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迷彩戰憶障礙路跑 與迷彩系美少女一同挑戰！

2019-08-02 06:00運動筆記 Jack Lee

生存圈年度盛事 即將登場 敬邀參加

由中華民國玩具槍協會主辦的國際迷彩嘉年華，將於9月28日至29日，在新北市大都會公園（二重疏洪道）中山橋下及鄰近草地登場。各項籌備工作已大致就緒，就等大家空出時間，到時來此同樂。

國際迷彩嘉年華是生存遊戲圈的年度盛事，這次活動地點選在既可享受藍天綠地，又不怕風雨攪局的中山橋下，充分展現生存愛好者陽光熱情的特質。這次活動內容很豐富，除了每年必有的國防部支援展演，以及供玩家盡情參觀選購的迷彩市集外，還特別籌畫了二個大型活動。

 

迷彩戰憶障礙路跑

結合路跑與障礙超越「迷彩戰憶-障礙路跑」，讓當年飽受 500障礙與戰技訓練折磨的阿公、把拔們，也有機會帶著全家人來重溫舊夢，展現年輕時的雄壯威武。

這次障礙路跑除了攀爬匍進之外，也在1500公尺的賽程中，設計了多個與戰技有關的關卡，例如打靶射擊、手榴彈擲遠、負重前進等。將為參加者帶來懷舊卻又全新的體驗。

每位參賽者均可獲得精美的紀念品，時間內完成挑戰，還可獲頒專屬的完賽徽章與證書與摸彩券，獎品包括液晶電視等高級家電。

 

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這項路跑活動須預先報名，限額3000名，有興趣者請快到活動咖網路平台填寫資料。

報名網頁

第一屆迷彩之戰盃5X5對抗賽

中華民國玩具槍協會首次舉辦的正式賽事，邀請各高手槍隊前來一展身手，爭奪最高榮譽。這次比賽總共有64個參賽名額，總共將舉行8場預賽，預賽的前二名可晉級複賽，在9月28日當天的迷場嘉年華會場，爭取最後勝出。獲勝的隊伍除了象徵榮譽的獎盃之外，還可獲得多家廠商共同贊助的豪華獎品，包括：

 

 

 

  

 

等提供的狙擊槍、M4系列長槍、手槍、進口軍靴、配件等。

本活動須先報名，請速點選以下網址：報名網址

還在猶疑嗎？來段影片振奮一下心情吧！

 

其他現場活動還有

國防軍武動態與靜態展出

由國防部設提供，展出內容包括國軍最新個人裝備、模擬射擊器材等，當然也少不了國軍募兵攤位，歡迎有志青年加入。

 

 

戰場實景重現與角色扮演

由民間軍事愛好者提供難得的收藏品，包括早期軍品與手工復刻品等。另外，也會有美軍現役的越野車展示。

 

生存遊戲新手體驗

包括適合親子同樂的nerf體驗區、各式槍枝射擊體驗及手榴彈投擲等。這些活動不須事先報名，現場參加即可。

 

 

迷彩市集

國內各主要玩具槍廠、通路商與個人工作室在這裡展示新款裝備與生存遊戲相關服飾配件等。此外這裡也設有美食區，來這裡玩一整天，不用自己帶便當。

 

還有各式現場表演，仍在陸續增加中，請隨時注意我們的更新訊息，或直接來現場感受驚奇。

活動地點旁附有停車場，可開車或騎車經疏洪五路到達。搭乘捷運新莊線在三重站下車，步行約400公尺即達，也很方便。

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