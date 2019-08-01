焦點人物／不只高顏值 戰績更輝煌的長跑界最速家族

2019-08-01 10:08 運動筆記 大鈞哥



在非洲有無數優秀的跑步運動員，那你聽過「Dibaba 家族」嗎？

一個家庭、獲得 4 面奧運金牌、2 面銀牌、3 面銅牌、15 次世界冠軍，她們是全世界最快的家庭 Dibaba。Dibaba 四姊妹是家人，也是最佳隊友，在一起的時刻以團隊為榮。

二姐 T. Dibaba 在 2004 年雅典奧運中拿下5,000公尺銅牌，外媒還給她取了「Baby Face Destroyer」（娃娃臉破壞者）的稱號，其他姐妹也都是公認的正妹，讓我們來看看這衣索比亞四姊妹輝煌的成績吧！

Ejegayehu Dibaba

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大姊 Ejegayehu Dibaba (左起）、老三 Genzebe Dibaba 跟 二姊 Tirunesh Dibaba （圖片來源：路透社）

Ejegayehu Dibaba 是四姊妹中年紀最長的，她在 2004 年雅典奧運中的 10000 公尺項目，以 30:24.98 的成績，打敗了她的表姊 Derartu Tulu，奪得銀牌；值得一提的是，2011 芝加哥馬拉松是 Ejegayehu Dibaba 的全馬處女秀，而她就以 2:22:09 的成績打敗了日本的福士加代子（Kayoko Fukushi），拿下第一名，同時也創下「個人全馬首次參賽」成績第三快的紀錄。

個人成績

國際性決賽

2001 年 IAAF 大獎總決賽：3000 公尺第 10 名

2003 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第 9 名

2003 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第 9 名

2004 年 IAAF 世界越野錦標賽（Long Race）：第 2 名

2004 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第 10 名

2004 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第 3 名

2005 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第 14 名

2005 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第 3 名

2005 年世界田徑錦標賽：5000 公尺第 3 名

2006 年 IAAF 世界越野錦標賽（Long Race）：第 14 名

2006 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第 4 名

2007 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第 7 名

區域性決賽

2002 年非洲田徑錦標賽：5000 公尺第三名

2003 年非亞運動會：10000 公尺第一名

奧運會決賽

2004 年夏季奧林匹克運動會：10000 公尺第 2 名

2008 年夏季奧林匹克運動會：10000 公尺第 13 名

PB

項目 紀錄（時/分/秒） 年份 3000 公尺 0:08:35.94 2006 5000 公尺 0:14:32.74 2004 10000 公尺 0:30:18.39 2005 21 公里 1:16:40 2001 42 公里 2:22:09 2011

Tirunesh Dibaba

二姊 Tirunesh Dibaba （圖片來源：路透社）

四位姊妹中年紀第二大的 Tirunesh Dibaba，2004 年她才年僅 19 歲，在雅典奧運上就有所嶄獲，在 5000 公尺的項目中奪得了銅牌，成為了衣索比亞最年輕的奧運獎牌得主。

來到 2005 年，Tirunesh Dibaba 世界錦標賽的表現神勇，一口氣拿下 5000 公尺與 10000 公尺的金牌，成為了史上第一位在同一屆賽事中囊括這兩個項目金牌的女子選手。

2008 年 Tirunesh Dibaba 更加強大，在國際田聯黃金聯賽中以 14:11.15 的成績創下了 5000 公尺項目的世界紀錄；同年在北京奧運更拿下來 5000 公尺與 1000 公尺項目的金牌，成為了奧運史上第一位同時包辦這兩個項目金牌的女子選手。

在歷經右腿傷勢之後，2012 年 Tirunesh Dibaba 重返賽場，在倫敦奧運場上成功衛冕 10000 公尺的金牌，成為第一位能夠在奧運連霸此項目的女子選手；然而在 5000 公尺的賽道上，Tirunesh Dibaba 以第三名做收，賽後 Tirunesh Dibaba 說道：「我並不覺得特別開心，我的目標不是銅牌，因此感到有些沮喪。」

2015 年 Tirunesh Dibaba 因為懷孕生子，錯過了整年的賽季。進入 2016 年，Tirunesh Dibaba 在里約奧運的 10000 公尺項目中奪的銅牌，雖然中斷了連霸的紀錄，可是他以 29:42.56 的成績，刷新了個人的紀錄，更難能可貴的是，過去在同一場女子 10000 公尺的比賽中，有一其中一位選手能夠在 30 分鐘內完賽的紀錄只有 5 次，而這場比賽就出現了 4 位選手能夠在 30 分鐘內完成的可貴紀錄。

