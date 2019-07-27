海外賽事／布拉格馬拉松 那畫面太美我不敢看

2019-07-27 06:00 運動筆記 知行合逸



「當我想以一個詞來表達音樂時，我找到了維也納；而當我想以一個詞來表達神秘時，我只想到了布拉格。」——尼采

布拉格馬拉松，是除了六大馬之外，諸多跑者推崇的城市馬拉松賽事之一，也是不少跑者挑選海外賽事的首選之地！

這是一個享有「歐洲首屈一指的絕美賽道」美譽，同時以「國際田聯金標賽事」的優質賽事組織享譽世界的城市馬拉松！

這是布拉格馬拉松，於每年五月，布拉格之春，來自世界各國的跑者蜂擁而至這座精緻的城市，用42.195公里的距離完成一場中世紀巡禮。

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用跑馬拉松的速度，一一欣賞世界文化遺產，是怎樣的體驗？用一場馬拉松的時間，完成這個充滿神秘、荒誕、浪漫和幻想的歐洲中心探秘，是一種怎樣的體驗？布拉格馬拉松，究竟有什麼樣的魅力讓全世界的跑者魂牽夢縈？

「我就站在布拉格黃昏的廣場，在許願池投下了希望，那群白鴿背對著夕陽，那畫面太美我不敢看。」——方文山，《布拉格廣場》

循著《布拉格廣場》的旋律來到布拉格的遊客可能會困惑，因為這裡並沒有叫布拉格廣場的地方，也沒有許願池，然而這個被稱為布拉格心臟的——老城廣場，卻比歌詞中描繪的還要美好。廣場已有900年的歷史，周圍矗立著眾多知名建築：哥德式建築泰恩教堂、巴洛克風格的聖尼古拉教堂、老市政廳、天文鐘等。還能聽到馬蹄撞擊著石板路發出清脆的聲響，來自世界各地的遊客與捷克行為藝術家、馬車、啤酒、氣泡、街舞表演和薩克斯的互動，融合了布拉格既有復古傳統的浪漫，與激情四射的當今時尚。

最能體現一個城市對於馬拉松重視程度和誠意的就是賽道起終點位置，布拉格馬拉松的起終點都在老城廣場，賽道中途還要再一次穿越老城廣場，布拉格之心就交給你了！老城廣場的標誌性建築——擁有黑灰色外牆和哥德式風格詭異的尖頂雙塔的泰恩教堂，又稱「魔鬼教堂」，將默默在廣場上注視著你穿梭。

隨後，將迎來這場馬拉松賽至高無上的榮耀——跑向查理大橋！跑向布拉格城堡所在地——小城。

「伏爾塔瓦河從斯維特揚峽谷的激流中衝出，在岸邊轟響並掀起浪花飛沫。在美麗的布拉格的近旁，它的河床更加寬闊，帶著濤濤的波浪從古老的維謝格拉德的旁邊流過。」—— 斯美塔那，《伏爾塔瓦河》

在布拉格的伏爾塔瓦河上，總共有18 座大橋橫亙在河水之上，將兩岸的哥德式、巴洛克式和文藝復興式的建築連成一體。其中最著名的就是查理大橋，距今已有六百多年歷史，是世界文化遺產，為了保護這座大橋，橋上已禁止一切車輛通行，只供人們行走遊覽。而在比賽當日，這座橋將完完全全屬於跑者！

查理大橋全長516公尺，寬9.5公尺，有16座橋墩，沒有任何一釘一木，完全使用石材建成，是歐洲最古老、最長的橋。橋上有30尊聖者雕像，分為左右兩排。都是出自捷克17世紀至18世紀，巴洛克藝術大師的傑作，被歐洲人稱為「歐洲的露天巴洛克塑像美術館」。這將是馬拉松賽道上最為動人心魄的畫面，莊嚴厚重的橋面上，身後是童話般瑰麗的布拉格城堡，近景則是一座座古樸莊嚴的雕塑，美輪美奐，請一定要在攝影師的鏡頭前，展現你最美好的笑容！

