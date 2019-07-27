親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

苦苓問私菸案關鍵五人 怒嗆蔡英文「不用選了」

「垃圾」行程很好玩？這個旅遊大國 狂撈大把觀光財

運動筆記【賽事】依山傍海、景色優美，超值好康拿不完：2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！【海外賽事】那畫面太美我不敢看 布拉格馬拉松
健行筆記『品田池有』沒老闆的民宿年輕夢想的實現--中橫獨行#D1
NBA夢幻隊回顧- Jordan旋風席捲巴塞隆納2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)

海外賽事／布拉格馬拉松 那畫面太美我不敢看

2019-07-27 06:00運動筆記 知行合逸

「當我想以一個詞來表達音樂時，我找到了維也納；而當我想以一個詞來表達神秘時，我只想到了布拉格。」——尼采

布拉格馬拉松，是除了六大馬之外，諸多跑者推崇的城市馬拉松賽事之一，也是不少跑者挑選海外賽事的首選之地！

這是一個享有「歐洲首屈一指的絕美賽道」美譽，同時以「國際田聯金標賽事」的優質賽事組織享譽世界的城市馬拉松！

這是布拉格馬拉松，於每年五月，布拉格之春，來自世界各國的跑者蜂擁而至這座精緻的城市，用42.195公里的距離完成一場中世紀巡禮。

分享

用跑馬拉松的速度，一一欣賞世界文化遺產，是怎樣的體驗？用一場馬拉松的時間，完成這個充滿神秘、荒誕、浪漫和幻想的歐洲中心探秘，是一種怎樣的體驗？布拉格馬拉松，究竟有什麼樣的魅力讓全世界的跑者魂牽夢縈？

「我就站在布拉格黃昏的廣場，在許願池投下了希望，那群白鴿背對著夕陽，那畫面太美我不敢看。」——方文山，《布拉格廣場》

循著《布拉格廣場》的旋律來到布拉格的遊客可能會困惑，因為這裡並沒有叫布拉格廣場的地方，也沒有許願池，然而這個被稱為布拉格心臟的——老城廣場，卻比歌詞中描繪的還要美好。廣場已有900年的歷史，周圍矗立著眾多知名建築：哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂、老市政廳、天文鐘等。還能聽到馬蹄撞擊著石板路發出清脆的聲響，來自世界各地的遊客與捷克行為藝術家、馬車、啤酒、氣泡、街舞表演和薩克斯的互動，融合了布拉格既有復古傳統的浪漫，與激情四射的當今時尚。

最能體現一個城市對於馬拉松重視程度和誠意的就是賽道起終點位置，布拉格馬拉松的起終點都在老城廣場，賽道中途還要再一次穿越老城廣場，布拉格之心就交給你了！老城廣場的標誌性建築——擁有黑灰色外牆和哥德式風格詭異的尖頂雙塔的泰恩教堂，又稱「魔鬼教堂」，將默默在廣場上注視著你穿梭。

隨後，將迎來這場馬拉松賽至高無上的榮耀——跑向查理大橋！跑向布拉格城堡所在地——小城。

「伏爾塔瓦河從斯維特揚峽谷的激流中衝出，在岸邊轟響並掀起浪花飛沫。在美麗的布拉格的近旁，它的河床更加寬闊，帶著濤濤的波浪從古老的維謝格拉德的旁邊流過。」—— 斯美塔那，《伏爾塔瓦河》

在布拉格的伏爾塔瓦河上，總共有18 座大橋橫亙在河水之上，將兩岸的哥德式、巴洛克式和文藝復興式的建築連成一體。其中最著名的就是查理大橋，距今已有六百多年歷史，是世界文化遺產，為了保護這座大橋，橋上已禁止一切車輛通行，只供人們行走遊覽。而在比賽當日，這座橋將完完全全屬於跑者！

查理大橋全長516公尺，寬9.5公尺，有16座橋墩，沒有任何一釘一木，完全使用石材建成，是歐洲最古老、最長的橋。橋上有30尊聖者雕像，分為左右兩排。都是出自捷克17世紀至18世紀，巴洛克藝術大師的傑作，被歐洲人稱為「歐洲的露天巴洛克塑像美術館」。這將是馬拉松賽道上最為動人心魄的畫面，莊嚴厚重的橋面上，身後是童話般瑰麗的布拉格城堡，近景則是一座座古樸莊嚴的雕塑，美輪美奐，請一定要在攝影師的鏡頭前，展現你最美好的笑容！

更值得一提的是，查理大橋與兩岸連接兩座宏偉的哥德式塔樓，被譽為歐洲最美麗的橋塔之一，塔樓與橋樑組成了完整的查理大橋。跑者將依序穿過這兩座塔樓，再也沒有任何語言能形容此情此景了。此時此刻，起點區鳴奏的斯美塔那《我的祖國》還在耳邊迴響，那首描繪這個美好國度的交響詩瞬間和周圍的美景融匯，讓你感嘆世界的美妙！

