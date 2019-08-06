跑步知識／要跑就要認真地跑 認真跑步八大要領

2019-08-06 09:48 運動筆記 跑迎風



你可能是比我厲害的跑者，也比我認真跑。但，一個起碼「認真的」跑者，我是這麼看「才瘋」的。

「認真」的目標，不是只在破PB。其實，「認真跑」這個問題，有它的輕鬆面與嚴肅性 。輕鬆說的是，認真並不排除我們能夠享受跑步的好處、跑步的樂趣，嚴肅性說的，是要認真就會有要求，要付出努力的代價 。

對一個認真的跑者來說，除了實際跑步的層面，當然還包括對平時飲食習慣的認真、對社會關懷的認真等多個層面。在這裏，針對「認真跑步」練習，分享八點心得：

1. 一個認真的跑者，不要讓自己受傷

這是任何運動的首要條件。跑步難免會受傷，因為拉筋不慎、過度練習、腳掌著力點不對、跑鞋尺寸不適造成腳起水泡等等，都會導致受傷。但隨著經驗增長，最好存記在心，隨時注意身體的狀況。例如在練習拉筋時，某個動作感覺快抽筋了，先停止那個動作。

2. 一個認真的跑者，在練跑時是很專注的

跑步當然可以輕鬆地跑，可以與朋友邊跑邊聊天的跑速跑。但是，還是要有個人練跑的專注時間。只有在專注時，會去注意自己的呼吸與步伐的配合、自己每一步的姿勢、上身是否挺直、腰部如何用力、對肌肉柔軟度的敏銳，甚至不用看錶，去感覺自己大約的跑速，這些只有在每次專注的練習，專注自己身體是如何跑動的狀況，才會越來越了解。

3. 一個認真的跑者，基本配備除了跑鞋，還有：運動手錶、瑜珈墊

若經濟條件許可，預備一隻運動手錶，在每次練跑與參加路跑時，記錄下每次跑步的基本數據，包括配速、距離、跑步使間、心率、跑步路線，再從手機app來評估所記錄下傳輸的各項資料，進行分析、比較上次記錄與這次有哪些不同，包括監測每月的跑量。而一塊瑜伽墊，不僅好收納，還可以每天固定使用它，做各種動作的練習（例如每天30下的仰臥起坐），自我訓練身體不同部位的肌肉，勝於上百個教練。

4. 一個認真的跑者，每週有固定的跑量

每週要多少跑量，才算是認真呢？那些厲害的跑者，每月的跑量至少都是兩三百公里以上。但必須說，跑量的目標是因人而異。若以路跑十公里做目標，每週至少要跑20公里；若以半馬做目標，每週35-40公里；若是要跑全馬，每週至少要40-50公里。因為只有保持固定的跑量，才能訓練出腿部的肌力。這肌力，是參加路跑時能續航、展現固定配速的扎實基礎功力。而每週要有固定的跑量，每週就要規劃出規律練跑的作息。

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5. 一個認真的跑者，會加強核心肌群的訓練

核心肌群對一個跑者的重要，無需多說。但不管做什麼樣的動作，即使反覆在瑜珈墊只做幾回，都是比較吃力的練習。但只要堅持得住，做得正確，日積月累，因腰部底層有力量的對下肢肌肉的運用，連結全身上肢與下肢靈活的擺動，跑步時更能減少觸地時間，對跑速的增進，頗有幫助。

6. 一個認真的跑者，會不斷充實對跑步的知識

跑步是一門學問，我從過去不知道什麼是最大攝氧量、間歇跑、四分速、最大心率等名詞，開始知道這些術語所代表的意思，也慢慢了解這些數據在練跑時表現的重要性。不斷地擴充對跑步的各種知識，實際地運用在我們對自我跑步的訓練上，才會持續地進步，讓自己跑得更輕鬆。我在剛開始練跑時，根本不懂得要區分平時的練跑鞋，與比賽時用的馬拉松鞋。

7. 一個認真的跑者，一年至少參加三場路跑

為什麼是三場？因為一年只參加一場路跑的，目標只放在那一場賽事，許多人只在賽事前一個月開始練習，平時可能沒有固定地練跑。而參加兩場的，若是那兩場路跑隔了好幾個月，每個月也不容易積極地預備。說三場賽事，是因為扣除6月中到9月中台灣炎熱的天氣，算是跑步淡季。其餘的九個月，平均三個月參加一場路跑，比較容易養成有固定跑量的習慣，也會比較積極規劃一年要參加哪幾場路跑。從10公里的路跑開始，然後半馬、超半馬、全馬、各種馬。

8. 一個認真的跑者，會分享自己跑步的心得

這點像是在說我自己，但你可能跟我一樣。即使遇到素不認識的人，一講到跑步，令我們興奮無比地分享。一個認真的跑者，當然期望自己能跑得更好，同時也會希望別人與我們一樣，看見自己跑步的下一個目標。有如《跑者時代》作者艾德·席澤說的，每一場馬拉松像是，每「一位運動員瞥見從世界巨大的下巴，長出的巍峨白牙，都會下定決心要攻下那座聖母峰」。

認真是無上限的，要認真地跑，也要認真地讓身體休復。而規律地、認真地練跑、每一場路跑賽事的參與，我們會享受到這樣認真跑，充滿無窮的樂趣（含達到社會公益的目的）。只有讓跑步融入自己的日常生活，才算是認真地跑。

當然，跑步不是我們生活的全部，但規律的練跑讓自己保持一定戰鬥實力的水準（哈哈，這當然包含維持一定的體重）。每週至少花上十個小時在有關跑步的事上，這樣算是一個瘋路跑的人吧！

但，每天覺得自己，充滿朝氣！