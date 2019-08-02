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全台唯一溫泉馬 礁溪溫泉馬拉松12月7日開「泡」

2019-08-02 06:00運動筆記 Run For TAIWAN

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2019 礁溪溫泉馬拉松主視覺（圖片來源：官方粉絲專頁

全台唯一以溫泉為主題的「2019 礁溪溫泉盃櫻花陵園馬拉松嘉年華」，12 月 7 日（六）將在礁溪國小開跑，今年提供免費巡迴車讓跑者能到溫泉區泡湯，首度有跨縣市專車接駁服務，讓遠道而來的跑者不須飽受舟車勞頓之苦，能安心享受運動、觀光之旅。

2019 年第八屆礁溪溫泉馬拉由宜蘭縣礁溪鄉公所、宜蘭縣礁溪鄉民代表會、宜蘭縣立殯葬管理所共同主辦，今年分為「全程馬拉松（42.195 公里）」、「半程馬拉松（21.49 公里）」及「健跑組（6.35 公里）」。路線升級，全馬路線能將礁溪風采一網打盡，行經五峰旗、淡江大學蘭陽校區、首次環龍潭湖、小礁溪、觀光工廠大道等，沿線將有熱情的鄉親為跑者加油打氣；半馬組，路線則較為平坦，適合跑者突破佳績；健跑組，路線行經五峰旗折返，能充分感受礁溪的風景秀麗、清新空氣及好山好水。

全馬路線能將礁溪風采一網打盡（圖片來源：筆記實業）

礁溪鄉公所指出，美景、美食與溫泉資源為礁溪小城累積豐沛活力，礁溪溫泉馬舉辦多年已打響知名度，今年預計有上百名海外跑者加入，主辦單位與當地飯店業者合作，提供三天兩夜與四天三夜行交通住宿優惠，並協助接送機、旅遊行程等包裹式服務，透過馬拉松行銷台灣觀光。

礁溪鄉長張永德表示，礁溪鄉擁有全國唯一的平地溫泉與優美的自然風光，路跑選手可以飽覽礁溪優美景緻，賽後體驗水質絕佳的礁溪溫泉，是全國絕無僅有的一大享受，無論是犒賞自己、呼朋引伴或是家庭旅遊都是最佳選擇。

大會提供免費賽後泡湯接駁專車（圖片來源：筆記實業）

大會體貼外縣市選手，今年在台中、新竹、桃園及台北等地皆有設置接駁專車，跑者可選購接駁專車到礁溪會場，完賽後再搭免費接駁車到礁溪火車站、礁溪地景廣場、礁溪轉運站以及湯圍溝溫泉公園等站體驗在地觀光熱點。

活動紀念品也是本次賽事的一大亮點，有採用寶特瓶與咖啡渣製成的環保紀念衫，還有極具設計感的運動毛巾；此外全馬與半馬組跑者還附贈一件運動風衣，同樣運用環保的概念，其材質冰絲的含濕率最符合人體皮膚的生理要求，具有光滑涼爽、透氣、抗靜電、防紫外線等特點。

紀念衫與紀念風衣外套皆為環保材質製作（圖片來源：筆記實業）

本活動報名時間即日起（8 月 1 日）至 9 月 16 日止，慶祝礁溪溫泉馬首度加入 Run For Taiwan 之列，大會也特別提供優惠的價格，分別為全馬組 900 元、半馬組 800 元，健跑組 250 元，名額有限、額滿為止。歡迎愛運動、愛旅遊的民眾踴躍報名，活動報名資訊請上報名網查看。

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