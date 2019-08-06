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賽事心得／ZEPRO彰化城市路跑 成績反映出訓練及生活

2019-08-06 09:56運動筆記 紀怡姍 小3

幾個月前就與Run Better夥伴準備報名ZEPRO彰化城市路跑，順便台中場也一起下手報名完成，看了一下網友評價及賽事簡章都覺得還不錯，而且剛好都是月底，就拿來當作訓練檢測。

3/24完成神岡馬22km後，教練就放我們一個月的長假，好聽是長假，但還是有什麼easy run…talking run…(白眼)，我自己就當眼睛業障重，全部略過，好好放縱自己一番。

順便也去打了大學系隊的薪火相傳球賽（跑衣真的比球衣涼快很多很多）

眼見4/21同濟盃賽事就要到了，賽前還真的都好好放鬆，直到賽前去跑了一次１小時吧？哈哈哈，果不其然同濟盃賣了老命還是只跑出00:54:04的成績，黯然退場，回家還躺了好幾天，默默地等五月的訓練營開訓。

5-7月的訓練，三個月時間，期間也參加了２場5km賽事順便測驗，還有參加Wings For Life World Run 跑了17.7km(剛好接駁車就在對面，直接上車)，以為訓練了三個月，賽事也參加了好幾場，應該可以跑出個好成績。

ELLE RUN 4.5km 速速去速速回來，素妃抽到免費名額，我硬要自己報名去湊熱鬧，但意外的這場蠻推薦的，女孩會很喜歡的！結合了許多保養品彩妝廠商，根本是女孩天堂！紀念Ｔ也很有質感

林內鄉紫斑蝶路跑 5km。記得是11:5X 樂活Line傳來的訊息，是免費的，12點開始報名，討論一下後立刻決定要去，沒想到秒殺，而且我們也順利報上，也是一場蠻推薦的賽事，免費，還有紀念Ｔ，上凸台還有禮物，第五名是水療按摩機！

林內鄉紫斑蝶路跑 5km  記得是11:5X 樂活Line傳來的訊息，是免費的，12點開始報名，討論一下後立刻決定要去，沒想到秒殺，而且我們也順利報上，也是一場蠻推薦的賽事，免費，還有紀念Ｔ，上凸台還有禮物，第五名是水療按摩機！

打完發現自己積欠超多賽事文章阿阿阿阿阿

ＺＥＰＲＯ彰化場還沒開始的前幾天，就已經被臉書洗版，物資竟然在賽事前三天才收到，而且原本訂的背心變成短Ｔ，臉書也許多網友浮出自己訂的是短Ｔ變成背心，有的跑友甚至沒有收到紀念衣，這場還有加購跑鞋，普遍也是板型太小，這些都超令人傻眼，因為前面幾場辦的賽事都沒有這些問題，我的底線就是晶片和號碼布有到就好，其他就現場看著辦。

終於到了比賽這天，6點開跑，為了避免找不到停車位，我們約4點半抵達，果然很順利在會場旁就有一個停車位，會場大多也布置差不多，陸續跑友們也都抵達，人越來越多，氣氛也越來越高漲！

前一周腰就開始不舒服，早上先貼了肌貼，教練也幫我按摩減輕壓力，自己評估，如果不舒服就降速，畢竟前一天跑到5:15/km時就非常痠痛，開賽前40分鐘，教練帶著我們熱身、加速跑，各自去寄物準備上起跑線。

會場看起來人很多，但蠻順利就到起跑線附近的位置，原地跑讓身體不要冷掉，大家看起來都很厲害耶！時間倒數，趕快做最後的加強RPR (反射性性能重置reflexive performance reset)，避免等一下側腹痛，3…2…1…出發了…

起跑後不敢跟著人群暴衝，深怕自己跟昨天一樣扛不住，調整呼吸讓自己身體慢慢進入狀況，來到約1.5km補給站，順利地拿上一杯水，喝了一小口，喝太多會讓肚子都是水，自己覺得跑起來會有點吃力；一路與老戰友文川一起跑，就像平常練習一樣放心，3.5km我們經過第二個補給站，順順的進站不停下腳步夾了一杯水，秤秤重量不對，眼睛一瞄，雪特！沒有水！沒有水！沒有水！（身心靈已死）

