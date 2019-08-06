賽事心得／舊金山馬拉松 熱血童軍的美國跑馬夢

2019-08-06 10:31 運動筆記 黃景良



不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香？

也許時間會帶走一切，但那些歷經考驗而成的記憶，卻是永恆的喜悅。

從華盛頓特區聯合車站往飯店的路程上，

司機問我：「第一次來美國嗎？」

我說：「這是第二次，上次去美西，這次來美東，我們已經從多倫多、波士頓、紐約和費城一路玩下來了。」

「那你一定是一個work hard的傢伙。」司機又說道。

一時之間我無法理解他想表達的意思，另一半已經幫我回答：「Yes！」

哈，有沒有work hard我是不敢說，每次到了寒暑假，一定要給自己放鬆休息倒是真的。

你會想要怎樣的人生？

是一直待在舒適圈？還是有機會就勇闖天涯，即使知道前方可能有障礙仍奮勇向前？

我大概是屬於那種閒不下來的人。

放鬆？

休息？

長達19天的自助旅行，不僅去參訪第24次世界童軍大露營，還跑馬拉松，光想就累了。

但，這偏偏是我的興趣和我的最愛。

先看一下這次的旅程規劃：高雄→香港→多倫多→波士頓→紐約→費城→華盛頓→西維吉尼亞（參訪世界大露營）→舊金山（跑馬拉松）→香港→高雄，總共搭了7次飛機、2趟火車、2次灰狗巴士以及一段4天租車。

雖然旅程長達19天，因為造訪7個城市，所以行程相當緊湊豐富，高潮一波接一波。許多從小在書上讀到和聽到的，全部在這一趟旅途中化為真實，有萬馬奔騰的尼加拉大瀑布、跑馬人的夢想~波士頓馬拉松終點線、哈佛大學、麻省理工學院、紐約的自由女神、時代廣場、百老匯歌劇魅影、中央公園、世界金融中心華爾街、vessel新地標、911世貿遺址、美國百元紙鈔背面的費城獨立廳、華盛頓特區的白宮、華盛頓紀念碑、國會大廈......等等，真是令人目不暇給，大開眼界，驚喜連連。

波士頓馬拉松終點線

世界童軍大露營World Scout Jomboree每4年舉辦一次，簡稱WSJ，對象是14到17歲的青少年，今年是第24屆，在美國西維吉尼亞州舉辦，從7/22～8/2為期12天，有超過160個國家，45000名童軍伙伴參與盛會。大學時期我玩了4年羅浮童軍，1992年曾參加在瑞士的世界羅浮大會，畢業後，1995年參加過在荷蘭舉辦的第18次世界大露營。

這一次的美國之行，是我們家4年前就約定好的旅程，弟弟參加世界大露營，我們則安排了一趟探親旅程。

第24次世界童軍大露營在美國西維吉尼亞州

參觀大露營必須要事先買票，就像進去迪士尼樂園一樣，一天門票55元美金，許多童軍伙伴都夢想能躬逢其盛。每位童軍一生只能以參加者(participator)身分參加一次，滿18歲後想參加，就只能以IST(International Service Team)志工身分參加了。世界大露營除了規畫許多活動模組讓參加者體驗之外，最大的樂趣就是可以和來自世界各國的童軍交流互動，彼此分享各國的文化、風俗、美食...等等，結交來自世界各地的朋友，這也是童軍國際活動迷人之處。

第24次世界童軍大露營大會主題：Unlock A New World

這次大會的主題是「Unlock A New World 開啟新世界」，就像大露營的最後一天的冒險日，活動模組工作人員所說：「雖然累了，渴望回家，但我們充滿了童軍精神。我們的觀點已經改變，而且現在已經有了一個世界觀。童軍伙伴參與這次大露營的經驗，未來都將轉化為全面性的潛力。」大露營期間，除了進去營區參訪2天外，隨著活動的照片、影片直播，一再都讓我十分悸動。我想孩子經過這次大露營的種種考驗，一定可以更加成長茁壯與獨立。

規劃行程時，印象中記得舊金山馬拉松好像都在7月底舉辦，發現可以把旅程串起來，於是參訪大露營後，就特別從查爾斯頓經夏洛特轉機，飛5個半小時到西岸的舊金山，一圓美國跑馬拉松的夢想。

此時，旅程已過了2個星期，連我都想回家了。

不過，最後一波的高潮~舊金山馬拉松才正要開始。

抵達舊金山時，團長傳來兒子在大露營身體不適的訊息，心情突然間down了下來。我不禁想起姐姐當年去日本參加大露營時，也是歷經波折與考驗，心情隨著起伏了好幾天。

我發現不論兒女出門在外，做父母的心情是一樣的。也許孩子並沒有我們想像中那麼脆弱，勇敢放手去飛，縱然過程中歷經多少困難與考驗，只要能勇於面對，度過難關，都將成為孩子最寶貴的經驗與歷練。

