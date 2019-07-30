賽事心得／桃園星光馬 嚴重積水的艱困比賽

2019-07-30 09:43 運動筆記 Daben Hong



２０１９／０７／２７桃園星光馬之跑水？障礙賽？體驗

第一次來到桃園路跑，往常桃園路跑常常半在石門水庫，這次在報名時地點在航空城，是一個交通好到的地方，但在賽前卻臨時更換了地點方便『永安漁港』，無法退費的情況也只能硬著頭皮去了．

因為無法有方便的交通也只能選擇租機車，還有事先預訂機車，桃園的租機車真的很少量也很少，所以一定要先預約才可以！一路上從桃園火車站往新屋的方向騎，這路途真的很遙遠，路上又下著滂沱下雨，真的太狼狽了，還好提早到了會場，會場非常狹窄、滿地塵土走過去整個就像空汙一樣看不見前方，不久這裡也下起一場大雨，準備好被大雨澆濕的勇氣，出發時雨竟然停了！對於跑者來說真的是笑不出來！雨後的悶熱讓人難受，場地更是嚴重的積水，很多人不想踏進積水的跑道，只好翻上防坡堤跑步，但真的很危險，一個踉蹌或一個大風可能都會掉進水裡！也有人走著小圍牆，像走獨木橋一樣的悽慘，究竟這是一場怎樣的路跑賽？

分享 facebook

天氣的因素我們不能則被主辦單位，何況補給是如此的優越，就像夜市一樣有烤玉米、炸物、雞蛋糕、煎牛排，但是雨備不足確實為人詬病，寄物區滿地塵土只用紙板鋪地，大雨一來紙板都破了！

這給我一場很不好的經驗，賽道真得太過擁擠，會場也太過黑暗，讓我一張照都不想拍的提開會場，因為我只想趕快回家啊！