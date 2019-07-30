賽事心得／高美濕地海風馬試跑會 驚人的海味補給

2019-07-30 09:50 運動筆記 Jack Lee



消費者意識抬頭，許多買家在買定離手前，多半希望可以試用一下，現在就連馬拉松也有試跑活動，除盼讓跑者提前適應場地，也能提供廠商建言，讓活動開跑時能夠盡善盡美。

2019高美濕地海風馬拉松，將於今年12月1日從台中梧棲漁港集合出發，比賽包括全長42.195公里的全程馬拉松，以及21公里的半程馬拉松，以及6公里的休閒組。

主辦單位活動咖為服務廣大跑者，並希望讓補給、路線安排更貼近跑友需求，因此於7月初開放試跑團報名，沒想到才一個周末100個名額馬上額滿!!

今天(7/27)上午7時30分，準時在高美風車大道舉辦10公里的免費試跑活動，參加者不但全程免費，還能搶先體驗高美賽事路線。更誇張的是，雖然只是試跑，但補給卻完全不輸給正式比賽。不但有西瓜、香蕉，還有光隆生技贊助的海鹽錠、海洋深層水(加薪水)，最重要的是滿滿的海味補給，包括甜不辣、蝦子、花枝丸、小卷、丁香魚，簡直太誇張了。

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而參加試跑班的民眾，活動結束後僅需在【2019高美濕地海風馬拉松臉書粉絲專頁】分享試跑心得，竟還能抽太平洋縱谷馬的名額。這次的試跑不但能讓民眾以跑者的視角來了解賽事安排與路線規劃，還能讓主辦單位收集各方意見，將賽事辦得更好。點此觀看今日相片

而高美濕地海風馬拉松，現已開放報名，主辦單位提醒，為提倡減塑、環保，希望參賽跑友自行攜帶環保杯，補給站消耗品則採用可重複利用水杯替代，補給物資以大包裝品取代小包裝品、瓶裝水以箱水取代，有興趣的民眾可上網報名!

原文出處：活動咖