而我，也將在經過2個星期旅途疲憊後，準備挑戰第一場美國馬拉松。

舊金山半島三面環水，並受太平洋加利福尼亞寒流影響，舊金山是典型的涼夏型地中海型氣候，長期受海風影響，一整年氣候涼爽舒適，連夏天溫度都在10幾度，和台灣的秋冬差不多。我已經是第二次造訪，這次特別選在市中心聯合廣場附近的飯店，以方便參加賽事。

報到日

飯店離起跑點約2公里，早上先晨跑去找報到處，在渡輪碼頭還遇到農夫市集，結果完全不見任何馬拉松賽事的帳篷，回飯店再上網查閱發現，原來報到處是在離市中心5公里的梅森堡（Fort Mason）。

梅森堡（Fort Mason）報到處

大會合作的凱悅飯店有接駁車前往，梅森堡位於海邊，報到處設在裡面的一座舊倉庫，可以遠眺惡魔島，風景很美，很像駁二。報到處同時設有Expo博覽會，熱鬧滾滾，讓跑者還沒跑就熱血沸騰。

第42屆舊金山馬拉松

起跑日4點起床，4點50分從飯店走路過去，5點10分到渡輪碼頭，這就是住在市中心的好處。寄物後準備起跑，5點半鳴槍，分梯次出發，我在最後的D區，5點54分才起跑。起跑時仍心繫在大露營的兒子，不知道身體有沒有好些，希望他能早日康復。

起終點：渡輪大廈

天色未亮中出發，一旁的港灣大橋配上太陽的晨曦呈現一幅美景，從起跑點渡輪大廈沿著往舊金山著名的漁人碼頭跑，經過昨天報到的梅森堡後，就看到遠方的金門大橋。7點不到太陽就出來了，但是溫度低，只有15度加上濕度高，冷風吹來頗為涼快。

圖片來源：舊金山馬拉松官方FB粉絲團

舊金山馬拉松最大的賣點就是跑上世界著名地標金門大橋，從舊金山這端跑上橋繞到對面端折返，光這樣就5公里多了。從橋上往回跑時恰巧遇上霧鎖金門大橋，跑起來很有舊金山的fu。遠望市區的天際線只見朦朧美，就好像移動迷宮裡的wicked城市一般。

圖片來源：舊金山紀事報 San Francisco Chronicle

天氣又濕又冷，雖然出太陽，但是涼風吹來還是有冷的感覺，我不禁想起去金門和蘭嶼跑的情景。糟糕的是早餐我只吃了2片吐司配起司條，和一罐豆漿。補給站只有水和運動飲料，跑在橋上時我好想吃巧克力，真是失誤沒有帶著補給品在身上，大概都被台灣和日本的賽事寵壞了吧。

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每經過補給站時，都痴痴地期待會有食物，卻一再落空，好不容易撐到約20K的補給站，終於出現類似軟糖的能量包，一條有8顆，我拿了2條，還好就靠著它讓我撐過後半馬。

離開金門大橋後，另一個亮點就是跑進去金門公園，這個公園很像紐約的中央公園，很大，在裡面繞了一大圈。第一組半馬的終點也設在這裡，熱鬧非凡。沒有半馬跑者的賽道，接下來就是全馬跑者的自我對話與堅持了。

跑在金門公園

出了金門公園後，濕氣減弱，太陽撒下來，開始會讓人有熱的感覺。此時也已完成了30公里，我想像成來到高雄馬的蚵仔寮，最後的考驗才要開始。

舊金山是位在海邊山坡的都市，這場馬拉松比我預期還難跑，最後回到市區的路線依舊起起伏伏，之前有一個香港跑者形容的很貼切：「還有無數個，緩的、斜的、陡的、急的、長的、短的、他媽的、容易跑傷的、令人爆粗的上下坡路。」此外，讓我印象深刻的是主辦單位利用棋盤式的道路，有好幾個路口把選手分流，但每個人跑的距離是一樣的，我想這麼做是因應交通管制，同時我也發現交管真的做的很好，從頭到尾沒有停下來等紅燈過。

賽道海拔高度圖(單位：英呎)

Spider man～Good Job！我的服裝又引起路旁加油團的許多注目，比起日本馬拉松的民眾加油團，美國的雖不多，但是都很熱情。

跑回到海港碼頭，港灣大橋已在眼前，早晨被薄霧籠罩的市區高樓大廈，清楚的就在身邊。在兩旁人群夾道歡迎中，我成功圓了第一場美國馬拉松之旅，完賽獎牌很特別，有舊金山代表性的景點，叮噹車還會跑呢！

這場賽事對我來說還有一個特別的意義，就是第77馬加上23鐵，合計成功完賽的馬拉松和三鐵，已經100場了！對我來說又邁向一個新的里程碑。

大露營閉幕結束，孩子也帶著滿滿的回憶回來。這一次旅程，對我們每一個家庭成員來說，Unlock A New World！

參賽小指南

賽事路線圖(圖片來源：舊金山紀事報 San Francisco Chronicle)