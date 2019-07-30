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跑步知識／如何判斷中暑和緩解方法大全

2019-07-30 10:05運動筆記 SuperFIT 極度塑身私人會館

台灣的夏天，熱情到無法招架，但更應該把握好天氣，與親友們把握美好時光，從事戶外運動，但需要嚴加注意「熱疾病」，才不會樂極生悲。究竟什麼是「熱疾病」？是一般常說的「中暑」嗎？該如何預防及緩解呢？SuperFIT幫助你一次了解

喜愛上山下海的你，這篇筆記再筆記，截圖再截圖吧！熱疾病為體溫不正常升高的情況下，導致中樞神經體溫調節中心混亂，並衍伸病變稱之為「熱疾病」。常見的熱疾病狀況有以下三種：

一、熱痙攣

三種熱疾病中屬嚴重度最輕常發生於劇烈運動時，因過度流汗而導致肌肉內鹽分低所引起，亦可能是熱衰竭的臨床表現，症狀是手臂、腿、或腹部肌肉抽搐或疼痛。發生熱痙攣未必要就醫處理，當發生熱痙攣時，以下是幾個緩解病症的建議步驟：

  • 1.立刻停止所有的活動，到陰涼的地方休息。

  • 2.喝透明果汁或運動飲料。

  • 3.輕柔地伸展肢體並按摩發病部位。

  • 4.即使痙攣現象消失，數小時內不要再從事任何劇烈運動，否則很可能引發熱衰竭或中暑。

  • 5.假使痙攣持續進行一小時、患者有心臟疾病或是低鈉飲食者，立即尋求醫療協助。

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二、熱衰竭

通常因長時間暴露在高溫之下，身體因出汗而流失大量水分和鹽分，再加上水分補充不足而導致。其表現病狀為：大量出汗、、面色蒼白、肌肉痙攣、疲憊或虛弱、暈眩、頭痛、或昏暈、噁心或嘔吐、皮膚濕冷、脈搏快且弱、呼吸快而淺假如熱衰竭沒有獲得即時治療，進一步可演變成中暑，以下是幾個緩解病症的建議步驟：

  • 1.將患者移至陰涼處。

  • 2.鬆脫緊身衣物，並在皮膚上覆蓋濕涼的布料

  • 3.如病患意識清楚，讓其每15分鐘啜飲半杯涼水。若意識不清或有嘔吐現象則不宜進水。

  • 4.監測患者的情況是否有任何變化。

  • 5.假使情況嚴重、惡化，或該患者有高血壓或心臟疾病，立刻就醫診治。

三、中暑

有生命危險在身體排汗機制失去作用並無法調節體溫的情況下發生。患者體溫可高達攝氏四十六至四十七度。病者可能包含下列症候：皮膚乾燥、紅、熱(沒有出汗) 、脈搏快而強、頭會抽痛、頭昏頭暈、噁心、混亂、失去意識。假如懷疑患者中暑，請立即赴醫求診，並遵循下面的處置方式：

  • 1.將患者抬至多蔭的地方

  • 2.迅速使用任何一種方式幫患者降溫。

  • 3.監測體溫。持續地給患者降溫，直到降至攝氏38.3~8度為止。

  • 4.萬一醫療人員一時無法趕到，即刻和醫院急診室連絡以獲得進一步指示。

  • 5.由醫療人員評估以決定是否需要補充液體。

    • 在進行所有運動時，除了要注意水分的補充、足夠的休息時間及可負荷的運動強度之外，還要穿著有適當排汗功能的衣物，及熟知運動傷害的處理步驟，才能盡興且安全的運動！

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    官方網站：SuperFIT極度塑身

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    💪延伸閱讀：

    破除迷思！不是流流汗就能讓身體快速復原？

    我好瘦，增肌的路卻好難！六大增肌常見錯誤

    產後媽媽究竟該做什麼運動？產後雕塑必看精華文章

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