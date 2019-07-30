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帶小比旅跑台灣／花現田尾半馬 邊跑邊唱邊淋雨

2019-07-30 09:38運動筆記 陳嘉齡

星期六下午，我們去彰化田尾參加花現田尾半程馬拉松。

昨天開車一到員林的時候，發現天色暗暗的，心想不妙，該不會要下雨了吧！結果，才剛到會場沒多久，果然下起了傾盆大雨，我跟小比在那裡租腳踏車的地方等到雨停，才又步行到會場。

因為提早到，所以賽事的選手並不會很多，直到下午4點半以後，人潮才開始聚集。

這時候，認識的朋友也相繼到達，大家愉快的拍照並聊天，然後等候賽事的開始，在賽事開始前，天空又下起了雨，睦睦怕小比淋濕，便把她的雨傘給了小比遮雨。

我們幾個大人也全部都淋濕了。

在起跑時，遇到了廖佩玲，她跟她的朋友一起跑，所以大家也相約一起跑，而吳佳陸今天也有參加，他拿著他的專屬麥克風，一直大開個人演唱會。

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到後面，我忍不住了，叫他放首愛情的恰恰，大家一起來同樂。

沒想到，一放不得了，大家瞬間嗨起來了，小比也很開心，還有人扭腰擺臀開始跳起舞，我都快笑死了。

唱完後，本來還要下一首的，但雨愈來愈大，因為怕麥克風會淋到雨，所以我們也就此打住。

一路上，大家開心的聊著天，並奔跑著，實在好不快樂。

到達補給站的時候，因為人實在太多了，我們也沒有什麼補給就直接離開了。

到達第二個補給站的時候，因為有烤豬，所以人又更多了，幸好吳佳陸和佩玲都有拿到一點點，連忙拿給小比吃，他吃完還一直要，跟他講沒有了，他才又閉上眼繼續睡覺，喂，小朋友，你是來睡覺的哦，叔叔阿姨們輪流幫你撐傘很累餒，你好意思睡😑

而我們就這樣子走著跑著，淋雨完成了這場賽事。

再次感謝蔡美玉特地從她們那裡，拿好多伴手禮給我，讓我真的很感動。

謝謝吳佳陸和廖佩玲沿路幫小比撐傘幫推，才讓小比不至於淋到很多雨。

謝謝麗玲特地拿毛巾給小比，也恭喜她百盃賽完成。

謝謝Steve Hsu特地騎車前來，幫大家拍照，真的辛苦他了。

謝謝陳俊瑋在雨中，為大家拍照，在這裡真的很謝謝他。

謝謝一起拍照的朋友。

謝謝辛苦的志工，為各位跑者服務。

#2019花見田尾七夕星光馬拉松

#為不能跑的人而跑

#用雙腳帶小比跑旅台灣

這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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