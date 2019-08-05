三仙台馬拉松 傻傻分不清是來吃好料還是跑馬？
我的媽媽咪呀！
這......確定是馬拉松嗎？👀👀
11/23晚上選手之夜吃辦桌，----吃
11/24路跑沿路吃；----再吃
報名費比往年少，---便宜
台東縣民(不止成功鎮民ㄟ)又降💯100元----有夠便宜
OMG😲😲😱😱😲😲
補給〝讚〞有餅乾、水果不用說🍪🍕🍿🍌🍊
巧克力、鱈魚香絲、仙草蜜
冰夯地瓜、魚丸湯、炒米粉
啤酒、可樂🍺🥤
🐷烤乳豬、烤*****總之烤一堆
蘿蔔糕、旗魚肉燥飯、鐵板煎
怪不得PO文後
一堆人打給主辦單位問說能否再報名？？
笑死寶寶了
只報7K肯定吃不過癮😋😋😋
這根本是逼人家要來跑42K全馬嘛！！
我們一定要拿出「志在參加不在得獎」的精神
「志在參加不在得獎」、「志在參加不在得獎」
初馬就獻給這一場好山好水好好吃的三仙台馬拉松了
PS：聽說還能成本價加價購初馬獎盃耶
太瘋狂了 太瘋狂了 太瘋狂了
#志在參加不在得獎，很重要所以講3遍
#太瘋狂了，傻傻分不清是來渡假是吃好料還是跑馬拉松
#臺東2019成功三仙台馬拉松
#伊貝特報名網https://reurl.cc/4DZjX
#親民中的奢華馬拉松
#初馬獎盃加價購
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