甜美素人跑者美美 跑步是為自己充電方式

2019-08-03 09:46 運動筆記 Shih-Bei Gu



「美美、王妹、柔柔、肉鹹」一個擁有很多名字的人，你可能很難想像這樣一個皮膚白皙、說話輕輕柔柔的清新女孩，亮麗的外表下，竟有著被朋友封為「天生跑者」的一段故事。素人跑者美美現職為室內設計師，在「今天上班、明天下班」的忙碌工作型態中，她仍有辦法分配時間，透過自主訓練，於今年的東京馬拉松突破自我，拿下 3 小時 46 分的佳績，祕訣之一就是將跑步自然融入生活中，她說：「跑步對我而言，是充電的方式，因為跑步，幫助自己靜下來，重整腳步回歸於生活、工作本身。」

擁有甜美外型的美美，兼具室內設計師與跑者的身分。（圖片來源：Raymond） 分享 facebook

工作、生活與運動的平衡法則

身為素人跑者的美美，起初跟一般人一樣，為了健康而開始運動，大學時期從快走開始，跑起來的契機，源自畢業過後開始工作一段時間，為了增加心肺功能而接觸跑步，起初是健康跑，直至 2015 年朋友的半馬邀約，跳進路跑界這個圈圈，因而「跑到著迷」。

美美努力在工作與運動間取得平衡。（圖片來源：Raymond）

被問到跑步對自己而言代表什麼？美美驚訝說道從來沒有思考這個問題，沉默半晌，她悠悠地說：「對我來說，跑步就是生活」，一周安排 3 天與跑步的約會日，就算工時很長，上班前還是會擠出一個小空檔去練跑，如果是加班日，會帶著跑步裝備出門，下班先去練跑，再回到公司洗澡接著加班，「那段短短的時光，是我腦子最空、幫助我冷靜下來的時刻」，一個人跑步讓她很安心，從過程中可以反覆與自己對話，是「重新開機」的方式，幫助她重整腦內思緒迅速回到工作崗位上。

跑步是美美調整生活節奏的媒介。（圖片來源：Raymond）

此外，美美也熱愛跟一群朋友跑步，以賽事旅行與聯絡感情，這是她與朋友「連結」的管道，忙碌的工作常讓她忘記朋友們、遺忘工作以外的生活，群體跑步產生的凝聚力，一直都是一個隱形的連結，將她跟朋友們齊聚一堂，一起製造出更多回憶，過程中的歡笑聲無疑是她跑下去的動力之一。

從健康跑到更速的「美美 2.0」

「會想要加強訓練、跑比較快的原因是初馬」，那一場是 2015 年的大阪馬拉松，擔心跑不完的美美，目標設定在補給比較多的 32 公里，打算在澎湃的補給站好好犒賞自己，只是當下股四頭肌瀕臨抽筋邊緣，雙腳也都起了水泡，忍著痛只能邊跑邊休息一下，好不容易撐到夢幻般的 32 公里，她開心地享受長度達莫 20 公尺的補給站，吃飽喝足後，她像是充好電一般，得以熬過剩下的 10 公里，在 5 個小時內完賽。美美跟自己約定，下次要跑得更快，吃到前段班更完整的補給，如此單純可愛的約定，是她突破自我的基石。

美美近期沒有目標賽事，不過仍維持跑步習慣。（圖片來源：Raymond）

從初馬過後，美美積極做功課，詢問跑者前輩的經驗談、規劃課表，並且透過多元的運動來提升自己的實力，例如重訓、TABATA、棒式，加強腿、核心與背部的肌力，不斷進步的她，在新竹的馬拉松第一次成績破 4，從 3 小時 55 分，接著於 2017 年的東京馬拉松一舉推進到 3 小時 46 分。

不是運動員出身的美美，不追求跑量，用適合自己的方式訓練，並且屢破佳績，被朋友戲稱是「天生跑者」。

（圖片來源：Raymond）

美美謙虛的說，雖然因此被朋友開玩笑地封為「天生跑者」，但自己比不上真正的路跑強者，月跑量沒有破百過，甚至會為此心虛。美美分享東京馬之前的訓練模式，月跑量差不多在 80 公里左右，一周的跑步課表分配主要分為 2 個，一天到貓空練山路，她認為練習山路是對於沒有太多時間練跑的人是很有幫助的，另一天跟著跑團的朋友到操場練間歇，其餘時間則是上班前有時間就自主練跑，賽前一個月，會特別安排到河濱練至少超過 26 公里的長距離。

