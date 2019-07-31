訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 基礎期第三周
週日團練照舊從熱身與技術訓練後開始練主課表
要提及的是這訓練營是有能力分組的
由RQ(RunningQuotient)程式呈現的數值來區別
依程度團跑時分為四組
同組學員們共跑時有互相鼓勵彼此的氛圍唷
還常向沿途的鄉親路人熱情招呼提升了跑步歡樂度
但這週日的主課表與前幾週不一樣
是較有速度地跑200公尺六趟
這個團練主課表不是要求盡所能地跑快
重點是放在跑姿保持穩定與流暢
跑之前每位學員都有個人的目標秒數
是RQ(RunningQuotient)計算出各人的第6區間為目標
太快太慢都非此課表樂見的
最好能訂在正負一秒內
教練也教跑這課表的訣竅
心中默數數字來再與結果秒數做速度的修正
還要像飛機起飛一樣
前段逐漸加速
到中段維持定速
200公尺終點前20公尺再漸漸減速地通過終點
希望學員體會姿勢跑法的精隨
雙腳要如同原地跑
靠重心前頃角度來決定加減速度
用肩膀上提帶動腳如彈簧般地運用地面反作用力
善用跑步時重力與反作用力此唯二的外力
其他動作要儘量快速簡化
因為速度不是用肌肉蠻力跑出來的~~
物理治療師教練也對學員們的身體檢測結果做建議
有骨盆前頃狀況的話要多練習收臀縮腹
骨盆前頃造成脊椎不正常彎曲
如此更不堪長跑時承受地面反作用力衝擊
膝蓋內轉的話是雙腳併攏收臀部讓膝蓋外轉
腳底會有如同要撕裂地板的感受
還有足弓過高的話
該用花生球放鬆足底筋膜
如果是足弓過低
光腳腳趾抓放平放地面的毛巾成束是改善好方法
要讓使用多年的身體回到正常狀態
不是短時間就可以見效
花時間逐漸訓練是必須的
一起與愛運動注重健康的朋友們共勉之
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