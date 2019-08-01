跑步知識／那些被忽略的洗鞋妙招

2019-08-01 09:45 運動筆記 Clara



又到了常有午後雷陣雨的七、八月了，跑到一半直接變成落湯雞不說，處理跑鞋更是頭痛的開始。前幾天的〈跑步大調查：多久洗一次跑鞋？〉貼文中，除了票選洗鞋頻率外，運動筆記很貼心的幫大家蒐集跑友各式各樣的洗鞋妙招，看完讓人直呼：我跪了！

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你會洗跑鞋嗎？來聽聽跑友們怎麼說（圖片來源：運動筆記）

經過投票，發現最高票竟然是「佛系養鞋法」──

跑友 陳俊傑 表示：鞋子上的淤泥是戰績，怎能說洗就洗呢？完全正解！

甚至還有跑友 許新興 問：#為何要洗鞋

哎呀！原來大家平常都跟小編一樣都不喜歡洗鞋，畢竟跑得最舒服最自在才重要嘛！

（圖片來源：運動筆記）

接下來第二高票是我們的「愛鞋如癡型」──半年洗一次

跑友 涂任宏 表示：平常流汗就在扣他血了，洗下去就剩半條命了。

很多跑友覺得太常洗鞋會對鞋子造成傷害，所以都不捨得太常洗呢！可以說是非常保（會）護（找）自（理）己（由）的愛鞋。

（圖片來源：運動筆記）

「洗鞋達人」名列第三名，這一類跑友每一個月就洗一次自己的跑鞋，畢竟鞋子亮晶晶，跑起步來也開心嘛，可是對小編來說真的好難堅持下去！

（圖片來源：運動筆記）

針對一些實用的洗鞋方法，跑友 田小強 建議使用清潔劑沖乾淨後，包大毛巾再丟進脫水機，隔天就會乾淨溜溜。

還有跑友 Alicia Chou 建議用牙刷清潔鞋底，再將鞋墊取出曬太陽。

另外，跑友 Zuka 提供了一個妙招：鞋子濕了的時候，可以先塞報紙頂著先，所以 #報紙不能亡 啊。

如果以上，還是覺得太麻煩不仿試試跑友 蔡依龍 的辦法：下雨天自然洗。

最後最後，除了以上的妙招外，最讓小編五體投地的還是這個方法：

（圖片來源：運動筆記）

哇！這真的是神人等級的做法了！赤腳跑，跑完洗澡，鞋子不也順便洗了嗎？小編從沒想到這個辦法！

編輯後記

以上幾種方法，你覺得哪一個最實用？找到最適合自己的作法，讓自己跑起步來更輕鬆自信。畢竟這些鞋子可是陪伴我們跑過很多喜怒哀樂，幫助我們創造許多自己的新紀錄。

同時也感謝大家提供寶貝的經驗，期待下一次再看到大家有趣好玩的分享！

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