這一帶也是欣賞布拉格城堡的最好地點。捷克最古老的編年史書《波希米亞編年史》作者Kosmas，曾經將布拉格城堡山形容為曲線優美的海豚脊背，布拉格城堡是全世界最大的城堡群，被列入聯合國教科文組織遺產名錄，捷克總統府也坐落於此，從西元10世紀羅馬式建築到14世紀哥德式建築，城堡由多種風格的宮殿和建築組成。布拉格城堡是布拉格的最高榮耀點，你不必擔心需要跑上高聳的城堡，能在山腳下仰望它童話般的夢幻和莊嚴便足矣。

你也將跑過布拉格小城區，小城區實際上並不「小」，它和老城區相呼應，由查理大橋連接，成為伏爾塔瓦河兩岸的美麗風景。小城區由波西米亞皇帝建於1,257年，擁有大量華麗的巴洛克風格建築。

隨後你還將跑向契夫橋，橋兩端有高高的紀念柱，柱頂有帶翅膀的天使像。跑過契夫橋，你也許會看到風馳電掣般折返而來的黑人選手，布拉格馬拉松賽道非常有利於創造佳績，肯尼亞選手Eliud Kiptanui 在2010年創造的2:05:39的記錄，就是在五月份舉辦的世界馬拉松賽事中的最好成績。 

布拉格的賽道，處處是景點。那是因為在布拉格，受國家重點保護的歷史文物達2,000多處，舊城區的每條大街小巷，都能找到13世紀以來的古老建築。歌德盛讚它是「歐洲最美的城市」，莫札特說：「人生最美好的時光是在布拉格度過的」，而現代派文學的鼻祖卡夫卡生命中的最後一句話也是：「我的生命和靈感全部來自於布拉格偉大的查理大橋。」

關於布拉格賽道的美，無法用語言詳述。馬拉松跑者將從老城起跑，穿過古老的查理大橋，遊走在老城、小城、康帕島等區，奔跑在伏爾塔瓦河兩岸，奔跑在中世紀如畫的風景中，盡享布拉格的神秘和浪漫！

除了風景，這裡還有最美麗的人。捷克人口稀少，但是在比賽日，布拉格全城居民都匯聚在賽道旁為跑者加油，每隔二、三公里就有的樂隊也讓布拉格賽道變得熱血沸騰。長達七個小時的關門時間，讓任何初馬跑者都有信心完賽，就連捷克馬拉松組委會的主辦單位，也一直守候在終點區，為每一個跑者加油！

很多跑者問，去了捷克，除了參加布拉格馬拉松，還有什麼可以玩的？還有哪些地方可以去？

捷克是一個擁有著眾多如童話般小鎮的國度，您甚至無需去其他周邊，例如奧地利，匈牙利等國家，只需在捷克，就能領略到童話和仙境般的自然和人文風光，而這正是您來歐洲旅行的目的吧！

