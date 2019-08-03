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報名資訊／跑在西濱快速道路上賞夕陽 一生只有一次機會

2019-08-03 06:00運動筆記 Run For TAIWAN

無敵夕照海景西濱半程馬拉松主視覺（圖片來源：筆記實業）

交通部公路總局宣布西濱快速公路芳苑到大城路段年底通車，完成西濱中部路段最後一哩路，為慶祝歷史性時刻，在通車日前 12 月 21 日舉辦「西濱彰化路段全線通車半程馬拉松」，這將是民眾唯一有機會體驗跑在西濱快速公路的賽事，別具意義。

西濱快速公路是全台唯一一條從北到南的快速公路，民眾殷切期盼全面通車，如今完成西濱芳苑大城路段，將有助打通彰化西南角交通命脈，帶動觀光與產業繁榮，建構台灣西部地區整體的高、快速公路網更進一步。

彰化縣海岸擁有廣闊的潮間帶，尤其芳苑、大城一帶被列入國際級重要溼地，具代表性，這次通車路跑路線是西濱全線最靠近海岸線的路段，因此賽事也特別規劃跑者在下午 2 點半從芳苑鄉普天宮開跑，民眾將以雙腳為新路段開路，為通車展開序幕，體驗奔跑在西濱快速公路，從高處搶先欣賞公路、夕照及海岸線相互輝映美景。

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從西濱快速公路上望去，無敵夕陽美景盡收眼底（圖片來源：交通部公路總局 ）

路跑行經路段為西濱全線最靠近海岸線的路段（圖片來源：交通部公路總局 ）

跑者白天可到芳苑搭乘海牛車踩踏潮間帶，體驗被列為國寶級的無形文化資產，也能前往在地漁村王功漁港品嘗獨有的珍珠蚵、蚵仔冰、蚵嗲，鄰近的王功故事館則能欣賞蚵藝創作，觀光資源豐富。

本賽事由優質跑團舒康運動協會執行，筆記實業創意設計精美紀念品，活動分為 21.2 公里「半程馬拉松」、10 公里「健跑組」及 5 公里「樂跑組」，報名時間即日起（2019 年 8 月 1 日）到 2019 年 9 月 30 日止，預計總報名人數 4,000 人，跑者可獲得西濱通車馬紀念服或紀念外套，還可加購限量紀念襪。

為方便跑者到來，高鐵台中站旁台鐵新烏日車站、員林車站皆有提供接駁服務，歡迎民眾把握難得機會，踴躍報名參加，詳細活動內容可至報名網站

更多賽事資訊，請參考運動筆記「無敵夕照海景半程馬拉松 」賽事列表

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