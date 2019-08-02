跑步知識／怎麼帶新手朋友開始跑步？
最近聽到一位朋友說起他的願望是要帶一百個人完成初馬。感到非常佩服，這可能比自己完成一百場馬拉松難度更高。應該非常多的跑友曾經帶過人踏入跑步殿堂，我認為這是非常難能可貴的經驗；看著他完成目標，比自己完成更有成就感。
今天的主題就來聊聊為什麼你應該帶朋友一起跑步？以及帶新手跑步該注意些什麼？
為什麼你應該帶朋友一起跑步？
我自己練跑、吃課表都來不及了，為什麼還要帶朋友跑呢？至少有4個原因你應該要這樣做：
- 為他的健康著想：跑步對健康的好處很多，包含：強化心肺功能、預防心血管疾病、提高身體代謝率、增強免疫力、預防骨質疏鬆症、增加肌耐力、消除不良情緒、維持適當體重...等，網路上可以查到更多。大部分人開始跑步都是因為健康原因，為了他好，一定要讓他也跑起來！
- 跑步可以擴大朋友圈：進入職場後，生活可能都被工作與家庭填滿，很難擴大交友圈。參加跑團、跑步活動、跑友聚會，能夠認識到一群不同領域，卻有共同話題的好友。
- 你缺一個跑友：朋友總是不嫌多，跑友也是！或許下次參加接力賽，或是出國跑馬的時候，他就是你的最佳夥伴。
- 你會學更多，更認真熱身與收操：教人可以學更多，朋友是你的鏡子，你會更容易發現自己不足之處。例如自己跑總是懶得熱身與收操，藉著帶朋友練跑就可以逼自己好好貫徹執行。
帶新手跑步該注意？
- 千萬不要高強度，要「輕鬆」地跑：新手需要輕鬆地慢跑奠定有氧能力，逐步增加身體使用氧氣的能力。怎麼樣算輕鬆？能夠「邊跑邊唱歌」、或是順暢的聊天就算是輕鬆。（參考《Easy run，你跑得夠輕鬆嗎？》）因此間歇跑、跑山路、跑很快都不適合新手，不僅可能造成受傷，更可能讓他再也不想跑步，跑步夢從此夭折。
- 從跑跑走走開始：如果跑一下就氣喘吁吁該怎麼辦？改用跑跑走走的方式，跑一段、走一段，直到完成目標時間。例如目標是30分鐘，跑一段覺得喘就改用走的，緩和恢復後再繼續跑，直到完成30分鐘。
- 一定要熱身與收操：熱身的目的是讓身體「做好準備」進入運動；而收操目的則相反，上讓運動狀態下的身體冷卻下來，恢復一般狀態。運動缺少熱身與收操這兩個環節，就像讓靜止的車子一瞬間加速到100公里，再瞬間停下來，零件很容易出問題。
- 加上肌力訓練更好：肌力訓練可以強壯肌肉，訓練肌腱與韌帶的強度，降低受傷的風險。特別是過去缺乏運動經驗，或是體重比較重，建議一定要訓練肌力。除了一起跑步，你們也可以一起練徒手肌力訓練，或是一起上健身房。
- 幫他挑雙適合的鞋子：腳掌的大小隨著一天的時間變化，在傍晚4點左右最大，是最適合試穿購買鞋子的時候。「穿起來舒服」是挑選鞋款最重要的原則，再酷炫的鞋款穿起來不舒服也不應購買，過軟或過硬的鞋子也不適合。足跟差（鞋內前後掌的高度差）8mm～12mm左右是對初學者最適合的。
- 頻率→時間→強度：這是練習的大致方向，從增加跑步頻率開始，再增加單次時間，最後才提高強度。這樣的方式讓身體漸進地適應跑步，不會對身體造成太大的負擔壓力。
每個人內心都藏著一個運動夢
自己曾經教過一位67歲的大哥跑步，從不認為自己有辦法跑步，到發現自己居然有能力衝刺跑，我還記得他綻開的燦爛笑容。這讓我發現不論年齡大小，都會為自己獲得更好的運動能力而開心興奮。不論是否要完成一場馬拉松，每個人都應該可以享受到跑步的樂趣與好處，這不正是我們這些享受跑步已久的人，該協助完成的使命嗎？
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