賽事心得／黃金海岸馬拉松 南半球第一馬

2019-07-29 09:46 運動筆記 遠征旅跑



位於澳洲東部昆士蘭州，國際知名度假勝地黃金海岸得天獨厚的自然景觀，延綿57公里海岸線，燦爛陽光配上金黃色沙灘和各式主題樂園，黃金海岸的冬天(6~8月)一般都陽光普照且乾爽，平均氣溫12.5~21.5°C。

07/05 抵達黃金海岸機場，先到機場內的超商買一張go card(很像我們的悠遊卡)可以搭火車、公車、輕軌、渡輪，自由轉程超方便，除了節省時間還有七折優惠，離峰時段更便宜。

黃金海岸的大眾交通很方便，出機場後走出門口搭上777公車抵達Broadbeach South轉乘輕軌，澳洲的公車司機都會等你坐下才開車，轉乘輕軌到Southport下車剛好看見唐人街，考慮了很久澳洲第一餐就決定吃港式料理了(也算是異國料理啦)。

07/06前往領取物資

PM01:30抵達Broadbeach的黃金海岸會展中心領取物資(7/4-7/6)!!!

會場很大，分流很多櫃台可以領取物資，沒有按照號碼憑報到信領取，完全沒有排到隊的概念(可能剛好中午時間)，感覺比一般大型賽會冷清了一點，領完物資一個束口袋背包跟號碼布，感覺有點小空虛，那就去逛逛EXPO。

圖片來源:賽會官網

在網路上事先看了賽事的補給，除了水另一個就是ENDURA粉末能量飲料(檸檬、橙味)和31公里處有14種ENDURA能量果膠(我只拿到一種)，現場有很多口味，當然就是先試喝一下，喝起來有點淡，最喜歡覆盆子口味(但水站沒有)。

EXPO除了#GCM19還有頒獎臺可以讓人拍照留戀(工作人員會幫忙拍照)，如果有任何不懂也有會說中文的工作人員，慢慢接近尾聲，離該會場前看到一張圖，裡面有臺灣菁英選手(快自己動手找找吧)~

離開報到會場，還是要稍微了解一下賽事的賽道及相關事項，這幾天的天氣也很任性說下就下忽雨忽晴、還要破風跑步了。

賽事會場 圖片來源:官方網站

賽道路線圖 圖片來源:官方網站

起跑區域 圖片來源:官方網站

除了2小時50分一位配速員，其他每個時間都是兩位配速員，每個時段都以不同氣球顏色作為區分。

07/07黃金海岸馬拉松

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起跑時間7:20，一早六點起床，盥洗完發現門外好熱鬧，拉開窗簾一看好多跑者跑過，一度以為自己睡過頭，再仔細確認時間收起忐忑的心情，繼續吃著白吐司、香蕉，穿上昨晚準備好的裝備，準北出門慢跑到會場，天氣感覺很涼爽，風也比前兩天溫和，寄物完後直接前往A區路口排隊，心想這個天氣跑起來因該很舒服，才剛說完沒多久開始下起大雨，看著身旁的人因為太冷而顫抖，還好昨天在超市買了ADU5$短版輕便雨衣派上用場，大雨大約3-5分鐘，起跑前稍微放晴，我今天目標就是跟完玉兔女神，一路上忽然下雨忽然晴天，第一次遇上這天氣感覺很新奇，28KM腳有快抽筋(賽前最長25公里)，到30KM只能跟改目標「一定要完賽」，一路上大小腿拼命抽筋，最後以第480位完成比賽3:12:30通過終點。

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抵達終點後，看到滿滿的香蕉、柳橙、果膠、能量飲料、瓶裝水，兩眼發亮口水直流跑完一整個好餓，吃了一根香蕉和4~5顆柳橙才甘願離開，領完毛巾和衣服，下起一陣雨，還好領取寄物時又放晴了，稍微收個操，慢慢散步回住宿的地方。

剛跑完馬拉松，晚上和參加黃金海岸的朋友相約吃飯，當然要體驗澳洲XXXX碑酒，話說照片畫質也太不好了。

07/08從Southport換住宿到Surfers Paradise附近

因為每天還是要動一下，所以行程規劃很鬆散，賽後選擇多留一個禮拜，順便小小移地訓練，整理好後先到主街附近走走逛逛，下午再去跑步。

Surfers Paradise 白天充滿活力，晚上人潮依舊熱鬧，這裡的商店營業比較晚(大約8~10點)，背後就是卡威爾商街(Cavill Mall)，每天晚上都有很多街頭藝人表演。

