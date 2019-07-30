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賽事心得／青桐林夏日越野跑 拉繩、跑河床學問大

2019-07-30 09:58運動筆記 林義雄

越野

熟悉的名詞  陌生的運動

奔馳夏季林徑  踏訪北坑溪

短短一句slogan就打動我的心

學習之旅

一早來到桐林國小 遇到俊昌（這次活動也是看到俊昌分享資訊得知）俊昌也是這次教練之一

搭著他的車前往 桐林生態園區

路上聽他解說 短短6k卻包含各種不同路徑

土徑 階梯 滑石 林徑 拉繩 河床 

光聽就充滿嚮往 期待這次學習之旅

不同領域 仔細觀察

光一開始熱身就有別於跑步🏃

大肌群的擺動 髖關節的旋轉 腳步的敏捷

出發

連日午後陣雨讓產業道路長滿青苔

哇哩勒 一早出門想著才6k 拿著舊鞋就出門

舊鞋鞋底完全無法止滑

一開始就得到教訓 選鞋也是一門學問

肌力 經驗 技巧

越野三大要素

肌力是門課程

經驗是累積

技巧是學習

今天當然是來學習教練技巧

緊跟教練腳步 看著他如何踩點

如何運動身體擺動技巧

從近而遠 反覆觀察 越野下坡在觀察

上坡不全開 保留體能準備奔馳

拉繩方面 這二年來跟著皓哥爬山 這方面技巧算還上手

階梯 反而是我最害怕 固定無法伸展

名教練94強 泛泛教練 直接點破

跟的上的 就勇敢一次踩踏幾階

步幅大了 速度自然跟著提升

分享

河床 又是一門學問

佩珊教練：每一個石頭都會動

踩出去別猶豫 

回到會場 因為時間因素 先離開 

很想交流一下 我想下次 應該還會參加

感謝教練

學習讓自己更進步

感謝載我一程的好心大哥

這招學起來！七夕古人撩情話~請你喝茶湯會→

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