氣溫已經漸漸高了，將墨鏡戴上，避免太陽刺眼，沒有補到水有點口乾舌燥，只能安撫自己等下一站再補，這時戰友告訴我陪我到5km，我：「5km不就是前面？」心裡一驚，難道是我跑太慢？他要加速了嗎？結果不是，他是要降速一點，即開始我後5km的獨跑。

自己是屬於前面需要熱開較久時間的人，所以後5km開始覺得身體比前半段還舒服，此時的太陽已經高掛，體力也消耗得很快，進入第三個補給站前，拿出準備的WOW Soprts Nutrition BCAA(檸檬蘋果)，吃了1/3包儲存能量，雖然進站仍和幾名跑友卡一起，多花了一些時間但還算順利，不敢吃太多是因為本身對於甜食容易產生胃酸，再來後面剩下4-5km，其實也不需要吃太多，平時就了解自己的身體狀況，比賽時就更容易掌握，只吃平常有在吃的東西就不會錯。

約7.5km處開始與4.5公里組別交會，簡直是噩夢阿！

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只能跑最外側，但交管人員為了安全又會請你靠內側一點，就在這左左右右後，來到最後一個補給站8km處，大概是百貨公司周年慶那般，進得去可能也出不來，決定放棄最後一站的補水，直接往前跑；最後一段路也是充滿坎坷，除了遇到跑友卡痰也不到最外側吐，活生生從我面前飛過，還有拿著長毛巾在我前面轉呀轉，也是差點被甩到，就在各式各樣的鬧劇中，主持人喊著恭喜怡姍完賽，轉彎我也抵達終點。

第一次跑完雙腳都是汗水在滴呀滴，太陽真的非常熱情！看隔壁這位就知道(此時已經跑完1小時了)

晶片成績00:49:27

性別名次 12/803（這場取總排10，而且有獎金和禮物喔！有興趣可以來挑戰看看）

反省阿反省
這三個月其實算沒有什麼太大的進步，還在最後一周腰傷，看似好像課表都有完成，其中周末的長距離常常因為累就pass掉，還有星期三五的肌力課表也pass，但偏偏這兩項特別重要，肌力可以穩定身體姿勢，所以腰傷復發也不會意外；周末長距離也影響我後半段續航力，這次前5km (5:01/km)，後5km(5:03/km)，相較之前能漸漸加速有很大不同。賽後教練也與我們討論接下來的計畫，盡量讓我們生活及訓練可以兼顧，不可能一直越來越好，訓練也不可能保持熱情，也不會永遠都在低谷，完全掌握在自己手裡，身心靈都健康才能一直跑！送給自己，也送給你們！

賽事優點

  • 場地空曠，即使參加人數很多，也不顯得壅擠

  • 主辦單位準備相當多抽獎獎品給跑友，大部分都是自家品牌，中獎率感覺蠻高的

  • 物資算是超值且實用(有衣服 跑褲 後背包)，跑衣實品比較偏薄，不過算透氣，應該也是蠻涼爽的材質

  • 體育場廁所也足夠，加上也有流動廁所，整體上上廁所都沒有排隊太久

  • 完賽禮的麵包也是大品牌，不是夜市那種10元

  • 路線整體上平坦好跑

可以再加強的地方

  • 物資前三天才收到，而且背心變短Ｔ，主辦也無任何公告或道歉，僅告知當天可以到現場換（除了衣服外，也有許多跑友反映加購跑鞋尺寸偏小，當天還要背著鞋子去現場換）

  • 4.5k組與10k組在7.5km處交會，10k跑友如果要跑速度，都只能往外側跑，這段顯得很擁擠，為了速度只能犧牲不進去補給站

  • 賽後領物資及印成績的隊伍相當長，雖已經在兩側分開進行，但兩邊排隊跑友會交錯在中間，隊伍相當亂，後來決定先不領，等到收操後再去領

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