更值得一提的是，查理大橋與兩岸連接兩座宏偉的哥德式塔樓，被譽為歐洲最美麗的橋塔之一，塔樓與橋樑組成了完整的查理大橋。跑者將依序穿過這兩座塔樓，再也沒有任何語言能形容此情此景了。此時此刻，起點區鳴奏的斯美塔那《我的祖國》還在耳邊迴響，那首描繪這個美好國度的交響詩瞬間和周圍的美景融匯，讓你感嘆世界的美妙！

這一帶也是欣賞布拉格城堡的最好地點。捷克最古老的編年史書《波希米亞編年史》作者Kosmas，曾經將布拉格城堡山形容為曲線優美的海豚脊背，布拉格城堡是全世界最大的城堡群，被列入聯合國教科文組織遺產名錄，捷克總統府也坐落於此，從西元10世紀羅馬式建築到14世紀哥德式建築，城堡由多種風格的宮殿和建築組成。布拉格城堡是布拉格的最高榮耀點，你不必擔心需要跑上高聳的城堡，能在山腳下仰望它童話般的夢幻和莊嚴便足矣。

你也將跑過布拉格小城區，小城區實際上並不「小」，它和老城區相呼應，由查理大橋連接，成為伏爾塔瓦河兩岸的美麗風景。小城區由波西米亞皇帝建於1,257年，擁有大量華麗的巴洛克風格建築。

隨後你還將跑向契夫橋，橋兩端有高高的紀念柱，柱頂有帶翅膀的天使像。跑過契夫橋，你也許會看到風馳電掣般折返而來的黑人選手，布拉格馬拉松賽道非常有利於創造佳績，肯尼亞選手Eliud Kiptanui 在2010年創造的2:05:39的記錄，就是在五月份舉辦的世界馬拉松賽事中的最好成績。

布拉格的賽道，處處是景點。那是因為在布拉格，受國家重點保護的歷史文物達2,000多處，舊城區的每條大街小巷，都能找到13世紀以來的古老建築。歌德盛讚它是「歐洲最美的城市」，莫札特說：「人生最美好的時光是在布拉格度過的」，而現代派文學的鼻祖卡夫卡生命中的最後一句話也是：「我的生命和靈感全部來自於布拉格偉大的查理大橋。」

關於布拉格賽道的美，無法用語言詳述。馬拉松跑者將從老城起跑，穿過古老的查理大橋，遊走在老城、小城、康帕島等區，奔跑在伏爾塔瓦河兩岸，奔跑在中世紀如畫的風景中，盡享布拉格的神秘和浪漫！

除了風景，這裡還有最美麗的人。捷克人口稀少，但是在比賽日，布拉格全城居民都匯聚在賽道旁為跑者加油，每隔二、三公里就有的樂隊也讓布拉格賽道變得熱血沸騰。長達七個小時的關門時間，讓任何初馬跑者都有信心完賽，就連捷克馬拉松組委會的主辦單位，也一直守候在終點區，為每一個跑者加油！

很多跑者問，去了捷克，除了參加布拉格馬拉松，還有什麼可以玩的？還有哪些地方可以去？

捷克是一個擁有著眾多如童話般小鎮的國度，您甚至無需去其他周邊，例如奧地利，匈牙利等國家，只需在捷克，就能領略到童話和仙境般的自然和人文風光，而這正是您來歐洲旅行的目的吧！

你可以在布拉格參加布拉格女巫節，跟著女巫一起遊街（四月的最後一個週末）

你可以在人骨小鎮，目瞪口呆的看著教堂（距離布拉格只有1小時車程）

你可以在溫泉小鎮喝溫泉、泡溫泉，沒錯，這裡的溫泉是可以喝的！距離布拉格也只有1小時車程

最後再去童話小鎮CK徜徉（距離布拉格需要三四個小時車程），感受夢幻般的中世紀風情

你可以把捷克的旅行定位成一次文學巡禮

你也可以把捷克的旅行定位成一次音樂漫步

你還可以把捷克的旅行定位成中世紀建築尋夢之旅

當然，你更可以把捷克的旅行定位成美食之旅，低廉的物價，讓捷克之旅有無可比擬的CP值！所以，你還在猶豫什麼呢？

報名資訊布拉格馬拉松比賽時間：2020年5月3日比賽地點：捷克 布拉格比賽類別：全馬：關門時間7小時

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