朋友幫我拍了很多關卡的照片增添文章趣味

也一路上邊跑邊等我結果腳抽筋讓我先跑回終點

謝謝大家，秋蓉下台一鞠躬

住宿資訊：

第一天：西引島的海角民宿

第一天：東引島的安逸旅店

交通資訊：去程臺馬輪/回程臺馬之星