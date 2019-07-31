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訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 基礎期第三周

2019-07-31 09:41運動筆記 Hsueh Yu Chun

週日團練照舊從熱身與技術訓練後開始練主課表

要提及的是這訓練營是有能力分組的

由RQ(RunningQuotient)程式呈現的數值來區別

依程度團跑時分為四組

同組學員們共跑時有互相鼓勵彼此的氛圍唷

還常向沿途的鄉親路人熱情招呼提升了跑步歡樂度

但這週日的主課表與前幾週不一樣

是較有速度地跑200公尺六趟

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這個團練主課表不是要求盡所能地跑快

重點是放在跑姿保持穩定與流暢

跑之前每位學員都有個人的目標秒數

是RQ(RunningQuotient)計算出各人的第6區間為目標

太快太慢都非此課表樂見的

最好能訂在正負一秒內

教練也教跑這課表的訣竅

心中默數數字來再與結果秒數做速度的修正

還要像飛機起飛一樣

前段逐漸加速

到中段維持定速

200公尺終點前20公尺再漸漸減速地通過終點

希望學員體會姿勢跑法的精隨

雙腳要如同原地跑

靠重心前頃角度來決定加減速度

用肩膀上提帶動腳如彈簧般地運用地面反作用力

善用跑步時重力與反作用力此唯二的外力

其他動作要儘量快速簡化

因為速度不是用肌肉蠻力跑出來的~~

物理治療師教練也對學員們的身體檢測結果做建議

有骨盆前頃狀況的話要多練習收臀縮腹

骨盆前頃造成脊椎不正常彎曲

如此更不堪長跑時承受地面反作用力衝擊

膝蓋內轉的話是雙腳併攏收臀部讓膝蓋外轉

腳底會有如同要撕裂地板的感受

還有足弓過高的話

該用花生球放鬆足底筋膜

如果是足弓過低

光腳腳趾抓放平放地面的毛巾成束是改善好方法

要讓使用多年的身體回到正常狀態

不是短時間就可以見效

花時間逐漸訓練是必須的

一起與愛運動注重健康的朋友們共勉之

這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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