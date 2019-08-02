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賽事心得／香山健康測五千 雨中破PB

2019-08-02 06:00運動筆記 蝦米丫嘉

當初是在滑FB時無意發現這個訊息，地點新竹香山綜合運動場，順便測試一下半年多來的訓練成果。

照片來源：跑質跑量跑健康粉絲專頁

摔傷又逞強

去年八月底騎車摔傷，撞到膝蓋外側，休了幾天試跑了一下沒什麼大礙，九月初Seiko路跑比賽破了自己的PB，十月的遠工志工馬半馬跑完後右腳膝蓋有點不適，已經出現了端倪，十一月底參加足球教練訓練，連兩週三天高強度的課程，在最後一天傷勢爆發，養傷之餘還是忍不住跑一下，偷偷跑去參加十二月下旬的新北市測五千，破了自己5K的PB(25'34')，換來膝蓋疼的三天，一月初的新竹馬半馬也是帶傷上陣，勉強撐過10K，後面當步兵狼狽完賽。

參加新北市跑起來測5000m

終於放下好好的養傷，看中醫、貼藥膏，籃球、羽球、跑步通通禁賽，每天到泳池報到泡熱水。

乖乖休息養傷

恢復訓練

二月開始短距離、慢配速、低強度的練習，偶爾加入騎車的運動，三月每天3K左右的跑量，月跑量恢復到破百，月底的後龍追風路跑，10K跑完無傷完賽，看來恢復的差不多了，四月跑步已連三月全勤，五月初Zepro run志工半馬，太久沒跑這麼長的距離，15K後軟腳沒力，六月中騎車騎太長距離腰部不適，七月底參加這次五千公尺的測驗，看能不能恢復到之前的水平。

五月初Zepro run志工半馬的心情寫照

兵分兩路

一大早還帶著小孩搭第一班的高鐵上臺北參加寫生比賽，來到大安森林公園已是艷陽高照，老婆幫小孩報名，老爸當苦力帶著畫畫用具，中午兵分兩路老婆帶小孩開心的臺北兩日遊，我則準備傍晚時分的測驗。

大安森林公園寫生比賽

清涼舒適

回家小歇片刻天氣已轉成烏雲密佈，偶然還傳來遠方陣陣的悶雷，感覺快下雨的前兆，果不其所然在前行的路上下起了傾盆大雨，一掃白天炙熱的天氣，但也讓運動場的跑道積水連連。

雨後的香山體育場，跑道積水難退。照片來源：跑質跑量跑健康粉絲專頁

主辦單位相當貼心設置了報到處、寄物區、印証區、還有拱門、晶片感應、圈數看板，唯一美中不足的是記時看板故障無法顯示。此時雨勢忽大忽小，還不時有閃雷落下，此時跑友開玩笑的話，等等可能會在雨中變成「閃電俠」。

領取號碼布準備熱身

測五千

第一組起跑時天是亮的，愈跑天愈黑，我的心也跟著暗下來，回想這半年來的練習，不知能不能回到原來的我，些時雨勢有加大的趨勢，我的身突然變的好沉重，夜幕已經來臨，不知不覺已來到起跑線，槍聲一響就衝了出去，追過兩三個變成第一，我跑第一耶，高興不到兩秒，就有三四個好手刷我而過，跑過半圈看看手錶，配速3'36', 趕緊降下來，免得等等就暴掉。 

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配速太快，差點暴掉

調整好配速，本次測驗希望能突破25分，若不行跟上次25分半，因此前半段的配速4'50'，後面若ㄍㄧㄣ不住，掉點速度5分速應該還hold的住，而不行守住5'10'應該也可破25分。 　　

  • 第１K，配速4'43'，應該是剛開始衝出去，這時應該是排在這組的第五名。

  • 第２K，配速4'47'，在計畫內的配速，追過了一位，變第四。

  • 第３K，配速4'57'，有點吃力了，到追過別人一圈。

  • 第４K，配速5'07'，快守不住了，被第一名的追過一圈。

  • 第５K，配速5'05'，都這地步了要ㄍㄧㄣ下去，還好有hold住。

前3K還可以用不到五分速來跑，但之後開始掉速，續航力不足，還可再加強。這次能破自己五千的PB除了半年來的訓練，月跑量破百，個人覺得最大的因素是這場午後雷陣雨，讓人在小雨中跑步，清爽又舒適。

破自己五千的PB

達到自己的預設目標，破了自己五千的PB，突破25分。

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