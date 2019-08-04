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田中馬系列活動 爸趣迷你路跑溫馨開跑

2019-08-04 17:08運動筆記 Run For TAIWAN

由舒康運動協會（田中馬拉松工作團隊）舉辦的「Run For Dad 爸趣迷你路跑」（以下簡稱：爸趣路跑），今（ 8 月 3 日）於彰化高鐵站 2 號出口溫馨起跑，在父親節前夕，藉由親子路跑活動，促進親子之間的情誼，為彼此留下一個難忘的回憶。

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爸趣迷你路跑在彰化高鐵站溫馨開跑（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

「爸趣路跑」活動地點選定在交通便捷的彰化高鐵站，沿途路線皆在高鐵站周圍，全程大約 3 公里，適合全家大小共同挑戰。今日活動聚集約 150 名來自各個家庭的大小朋友共襄盛舉，全程活動免費，除了有專業的跑步教練帶暖身操，完賽後還可獲得個人的完賽證明與文創毛巾一條，預祝辛苦的爸爸們：「父親節快樂！」

活動現場有歡笑有洋蔥！其中最令人感動的是一位來自二水鄉的爸爸，用推車推著小朋友跑完全程，這位偉大的爸爸涂榮昌是名職業軍人，今天特別帶著一家四口前來路跑。這是他第一次推著小朋友跑步，涂榮昌表示，小兒子因為是遲緩兒的關係，走路時常容易跌倒，無法像一般小朋友正常活動，今天的活動很有意義，因此決定推著兒子一起跑，陪他共同完成 3 公里的挑戰。

涂榮昌推著兒子共同完成 3 公里路跑（圖片來源：田中高鐵運動熱區）

田中馬拉松總幹事鄭宗政表示，爸趣路跑是運動i台灣田中馬拉松系列活動之一，也特別感謝體育署與彰化縣政府的支持，藉由這些系列活動，讓田中馬拉松的效益持續下去，散播運動的種子，推動發展健康經濟，此外為了擴大效益，田中馬今年賽道路線特別規劃跑進社頭織襪園區，橫跨田中、二水、社頭三個區域，期許發揮母雞帶小雞的功能，藉此帶動周邊鄉鎮的產業與觀光。

＊跑步賽事 盡在運動筆記＊  

田中馬
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