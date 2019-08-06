賽事心得／環青海湖超級馬拉松 眼睛在天堂、身體在地獄

2019-08-06 10:12 運動筆記 Judy Liu



2019環青海湖超級馬拉松5日賽 7/28~8/1

看到方志鵬老師分享這個賽事訊息，心想還沒去過中國的西北，有這個機會能用雙巡禮那就去看看吧！仔細看了賽事簡章，連續5天跑在3100公尺以上的高原，不可預測的高原天氣變化，還要提前幾天去適應一下高海拔環境。

大會安排7月26日在西寧火車站旁的公車站接選手們到青海湖湖東種羊場附近的飯店；臺灣沒有直飛西寧的班機，可以選擇轉機航班到西寧或是飛到蘭州再轉車到西寧，我選擇東方航空上海轉機到西寧，到了西寧已是凌晨，搭機場巴士到市區的青年旅館，很乾淨網路評價高的河湟記憶青年旅館一晚床位約50人民幣（不含早餐）。早餐到隔壁的清真餐館吃牛雜或羊雜湯配烤餅，當地人還有點整顆羊頭跟眼睛吃的。西寧也有幾個不錯的景點可以逛逛，海拔約2300公尺，其實最好在這裡住個2晚，每天小跑個10公里適應。

天氣實在有夠熱，世界各地包括巴黎都出現將近40度的高溫，想不到這裡也是，頂著大太陽，拖著大行李，搭36號公車到火車站只要1塊錢人民幣，然後要進公車站上我們的接駁車還要通過車站的安檢，想不到在行李箱的一把水果刀被沒收了，這也是第一次遇到，怪自己沒了解規定。

到了巴士看到一群穿著跑步裝扮的專業跑者，我真的比較像是志願者或是觀光的，一點也不像是跑超馬的，但其實這次很多志願者都是專業的超馬越野百Ｋ跑者，上了巴士坐了2個多小時的車程到了青海湖，去了才知道大陸西部的住宿要注意涉外酒店才接受台胞入住。

7月27日自由活動，大會安排下午16:30進行賽前說明會，選手領物資，一個號碼布，兩件參賽T。全部選手有34位來自中國與港台，我是唯一的台灣跑者，有機會參與這個號稱是世界紀錄第一個連續五天在海拔3100~3400公尺高原，完成5個全程馬拉松，第一日赛程，湖东种羊场至象牙寺路口；第二日赛程，黑马河至鸟岛；第三日赛程，刚察县城至甘子河乡；第四日赛程，青海湖火车站至湖东种羊场；第五日赛程，湖东种羊场环线。總長211公里（青海湖一圈約360公里）我也覺得挺開心的，雖然不知道自己能堅持到幾時。看著上上下下的路線圖，大會說明那些天是平緩的路線，賽道每天42.195公里，約每2.5公里一個補給站。我還是覺得自己像是在作夢一樣，我最近除了在山上工作，都沒有跑步，怎麼完成呢？

比賽前一天的晚上，醫護人員用血氧計幫每一位選手測試血氧含量，要確保選手狀態ok再出發，安全考量。我只覺得，搬個行李上樓梯到二樓房間就頭暈喘吁吁，這怎麼跑呢？不管如何，早早的就睡覺，多喝水與充足的睡眠是避免高山症（高反）的良方。

7月28日 比賽的第一天，湖東種羊場“海神亭”到象牙寺路

6:00 早餐，早餐前趕著貼肌貼，7:30帶著全部行李上車因為晚上要住黑馬河，搭接駁車到起跑點 “海神亭”，第一天的42公里要從湖東種羊場跑經過二郎劍景區後的終點。昨晚下了場大雨，聽說出太陽會更熱，結果呢，從10公里開始下雨，風又大，全身濕噠噠又冷，體感溫度大概是3度以下。第一天就經歷了高原的激烈天氣變化，告訴自己無論如何要撐下去，跑在後面的都上車了，就我一個還在奮鬥堅持，收容車的志願者也陪我跑，一直跟我說補給站幾點關門，就這樣一直到了32.5K, 我覺得又冷又暈，跑的都有點晃，我意志力還是敵不過軟弱的身體上了收容車。大概我也是怕感冒接下來幾天可能就沒辦法跑。可是當我看到其他人的身體狀況與堅持到底的完賽的感言，我發現我實在是不如人家，意志力太薄弱。我們沒有辦法決定天氣，只有將自己鍛鍊得更加強壯。

回想今天美麗的賽道非常靠近湖邊，經過遊客車輛非常多的油菜花田，但因為下大雨，下車拍花海的遊客變少了。每2.5公里ㄧ個補給站，有果汁飲料堅果鹽水香蕉，我還在路邊買了一杯五元的氂牛酸奶，非常好吃。不曉得為什麼在這裡特別想尿尿，可能是喝太多水或是海拔較高，總共去了4次，浪費了約20分鐘。回到終點接駁車載我們到今晚過夜的地方黑馬河，河邊好多回游的湟魚，是保護魚類，不能抓的。聽說被舉報罰款很重，所以也沒人敢抓。當地人吃其他魚類。回到飯店趕快把衣服洗一洗曬乾隔天再穿，這幾天準備都穿同一套。大會還有安排專業的拉筋舒緩按摩，從來沒有這樣拉筋過，第一次拉筋拉的哇哇大叫快哭了。為了以後，還是要忍耐。

第一天賽後的感想，其實應該提早個3天到青海湖來適應，並且小跑一下，適應時間不夠可能就造成身體的不適。這讓我想到今年遇到的馬丘比丘馬拉松團，他們是9天的套裝行程，先適應了約5天才跑。其實最重要的還是自己要練夠再來才會比較輕鬆。