海濱夜市(Beachfront Markets)

海濱夜市（三、五、日 16:00-21:00）多數是本地製造的創意商品，如飾品、工藝品、藝術品、居家用品、服飾與配件等，不像臺灣夜市有很多小吃及遊戲，但是發現Melting Moments(很像餅乾)，入口即化的甜點，喜花吃甜食的可以品嚐。

0709 拜倫灣高空跳傘(Skydive Byron Bay)

有USB可以充電的Skydive專車

6:50踩著沉重的腳步抵達目的地，昨晚還在想要擺什麼姿勢，經過一晚還是沒什麼想法(不要太醜就行)，Skydive的接駁車很準時的抵達，一上車司機會先核對資料，領取一張生死狀(條款跟注意事項)和上網註冊會員(現場也有點腦可以填寫)，往右邊一看人還滿多的，車程大約一個多小時，現場要排隊秤體重和繳交ADU35跳傘稅，上方有銀幕可以尋找是不是輪到自己上場，銀幕顯示教練就很熱情唱名，每個人配好一個教練，旁邊有小置物櫃可以放東西(任何東西都不能帶)，教練會統一帶到旁邊講解動作，人生總要瘋狂一次。

一、跳出艙門Banana Jump姿勢，雙手抓好扣帶，頭向後靠，雙腳向後勾，

二、教練會拍你的肩膀，示意你可以把手張開安心享受

三、降落時，雙腳跟身體呈L型，手放膝蓋下面撐著

除了這個動作以外就是比讚，根本想不出其他動作了

開傘後慢慢欣賞風景了

拿到證書當然要拍照一下~

0710 昆士蘭最大最好玩 夢幻世界（Dreamworld）

圖片來源:官方網站

夢幻世界（Dream World）+激浪世界(White World)是一個綜合性很高的主題樂園，適合各年齡層前往，建議事先網路買票(價位差很多)，動物園+遊樂設施（超過40種）+表演秀（剪羊毛秀、土著秀、老虎秀、馬達加斯加秀、抱無尾熊拍照、親餵袋鼠⋯等），不想走路也可以悠閒的搭著小火車，最喜歡的遊樂設施The Claw:每小時75公里的速度進行鐘擺。

想節省時間不想排隊就到Ride Express攤位購買快速通關，可以預約設施（不像Osaka 環球影城，設施需要排很長的隊伍，在視情況考慮吧！）

交通:搭乘輕軌至Helensvale，轉乘TX7公車(經過Wet'n'Wild 水上樂園、Warner Bros. Movie World 華納兄弟電影世界、Dream World夢幻世界遊樂園)

0711 海港城購物中心HARBOUR TOWN Outlet

黃金海岸唯一的直銷中心，超過180家商店，運動品牌、美妝保養品、精品、服飾、生活用品，可以事先上網看品牌與折扣，平常營業到5:30，週四營業到7點。

交通:輕軌搭至Gold Coast University Hospital (GCUH) 轉乘719公車搭至Harbour Town，每天的免費巴士9:15、10:30從黃金海岸會展中心出發，途中經停Novotel Surfers Paradise 、 Appel Park public bus stop 、 Surfers Paradise Marriott Resort，14:00、17:00從海港城回程。

八號胡同：複合式亞洲餐廳。別具一格的亞洲美食，擁有13個亞洲風味店鋪，包刮中、日、韓、東南亞...等多種選擇，完全沒有考慮直接走進去覓食。

0712 庫倫賓野生動物園

近距離欣賞野生動物，可以與無尾熊、蟒蛇、鱷魚合影，親餵袋鼠與鸚鵡，欣賞精采表演秀(鳥類飛行表演、爬行動物表演、土著表演、剪羊毛秀、餵食秀等)還可以體驗樹頂探險，門票等收益都拿去支援動物醫院的支出。

交通:輕軌搭至Broadbeach Sout轉乘700號Currumbin Wildlife Sanctuary

圖片來源:官方網站

原來小袋鼠這麼大!!!

0713 攀登大洋洲最高大樓Quessland Number One

昆士蘭的第一高樓，也是最黃金海岸最有名的地標，能360度俯瞰黃金海岸美景盡收眼底，是必踩的打卡景點。

集合時間抵達，先填寫個人資料確定注意事項，一開始先進行酒測，任何東西都不能帶上樓，旁邊有置物櫃可以把貴重物品鎖起來，穿上一身灰的工作服，教練細心的檢查身上所有的裝備，準備搭乘電梯直達77樓，攀登眺望黃金海岸欣賞日落。