美美從賽前 3-4 個月開始密集訓練，不只練跑，還會透過瑜珈、重訓、居家 TABATA 等多元運動提升體能、運動表現。（圖片來源：Raymond）

想要跑得更好，裝備很重要

說到跑步，訓練是重點，但是裝備也是最讓人在意的地方，由於賽事裡「埋伏」很多攝影師，美美希望在鏡頭前的狀態不只要好，還要靠裝備加分，近年來最能抓住她目光的是 New Balance，同時具備美觀與機能性，顧及了透氣、排汗，讓她不只跑得美美，還跑得舒服！

在追求快之前必須「先求帥」，美美特別注重跑步裝備的外型，再來是功能性。（圖片來源：Raymond）

除此之外，美美常跟朋友討論選鞋上會遇到的困擾，如果穿錯鞋子，很容易起水泡、腳底板疼痛，支撐性不佳的鞋款則會導致腳踝扭傷，而她也分享一個跑步裝備的小撇步，就是可以穿五指襪，減少起水泡的機率。

懂得知道自身條件來選鞋是很重要的事情。（圖片來源：Raymond）

美美提到，腳板略寬的她，會挑選楦頭大一點的鞋，在買鞋之前，事先分析自己的需求、跑步習慣與腳型，再到現場試穿會比較有概念，以下是她挑選鞋子的要點：

訓練鞋：支撐、舒適、緩衝功能佳，特別是穩定性，能降低練習時受傷的風險。

比賽鞋：踏在地上反饋力強的跑鞋，重量、透氣度、材質也是考量範圍。

跑鞋的角色：就像一個「陪跑者」適時「推」你一把

如果跑鞋是一個角色，你覺得它是？美美立刻回應，像是一位貼心的「陪跑者」，是一個跑步夥伴，它承受著全身的重量，又適時的引導你，沒力氣的時候，可以靠它支撐你繼續跑下去，例如腳上這雙 FuelCell Propel，就是很棒的陪跑者。

FuelCell Propel 擁有史上最強能量回饋，具備速度、推進力、能量回饋，人人皆能體驗速度感。

（圖片來源：Raymond）

體驗 FuelCell Propel 一段時間的美美練跑時，鞋子反饋的彈力令她十分驚喜，有種內建彈簧的反彈感，感受到彈力的時間很快，比起過去穿的鞋子，鞋子的反饋力是比較「剛性」的彈力，FuelCell Propel 的反饋力是「柔性」，腳才剛踏下去一半時，就立刻幫助她推進，這對跑步消耗的能量來說，相對性比較少，跑起來較輕鬆。

FuelCell Propel 適合想挑戰極速、無所畏的你。（圖片來源：Raymond）

針對競速、速度練習的輕量跑鞋 FuelCell Propel 適合追求速度感的市民跑者，美美提到，這雙的舒適度、反彈力都很好，擁有全腳掌 Fuelcell 高回彈中底，最特別的是，此鞋款的 Trace Fiber 的輕量/透氣編織鞋面除了提供跑者穩定支撐性之外，輕量的耐磨橡膠與 NDurance 大底讓跑者無後顧之憂。

FuelCell Propel 的編織鞋面不只透氣，還提供跑者穩定支撐性。（圖片來源：Raymond）

跑向未來，從心出發

跑步提醒了美美，在工作以外，還有許多事情值得她花時間細細品味，由於工作忙碌的緣故，她不希望一味的追求速度造成內心的壓力，用適合自己的方式默默耕耘，穩健的前進。

跑步是美美與內心的對話方式。（圖片來源：Raymond）

「很鼓勵還沒有運動習慣的人開始行動，不只是跑步，運動這件事情真的會讓人變得比較開朗」，跑步對美美來說，已經不只是運動，而是一種生活方式，支撐她繼續努力的生活調劑品，未來的每一步，她都會繼續從容、快樂的跑下去！

美美享受跑步的過程，儘管曾經想放棄，但會不斷洗腦自己，再撐一下下就好了，不知不覺間就撐完每次的課表。

（圖片來源：Raymond）

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以上文章由 New Balance 贊助刊出。

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