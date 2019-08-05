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運動筆記傻傻分不清是來渡假？是吃好料？還是跑馬拉松？對“日”抗戰
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三仙台馬拉松 傻傻分不清是來吃好料還是跑馬？

2019-08-05 10:07運動筆記 Meiyu Chen

我的媽媽咪呀！

這......確定是馬拉松嗎？👀👀

11/23晚上選手之夜吃辦桌，----吃

11/24路跑沿路吃；----再吃

報名費比往年少，---便宜

台東縣民(不止成功鎮民ㄟ)又降💯100元----有夠便宜

OMG😲😲😱😱😲😲

補給〝讚〞有餅乾、水果不用說🍪🍕🍿🍌🍊

巧克力、鱈魚香絲、仙草蜜

冰夯地瓜、魚丸湯、炒米粉

啤酒、可樂🍺🥤

🐷烤乳豬、烤*****總之烤一堆

蘿蔔糕、旗魚肉燥飯、鐵板煎

怪不得PO文後

一堆人打給主辦單位問說能否再報名？？

笑死寶寶了

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只報7K肯定吃不過癮😋😋😋

這根本是逼人家要來跑42K全馬嘛！！

我們一定要拿出「志在參加不在得獎」的精神

「志在參加不在得獎」、「志在參加不在得獎」

初馬就獻給這一場好山好水好好吃的三仙台馬拉松了

PS：聽說還能成本價加價購初馬獎盃耶

太瘋狂了 太瘋狂了 太瘋狂了

#志在參加不在得獎，很重要所以講3遍

#太瘋狂了，傻傻分不清是來渡假是吃好料還是跑馬拉松

#臺東2019成功三仙台馬拉松

#伊貝特報名網https://reurl.cc/4DZjX

#親民中的奢華馬拉松

#初馬獎盃加價購

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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