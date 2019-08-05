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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 嚐嚐「滿汗全襲」

2019-08-05 09:57運動筆記 陳揚升

從小到大最不喜歡考試了 今日測驗也是一樣

200公尺跟3K為此提早一小時的團練

心裡頭更是忐忑不安

原本上星期說好的遲到要請吃中餐

這事可能因此就提早到了  

哈哈記得昇蓉助教曾經說過...住最近的最常遲到  好像真的有那麼一回事XD

出門前的陰天  偷走我那似有防備的心緩跑關節操後  

慢跑到起跑點此時上方毫不手軟的普照烈日都快蒸融內心一絲絲團練的開心

不管了  別忘了在旁還有舒康派出的團員們熱心的交管及加油補給呢(真感謝)

頂著豔陽當樹蔭迎著熱情當寒風  

摧蕾👣就想早早完跑結束

以平時練習的一區穩定心率及跑姿 再加上前傾加速試看看

才過了1K後  全身發燙了

是戰鬥力提升了嗎？不想放慢速度  覺得體感還行繼續跑吧！

此刻經過辛苦交管也只能點頭回應笑呢！

原諒我只給了神攝手小咪的鏡頭...

還有騎著自行車  來回巡視同學身體狀況不自覺微笑地小梁(育誠教練真的是  害我不想笑也難)

穿鞋的腳  越來越是發燙

經過2K補給站時只想降溫

接了杯水  小喝一口 其餘皆往自個身上潑了

快到了  快到了 Hold 住體感往前

終點前 姿云在旁趕上超越

完跑我也好開心的  

找一個小樹底下  降溫納涼了  

真是謝謝大太陽的驅使讓我堅持不想慢(雖然怪怪的)

測驗結束後漫步到中潭活動中心的小段林蔭

是釋放能量後的愜意悠哉

幫愛拍照的王美(王慈蓉)及隨同並走的昕誼跟還有俊億留下映相

而在大家的起鬨下  登登(士登)教練也來嘎一角哈哈  

好Nice  忘卻剛剛的滿汗全襲

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不久就到了活動中心

從水水大心的膠水主任車上 拿取包包瑜珈墊(幫大夥載  真的好讚^^ 謝謝您)

上室內課前  換了乾上衣

有發現俊易沒帶到(有張俊億及李俊易兩位同學)  

還好有多帶一件小米T恤就借他換上  

讓身體會比較舒服  團體的室內也較好味道

下週課程士登教練多加肌力2的動作

而原本的肌力訓練的動作則是肌力1

看樣子...該不會有肌力3肌力4  肌力5...等等等等等著出現吧  

哈哈對吼...等等  那個...教練...這不是許願喔  

而育誠教練  也多花了17分鐘  

帶大家體驗如何喚起副交感神經系統的功能

幫助自己更加深沉的休息 學習平衡自身隱形的壓力

來  同學們  滾筒手機拉力繩放瑜珈墊旁邊 眼鏡也拿下來放旁邊

用自己最輕鬆舒適的方式躺平深呼吸  

吐氣  深呼吸  吐氣...

感受室內的風  隨著吊扇轉動涼涼地輕撫吹拂著全身

對比3K中的對日抗戰  是天堂嗎

這也太棒了吧

對  我來到一個可以天馬行空  杯酒望月的地方

然後...好像有人拍我肩膀一睜眼...是糨糊總教練

(圖片來源：雅小咪)

也太尷尬了吧  慘了當下真忘了自己是在“上課”

好在  總教練說這是好事

是壓力真有那麼大 還是好睡呢

好啦真的睡著了  哈哈(拍勢) 謝謝教練指導啦啦啦XD

結束課程後的補給行程 多了小倩(林倩如)跟阿弟啊(劉晏辰)兩位生力軍

幸運的  第一次就跟吃到龍吉高麗菜飯

好想吃的俊億盼了一年多囉

哈哈哈哈哈然後去吃了豆花王  這猛

一看老楊(楊淑菁)同學已經捷足先登

她已經完嗑囉  拜拜也是頭一次吃到  

兩位生力軍  都給了不低的好評

滿足了味蕾饗宴  

離開前昕誼要買隔壁千巧谷麵包店吐司

我看了有買的俊億  他手中的提袋  還蠻美的  

本來想買的 才剛要走出門前  

機靈的店員  突然的一聲  我們還有其他款式顏色喔

隨即拿出來放櫃檯上 笑翻全場  

尤其是倩如  哈！

然後昕誼買了一個粉紅色的

而我  失心的花十元帶走一個

然後碧蘭就說那袋子是不織布的  

不用會酥脆壞掉

好吧  就當買個回憶囉XD

測驗  是專注訓練後的表現

團隊的努力氣氛學習 更是加分

哈哈哈哈哈  一起來跑吧...

#田中高鐵運動熱區

#361°×戀戀二水跑水馬拉松

#初馬官方訓練營

抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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