個人成績

國際性決賽

2001 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第五名

2002 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第二名

2002 年世界青年田徑錦標賽：5000 公尺第二名

2003 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第一名

2003 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第七名

2003 年世界田徑錦標賽：5000 公尺第一名

2003 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第三名

2004 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第二名

2005 年 IAAF 世界越野錦標賽（Long Race）：第一名

2005 年 IAAF 世界越野錦標賽（Short Race）：第一名

2005 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第一名

2005 年世界田徑錦標賽：5000 公尺第一名

2005 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第二名

2006 年 IAAF 世界越野錦標賽（Long Race）：第一名

2006 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第一名

2006 年 IAAF 世界田徑總決賽：3000 公尺第二名

2006 年 IAAF 世界盃：3000 公尺第一名

2007 年 IAAF 世界越野錦標賽（Senior Race）：第二名

2007 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第一名

2008 年 IAAF 世界越野錦標賽（Senior Race）：第一名

2009 年 IAAF 世界田徑總決賽：5000 公尺第二名

2010 年 IAAF 世界越野錦標賽（Senior Race）：第四名

2013 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第一名

2017 年世界田徑錦標賽：10000 公尺第二名

區域性決賽

2003 年非亞運動會：5000 公尺第二名

2006 年非洲田徑錦標賽：5000 公尺第二名

2008 年非洲田徑錦標賽：10000 公尺第一名

2010 年非洲田徑錦標賽：10000 公尺第一名

奧運會決賽

2004 年夏季奧林匹克運動會：5000 公尺第三名

2008 年夏季奧林匹克運動會：10000 公尺第一名

2008 年夏季奧林匹克運動會：5000 公尺第一名

2012 年夏季奧林匹克運動會：10000 公尺第一名

2012 年夏季奧林匹克運動會：5000 公尺第三名

2016 年夏季奧林匹克運動會：10000 公尺第三名

PB

項目 紀錄（時/分/秒） 年份 2000 公尺 0:05:47.26 2013 3000 公尺 0:08:29.55 2006 5000 公尺 0:14:11.15 2008 ※世界紀錄 10000 公尺 0:29:42.56 2016 5 公里 0:14:51 2005 10 公里 0:30:30 2013 ※衣索比亞紀錄 15 公里 0:46:28 2009 ※衣索比亞紀錄 20 公里 1:03:25 2017 21 公里 1:06:50 2017 30 公里 1:37:23 2017 ※衣索比亞紀錄 42 公里 2:17:56 2017 ※衣索比亞紀錄

Genzebe Dibaba

Genzebe Dibaba 跑 5000m 出道，2014 年後轉戰 1500m（圖片來源：路透社）

第三位登場的是 Genzebe Dibaba，有兩位專攻五千和萬米徑賽的姊姊 Ejegayehu Dibaba 和 Tirunesh Dibaba，田徑家族的優良長跑基因，讓 Genzebe Dibaba 也追隨兄姊的腳步，起初從 5000m 出道，2014 年後轉戰 1500m 專項，同時也以堅強實力橫掃其餘距離的世界紀錄，是未來田徑界備受肯定的閃耀之星。

2014 年起，G.Dibaba 幾度刷新室內中長距離賽事的世界紀錄，在 3000m 與 5000m 分別以 8:16.60 和 14:18.86 的好成績寫下個人生涯競技紀錄，在 2016 年的一英哩賽事，最終以 4:13.31 通過終點，大肆將世界紀錄推進 3 秒有餘，刷新高掛 26 年前由羅馬尼亞名將 Doina Melinte 跑出的 4:17.14，憑藉 G.Dibaba 的高速爆發力，相信不久後的未來一定能再創巔峰。

個人成績

國際性決賽

2007 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第 5 名

2008 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第 1 名

2008 年世界青年田徑錦標賽：5000 公尺第 2 名

2009 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第 1 名

2009 年世界田徑錦標賽：5000公尺第 8 名

2010 年 IAAF 世界越野錦標賽（U20 Race）：第 11 名

2010 年世界青年田徑錦標賽：5000 公尺第 1 名

2011 年 IAAF 世界越野錦標賽（Senior Race）：第 9 名

2011 年世界田徑錦標賽：5000 公尺第 8 名

2012 年世界室內田徑錦標賽：1500 公尺第 1 名

2013 年世界田徑錦標賽：1500 公尺第 8 名

2014 年世界室內田徑錦標賽：3000 公尺第 1 名

2014 年 IAAF 洲際杯：3000 公尺第 1 名

2015 年世界田徑錦標賽：1500 公尺第 1 名

2015 年世界田徑錦標賽：5000 公尺第 3 名

2016 年世界室內田徑錦標賽：3000 公尺第 1 名

2017 年 IAAF 鑽石聯賽多哈站：800 公尺第 5 名

2017 年世界田徑錦標賽：1500 公尺第 12 名

2018 年 IAAF 世界室內巡迴賽卡爾斯魯厄站：1500 公尺第 1 名

2018 年世界室內田徑錦標賽：3000 公尺第 1 名

2018 年世界室內田徑錦標賽：1500 公尺第 1 名

全國性決賽

2018 年 Prefontaine 經典賽：5000 公尺第一名

奧運會決賽

2016 年夏季奧林匹克運動會：1500 公尺第二名

PB

類型 項目 紀錄（時/分/秒） 年份 室外 1500 公尺 0:03:50.07 2015 ※世界紀錄 3000 公尺 0:08:26.21 2014 5000 公尺 0:14:15.41 2015 室內 1500 公尺 0:03:55.17 2014 ※世界紀錄 3000 公尺 0:08:16.60 2005 ※世界紀錄 5000 公尺 0:14:18.86 2013 ※世界紀錄

Anna Dibaba

小妹 Anna Dibaba (左）（圖片來源：Facobook-Anna Dibaba）

年紀最小的 Anna Dibaba 經歷或是成績可能不像是前面三位姐姐這麼優秀，實力還在培養當中，但是相信努力訓練加上家族如此強大的基因，能力解放時，勢必也能掀起一番波瀾。

PB

類型 項目 紀錄（時/分/秒） 年份 室外 1500 公尺 0:04:15.35 2018 2000 公尺 0:05:54.81 2018 1 英里 0:04:41.05 2017 室內 1000 公尺 0:02:48.28 2017 1500 公尺 0:04:20.57 2017 2000 公尺 0:05:55.34 2017

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