你可以在布拉格參加布拉格女巫節，跟著女巫一起遊街（四月的最後一個週末）

你可以在人骨小鎮，目瞪口呆的看著教堂（距離布拉格只有1小時車程）

你可以在溫泉小鎮喝溫泉、泡溫泉，沒錯，這裡的溫泉是可以喝的！距離布拉格也只有1小時車程

最後再去童話小鎮CK徜徉（距離布拉格需要三四個小時車程），感受夢幻般的中世紀風情

你可以把捷克的旅行定位成一次文學巡禮

你也可以把捷克的旅行定位成一次音樂漫步

你還可以把捷克的旅行定位成中世紀建築尋夢之旅

當然，你更可以把捷克的旅行定位成美食之旅，低廉的物價，讓捷克之旅有無可比擬的CP值！所以，你還在猶豫什麼呢？

報名資訊布拉格馬拉松比賽時間：2020年5月3日比賽地點：捷克 布拉格比賽類別：全馬：關門時間7小時

加入運動筆記賽事報名line ＠wll8992f （要加＠呦！）私訊我們即有專人為您服務！以上內容由中國知行合逸旅行社提供，運動筆記改寫。

布拉天使
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

美景收眼底 2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！

2019-07-27 10:17

跑步知識／跑者肌力訓練 該安排在什麼時候？

2019-07-26 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 草地上的自主訓練

2019-07-26 06:00

跑步知識／每天半小時 輕鬆跑 10K 的漢森馬拉松訓練法

2019-07-26 06:00

跑步知識／從零培養 帶新手上路推坑全攻略

2019-07-26 06:00

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 黃昏到黑夜自主訓練

2019-07-25 09:55

賽事心得／大腳丫接力賽 我們一起努力

2019-07-25 09:52

第14屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松報名資訊

2019-07-25 09:40

賽事心得／好硬的山路半馬 小貓兩三隻過五關

2019-07-24 09:21

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第二周基礎訓練

2019-07-23 09:33

跑馬拉松比你想的容易 29日開講

2019-07-23 00:14

2019 全國 EMBA 馬拉松 水清木華不見不散

2019-07-22 10:03

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 一起跑的日誌

2019-07-22 09:52

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 感受團練氛圍

2019-07-22 09:49

帶小比旅跑台灣／潭水觀音媽路跑 有跑有保庇

2019-07-22 09:38

賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02

跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52

跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40

跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33
看更多

熱門文章

日本羽賽／山口茜晉4強 戴資穎確定失球后

2019-07-26 15:23

NBA／澄清無意擺弄湖人 雷納德：真的很接近

2019-07-26 14:55

MLB／田中將大爆12分 隊史第二慘

2019-07-26 11:22

NBA／柯瑞快問快答 自爆WIFI名稱是嗆辣咖哩

2019-07-26 15:20

NBA／背號連成213 雷納德、喬治合照有玄機

2019-07-26 14:12

MLB／若基特入古柏鎮 兩名人堂球星拒絕同框

2019-07-27 07:05

NBA／不擔心基德搶大位 佛蓋爾：他是完美搭檔

2019-07-26 15:00

可能暫別NBA？ 傳歐籃隊伍報價林書豪

2019-07-27 08:52

從學員變助教 陳又瑋讚林書豪中文變超好

2019-07-26 16:14

U12世界盃／陳楷升、黃天賜投打發揮 中華力克古巴

2019-07-26 21:09

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-26 19:55

桌球／升台灣新一哥 林昀儒：有壓力但要維持住

2019-07-26 13:43

林書豪籃訓營開訓 希望教學員「不客氣」

2019-07-26 14:46

瓊斯盃女籃／為國家榮譽而戰 彭詩晴率隊延長賽退菲國

2019-07-26 20:41

MLB／挨滿貫砲 王維中1.2局失3分

2019-07-26 13:43

歐籃豪門莫斯科中央陸軍補強 林書豪列頭號人選

2019-07-27 09:27

U12世界盃少棒賽 預賽分組戰績排名

2019-07-26 20:09

U12世界盃／阻「紅色閃電」反撲 中華首戰獲勝

2019-07-27 00:49

MLB／與大都會交易？凱許曼：我只不跟紅襪談生意

2019-07-27 07:59

林書豪公益分享 盼自己學會放鬆感受經驗

2019-07-26 13:27

影／世界桌球冠軍林昀儒回宜蘭 與林姿妙相見歡

2019-07-26 16:56

MLB／道奇球場日本之夜 大坂直美來開球

2019-07-26 14:07

游泳世錦賽／為頒獎風波訂孫楊條款 英蛙王開砲

2019-07-26 13:30

中職／與胡金龍相撞無礙 陳鏞基：他表情很好笑

2019-07-26 17:21

MLB／薛則歸隊首戰 總教練最開心不用每天面對他

2019-07-26 10:50

U12世界盃／首戰輕鬆拿下墨西哥 南韓想拚隊史最佳

2019-07-26 17:09

U12世界盃／首戰硬碰古巴 中華派陳楷升先發

2019-07-26 18:06

給自己兩年追夢 林書豪曾考慮為基金會工作

2019-07-26 20:45

MLB／克魯茲生涯首度三響砲 雙城進度直逼300轟

2019-07-26 12:32

MLB／今日戰績表 16局跨日大戰金鶯維拉終於轟掉天使

2019-07-26 16:40

NBA／美國男籃找人 卻無意徵召安東尼

2019-07-27 09:50

滑冰／請辭下台負責？ 冰協秘書長吳奕德不回應

2019-07-26 22:09

瓊斯盃女籃／打了半場好球 中華白不敵衛冕軍紐西蘭

2019-07-26 18:59

中職／猿隊簽下張喜凱、楊瑞承 選秀剩兩人未簽

2019-07-26 12:51

U12世界盃／羅德二軍投教之子 川越昂太郎想投165公里

2019-07-26 13:43

中職明星賽／吳昇峰盼與彭政閔 來場男子漢對決

2019-07-26 19:56

桌球／成陸桌壇勁敵 林昀儒一場一場來

2019-07-26 23:58

日本羽賽／戴資穎8強止步 下周球后失守

2019-07-26 23:55

中職明星賽／籲學弟球別打過來 陳江和：等於是死球

2019-07-26 19:28

網球／落後時自我喊話 曾俊欣逆轉晉布拉格四強

2019-07-26 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top