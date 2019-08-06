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賽事心得／聖母廟月老姻緣紅線牽馬拉松 日頭恰牙牙隨人顧性命

2019-08-06 09:41運動筆記 Mint Black

跑全馬說走就走，可以這樣的嗎？事情發生在賽前一天8月2日星期五，正在吃勾勾牌課表的我正苦無賽事來練習16k長距離。而上週中南部午後都有大雷雨，打著這個算盤的我就在前一天跟主辦單位臨時報了，全馬Orz。

其實我兩年前跑過這場苦不堪言的馬，但似乎我的跑者失憶症又發作，竟想直接讓課表提前畢業一舉在夏天破四，現在想想我北極人的稱號怎麼來的，就是我極度耐冷但不耐熱啊😭事情絕對不是傻人想的這麼簡單，破PB還是要天時地利人和的。

起跑時間下午4點在海邊附近的聖母廟，好停車是優點但太陽很大沒有遮蔽，光站在起跑線我已經融化了。打起精神告訴自己相信手錶AI大數據，5:40的配速是我的E區間 沒問題的，嗯嗯。

跟山豬的隊友們打招呼後就開始跟著私補的配速員用破四的速度起跑。第1K5:32第2K5:28第3K5:42第4K5:37然後就摔出去變6分速，7分速…甚至開始想走路

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途中遇到跑團的隊友想幫我跟魔鬼配速員拍照留影，但我的臉就是笑不出來，好熱啊啊

不知道幾k開始停停走走後; 神隊友就開始鄙視我😭，然後我就自暴自棄開喝了。先喝冰水，再喝運動飲料，然後冬瓜檸檬，仙草蜜，沙士，可樂，梅子口味的叭噗。補站的清涼飲料一定喝他個一輪除了酒。

遇到跑友經營的補站，我還直接進到後場聊天喝沙士，完全沒有完賽時間的壓力😱真墮落

每站喝完一輪飲料後再用冰水洗手跟臉，整個流程好長，一共14個補站這些動作就不知道重覆幾次了🤣雖然補站還有水果，甜不辣，小上海炸雞，章魚小丸子等等，我完全吃不下，只覺得很渴，一直喝到整路跑都肚子痛只好變降速，還一直自唸我要坐回收車了，完全忘記跑前如何信誓旦旦說要破劈逼🤣跑者在轉換目標真的是很快。

當時我只想要苦難趕快結束，無耐每個折返點都是鬼打牆，看到對面的跑者還有一望無際的折返點，真心覺得路線就是一直在聖母廟旁邊消耗公里數而已，痛苦萬分。後來天色漸暗，還是沒半滴雨，風似乎也變涼了，但我心也涼了，因為我已經變成名副其實的豬隊友被遠遠拋在後面。好在又看到認識的攝影師開始停下來聊天混一下，他還提醒我腿的角度有點粗，要收下巴等等，讓我無限次重拍拍到滿意為止，他人真好😭😭跑者果然是孤獨的，跑步絕對是靠自己。神隊友會雙雙淪陷成豬隊友也不是沒有原因的，要不是有人一直注意前方的比基尼跑者;也不會罔顧隊友已經遭太陽公公擊落，大概就是日頭恰牙牙隨人顧性命這種概念。

最後好不容易在天黑後又看到聖母廟知道快到了，在最後3k開始跑起來恢復5分速，但終點拱門也太太太……遠了吧！我的手錶竟在43.1km才到終點……又賺到一個刻苦銘心的LSD還有兩顆瑜珈磚❤

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