第二天 8:30在黑馬河日出觀景點出發到鳥島 42.195K，限時7小時

今天血氧低了一點。今天成了重點關懷者，一直到20K後，血氧正常了才好一點。“眼睛在天堂，身體在地獄”是誇張的形容，但卻是最貼切的。氣溫約17～19度，陽光還好沒太強，就在我快到終點時，因為收容車的工作人員一直陪著我跑，所以無線電溝通都聽得到，一直說，快下雨了，要準時關門，就差不到一公里也不想通融，後來才說因爲早上起跑晚3分，所以晚三分，還好有終點衝刺跟拿到獎牌。

抵達終點時，有兩位可愛的小朋友也是志願者，一位替選手戴上哈達（＊），一位替選手掛上獎牌，可惜這次沒跟兩位小朋友一起合照。

獻哈達，是藏傳佛教寺廟以及蒙古族、藏族的一種普遍而崇高的禮節。以為對方表達純潔、誠心和尊敬。

今天的賽道一樣非常美麗，這裡真的是令人心曠神怡的好地方。感謝收容車工作人員的陪跑才能順利完賽。今天獎牌上的圖騰是青海湖著名的湟魚。

7/30 第三天剛察到甘子河 8:00起跑，限時7小時

今天也在關門前完成了！感謝大家的加油打氣！今天收容車到最後10公里左右才追上我。😊32.5K+42k+42K賽前工作人員說可能會下冰雹，心裡開始擔心，結果呢一整路都是晴時多雲的好天氣，然後一樣在快到終點前開始變天，烏雲密佈，今天另一位選手最後幫我配速也開始告訴我要趕路，只能說也太巧了。全部收工上車回飯店的路上就開始下大雨。今天天氣熱，補給站與醫護人員都很貼心的提醒要補充鹽水，他們用的是口服補液鹽散沖泡，不是一般的食鹽。今天在補給站我吃了香蕉、小蛋糕、堅果、果汁、水、鹽水、自己帶的能量膠一條，還有西瓜。相較於前兩天，今天賽道緩和一點，海拔也是在3200公尺左右。賽道風景優美一望無際！低著頭往前跑就對了！這幾天的恢復伸展拉筋跟肌內效貼真的幫助很大。今天獎牌的圖騰是馬，跑了3天了，可以像是矯健的馬兒一樣！

今天我認識了六世達賴喇嘛倉央嘉措，祂在被押解進京途中，行至剛察縣境內的青海湖濱時染病去世而聲名大噪，因此全世界颳起一股「倉央嘉措情詩熱」。在慶功宴的晚宴上，兩位小朋友朗誦倉央嘉措的情詩，格外的動人。馬拉松可以是如此的浪漫呢！

達賴倉央嘉措朝我們走來，唱著一首愛的輓歌 那一天，我閉目在經殿的香霧中，驀然聽見你頌經中的真言； 那一月，我搖動所有的經筒，不為超度，只為觸摸你的指尖； 那一年，磕長頭匍匐在山路，不為覲見，只為貼著你的溫暖； 那一世，轉山轉水轉佛塔，不為修來世，只為途中與你相見。 那一夜，我聽了一宿梵唱，不為參悟，只為尋你的一絲氣息。 那一刻， 我升起風馬，不為乞福，只為守候你的到來； 那一瞬，我飛升成仙，不為長生，只為佑你平安喜樂。

第四天青海湖車站（沙島）到湖東種羊場9:20起跑，限時7小時 32.5K+42k+42k+42k

因為昨天換飯店，路程較遠，改9:20起跑。今天的路線有下坡，但是天氣熱，跑友都說我很幸運能來這裡跑，今天經過的地方遠處有中國重要的軍事基地，一片沙漠，一望無際的公路，好多觀光客。還有聽說青海湖可說是中國這地方的聖湖，很多人會來繞湖祈福。雖然我們是擷取中間幾段，但也算是繞了一圈了。今天最後10K，收容車又到了我後面，我實在受不了那踩油門聲好像在催我上車，我拜託工作人員去協調請他離我200公尺。我的修煉還是不夠。

今天的獎牌圖騰是氂牛，代表像牛一樣強大。

8/1 第五天湖東種羊場環線，限時7小時

真的是秘境，跨越小溪，草原，到了青海湖的沙灘邊再到淡水湖洱海折返，然後在周圍的山坡上繞了一圈，藍天白雲青草小花伴著跑者們奮鬥的步伐。今天拿到2個獎牌，一個獎牌座，一件完賽T。膝蓋好痛，湖東這邊的海拔較高身體可以明顯的感受出來，早上跟醫護人員要了高山症的藥，舒緩身體的不適。

不可思議的我來參加了環青海湖超級馬拉松5日賽測試賽，要連續五天都完成才能算是完賽，可惜我第一天沒完成，但是想想我這樣的肉腳沒有跑量能來參加且完成4天連續五天跑了193公里，已經要謝天謝地了。

這五天跑步的時候我都是怎麼度過的？有時大喊大叫，有時感謝，有時祈禱，想念的也好，討厭的也好，什麼都不重要，最重要的是意志力與堅持，戰勝撞牆期與身體的軟弱魔鬼，咬緊牙根也不能放棄。

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接地氣的獎牌的設計理念，讓我這個從沒來過青海的遊客，第一次就深深的受感動。

主辦單位：北京金英熊體育產業有限公司與青海三江原牧農業股份有限公司聯合主辦

地點：青海湖

海拔：3100~3400m

身體調適:提前3~5天適應

裝備：防曬、防寒

補給：每2.5K 有補給站，能量膠要自備

費用：2019測試賽 6000人民幣 住宿與賽道補給，西寧接駁到青海湖（不含機票）

攝影：這次大會請了志願者跟專業的戶外運動攝影師，照片可在跑步維生素找到

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