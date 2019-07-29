賽事心得／Ultra Gornergrat Zermatt馬 超級變態路線、美景如畫

2019-07-29 10:00 運動筆記 雷平宇



2019.7.6 18th Ultra Gornergrat Zermatt Marathon

1. Gornergrat 2.Riffelhorn 3.Riffelberg 3.Riffelalp 4.Landtunnel 5.Findelbach

跑者極樂天堂（超級變態路線）67個國家選手共襄盛舉

神的恩典領域 永凍層冰原國度 如幟如畫 壯麗山景 美不勝收 再怎麼辛苦 都值得收藏

超馬終點站 就設在Gornergrat絕世美景景觀台上 變態路線 神人級賽事 大會舞台主持人 用德語英文介紹來自台灣我們 特別感謝🙏 窩心用心專業😍

高海拔天文臺 改建餐館和咖啡廳 就直接能與馬特宏峰、永凍冰原面對面 談情說地 這樣超級夢幻作法 想在此住上一晚 都是極奢華享受

阿爾卑斯山地區 最高的天主小教堂 蘇格蘭風琴演奏家 為國際跑友們加油打氣

42公里跑友左轉進終點 超馬組看到這張旗幟 惡夢正開始 總標馬第一選手進終點3時4分、超馬冠軍是4時14分抵 達 也是 3,595 公尺 最低最快還得再花上一時八分鐘 超級瘋狂 歐洲賽事

國際志工 不畏風寒 裹著夾克為選手熱情服務 超級動人感受 老實說補給平常 熱情難卻

瑞士高中樂團學生 在這高海拔地區 不畏寒風 為跑友們集氣 趣味感動

超級變態路線 瑞士人聞名世界列車齒輪軌道設計和爬行陡峭 嘆為觀止

陡峭爬升角度 令人匪夷所思 這才開端 國際旅人遊客和登山健行 熱情讓路 為跑友們佇足打氣加油💪 肢體接觸更讓人感動

Leisee湖 馬特洪峰Matterhorn 壯麗景色優美 冰冷水域裡 在地人下水玩樂 享受難得夏季風情 好不熱鬧 但老實說湖水是冰原融水 冰冷齒寒

跑者沿山區道路 ㄧ路往上奔去 綿延不絕 也有跑者面臨高山症候狀況 醫護志工謹慎處理 不輕易放走跑友 山區緊急救難直升機 沿山谷飛行 來回值班忙碌

架設在湍急河水流域 木造型橋棧

瑞士美崙美奐 如畫布般優美山景(小英 童話故事氛圍）

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老天賞臉 七月給跑友們 ㄧ個天時地利的好天氣 豐富之旅和感恩的心

瑞士鄉鎮風情 夏季綠意盎然

起跑 ㄧ路往上 回頭探望谷地 秀麗來時路 如畫布般風情

用腳用耳用觸覺 體會瑞士人鄉鎮民俗風情 與全球跑者共享活動饗宴

空氣乾爽 日曬不燥 晴空萬里 跑者福音 美麗派對饗宴🎉

國鐵列車停靠ㄧ旁 旅遊乘客擠在窗邊 使用語系不同語言 只為國際跑友們加油💪 超瘋狂熱情行徑 瑞士敬重運動員態度 令人感動

起跑路線 沿著軌道、冰川河流和農庄道路小徑前進 國際跑者按秩序禮節 逐步推進

阿爾卑斯長號 演奏長者 位在起跑點兩側為跑友們 穿著傳統服飾與演奏服務 Alphorn是阿爾卑斯山區傳統樂器 原是牧人召喚牲畜 或山區傳遞資訊工具 吹奏長號呼喚安撫乳牛形象

起跑點 國鐵清晨按加班方式 運送國際跑友 從各處接駁天主教山區小鎮 也有跑友是跨境露營車 參與報到

M55 bib number 1393 aQ 完賽時間 6時54分59秒 圓滿達標

酒足飯飽 整裝出發 住宿距離車站270公尺 步行四分鐘抵達車站 與阿兄合影

五湖景觀旅遊 兩人健行小組 裝具到齊 同時備便 向高海拔冰原湖泊出發