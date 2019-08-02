焦點人物／師大選手挑戰極速動能 持續精進蓄能再競速

2019-08-02 06:00 運動筆記 Irene



台灣師大本部田徑隊由體育系學生所組成，在「田徑界的東方不敗」林淑惠老師的帶領下，屢屢在全大運、大專公開賽等賽事創下佳績，更是培育出不少國手。吳婕琳、羅珮慈及黃荷雯是來自台灣師大體育系的優秀中、長跑選手，成績相當優異皆排名於歷代前百傑之中，三位也都有擔任跑團助教的豐富經歷。

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108 年全大運包辦 1500 公尺前三名，由左至右依序為吳婕琳、羅珮慈及黃荷雯。（圖片來源：Fatty)

吳婕琳今年畢業於師大，目前繼續留在師大備戰今年的全運會；羅珮慈今年升大四，已規劃未來繼續攻讀研究所；黃荷雯今年升大三，力拼突破個人最佳成績。要取得如此優異的成績，背後流了許多汗水及淚水，每日早上六點起床準備晨操，課後日常並非逛街玩樂，而是換上運動服踏入田徑場展開訓練。曾經，都因為上大學的適應期成績不理想而感到沮喪，然而在充滿向心力的團隊氣氛及淑惠老師的鼓勵下，重拾對田徑的熱忱，再度邁向自己的巔峰。

睽違四年 再度包辦金、銀、銅

四年前，羅珮慈、吳婕琳及黃荷雯分別代表不同高中在 1500 公尺分別摘下金、銀、銅牌；相隔四年後，三人再度包辦金、銀、銅牌，特別的是這次在場上是隊友不再是對手。三人在得知寫下創校以來第一次包辦同項目前三名時，都很意外。婕琳表示跑完的當下替珮慈創下最佳記錄感到開心，並不知道也同時寫下創校以來首次包辦前三名的紀錄。

這次比賽的戰術是由荷雯領跑 600 公尺，珮慈於後段出來帶速，由於婕琳主項非 1500 公尺，因此在比賽中自由發揮。（圖片來源：Fatty）

相信教練 再度找回婕琳練習的熱忱

婕琳從小覺得跑步很有趣而立志加入田徑隊，高中時決定選擇有紀律的團隊「三重商工」，以長距離為主的三重商工，當時馬拉松組接力缺一位女生，所以被拉去跑長距離。初加入比賽陣容時，還被學長的話語刺激，不想當害群之馬而很努力的跟上課表，最後團隊順利摘金，在這個訓練過程，婕琳的體能也悄悄的提升，後來加入中、長距離，第三次跑 800 公尺就跑出 2 分 16 秒的佳績，教練也偷偷的加重課表，奠定了婕琳跑 1500 公尺的能力。

婕琳由短跑開始練起，現在在中、長距離找到自己的定位。（圖片來源：Fatty)

在高中上大學轉換的適應期胖了十公斤，剛上大學時跑課表也跟不上學姊，一度感到很消極。曾經訓練不積極不自律，讓老師很頭痛，大三結束時一度想要放棄田徑了，但在淑惠老師的鼓勵下，「做了多少課表就會顯現在成績上」，還有珮慈的喊話，「學姊，我們再一起競爭一次，再一起拚到終點壓線」，以及學妹冠伶的良性競爭及練習時互相鼓勵，因此婕琳開始在訓練、恢復等環節嚴格自我要求，終於在本屆全大運再次寫下佳績。

珮慈坦言曾經不夠自信 淑惠老師帶給自己很大的勇氣

國三才接受正規訓練的珮慈，第一次參賽就得第五名，被網羅進入成德高中，高中時期最大的困難是常常受傷，最遺憾的則是全中錦三年雖都拿下冠軍，但全中運都較差，直到上了大學肌肉更加結實後才逐漸擺脫傷痛之苦。談起自己田徑路上值得回憶的兩件事，一件是高二那年的全中運跟婕琳學姐一起壓線進終點，當下兩人都不確定到底誰是金牌；另一件則是在 New Balance 決戰天堂路獲勝，獲得 New Balance 的贊助前往美國參加布魯克林馬拉松，當時也是自己第一次出國，不論是吃、住和比賽都留下很美好的回憶。

在大學訓練的日子，讓珮慈在田徑路上越來越有自信。（圖片來源：Fatty)

珮慈在剛進師大時因個性內向都默默一個人練習，也曾多次發生自信心不足而被指導老師責罵的窘境。但現在多虧淑惠老師給予的鼓勵，讓給自己提升不少自信及勇氣，現在甚至敢站出來領跑帶速。

打瞌睡被禁止練田徑 還是阻擋不了荷雯想跑步的心

荷雯小學加入田徑隊練習的第一天，就因練習完上課打瞌睡而被班導禁止參加，延後了自己的田徑夢；立志國中要加入田徑隊的她不放棄，在國中跑出佳績後加入具競爭力的長榮中學。想起過去的比賽，最值得回憶的是跟婕琳、珮慈一起競速 1500 公尺的高一全中運，當時率先出來領跑，但後面接連被婕琳、珮慈超越，屈居銅牌。荷雯表示會選擇就讀師大，有一部分是因為想追隨珮慈學姐的腳步一起在師大訓練，擺脫自己配速不穩的問題，在這幾年都跟著珮慈學姐調教下，配速不穩的狀況似乎進步了不少。

荷雯感謝帶過自己的三個教練，因為國中教練讓自己踏入田徑埋下奪金夢，高中教練磨練了自己的心志，淑惠老師又把自己的心理素質提升。（圖片來源：Fatty)

極速動能 蓄能競速 只為速度而生！

除了平日精實的訓練課表之外，訓練的配備也是提升選手成績的關鍵之一，三位選手分享了 FuelCell Propel 實際穿著的感受，並給予跑者選鞋的小叮嚀。

動能全開！陪伴跑者日常跑步、訓練，一步步往更好的狀態邁進。（圖片來源：Fatty)

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以上內容由 New Balance 贊助刊出。

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