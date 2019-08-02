跑步知識／怎麼帶新手朋友開始跑步？

2019-08-02 06:00 運動筆記 余文彥



最近聽到一位朋友說起他的願望是要帶一百個人完成初馬。感到非常佩服，這可能比自己完成一百場馬拉松難度更高。應該非常多的跑友曾經帶過人踏入跑步殿堂，我認為這是非常難能可貴的經驗；看著他完成目標，比自己完成更有成就感。

今天的主題就來聊聊為什麼你應該帶朋友一起跑步？以及帶新手跑步該注意些什麼？

為什麼你應該帶朋友一起跑步？

我自己練跑、吃課表都來不及了，為什麼還要帶朋友跑呢？至少有4個原因你應該要這樣做：

為他的健康著想：跑步對健康的好處很多，包含：強化心肺功能、預防心血管疾病、提高身體代謝率、增強免疫力、預防骨質疏鬆症、增加肌耐力、消除不良情緒、維持適當體重...等，網路上可以查到更多。大部分人開始跑步都是因為健康原因，為了他好，一定要讓他也跑起來！ 跑步可以擴大朋友圈：進入職場後，生活可能都被工作與家庭填滿，很難擴大交友圈。參加跑團、跑步活動、跑友聚會，能夠認識到一群不同領域，卻有共同話題的好友。 你缺一個跑友：朋友總是不嫌多，跑友也是！或許下次參加接力賽，或是出國跑馬的時候，他就是你的最佳夥伴。 你會學更多，更認真熱身與收操：教人可以學更多，朋友是你的鏡子，你會更容易發現自己不足之處。例如自己跑總是懶得熱身與收操，藉著帶朋友練跑就可以逼自己好好貫徹執行。

帶新手跑步該注意？

每個人內心都藏著一個運動夢

自己曾經教過一位67歲的大哥跑步，從不認為自己有辦法跑步，到發現自己居然有能力衝刺跑，我還記得他綻開的燦爛笑容。這讓我發現不論年齡大小，都會為自己獲得更好的運動能力而開心興奮。不論是否要完成一場馬拉松，每個人都應該可以享受到跑步的樂趣與好處，這不正是我們這些享受跑步已久的人，該協助完成的使命嗎？