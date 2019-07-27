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美景收眼底 2019花蓮太平洋縱谷馬拉松開始報名！

2019-07-27 10:17運動筆記 Catherine Lee

是否跑膩了城市高樓或河濱景色的馬拉松，在花蓮有一場山海相伴、美景環繞的賽事，絕對是跑者必收藏的跑點，邊跑還可邊欣賞花東海岸公路沿岸的海景。若還沒跑過馬拉松又想躍躍欲試的你，這場一定適合作為你的初馬，獨特的賽道美景更是會讓你迷戀上跑馬。除了有美景相伴，這次花蓮太平洋縱谷馬拉松還特別提供獨特獎牌做為收藏，特別以花蓮 13 個鄉鎮市特色設計，每年都不同，收集 13 面便可圍成一圈的非凡成就。除此之外，這次報名除了有烤全豬及香腸等在地澎湃補給及豐富的完賽禮外，還可享花蓮各大樂園免費入場，讓你好康拿不完，是否你已經迫不及待要報名了呢！？

2019 花蓮太平洋縱谷馬拉松即日起開始報名（圖片來源：花蓮市公所）

美不勝收的賽事路線

在美崙田徑場集合，由海岸路﹙美崙田徑場旁）起 / 終點拱門處起跑，分別有全馬組 / 42 公里、半馬組 / 21 公里、小馬組 / 10 公里、迷你馬組 / 5 公里，可依照自己與夥伴適合的距離來報名，完賽時限也十分大方，絕對讓您輕鬆自在的「玩」賽（賽事路線請參考）。若你是參與全馬組 & 半馬組，沿路上有滿滿的海景一路相伴。選擇小馬組的你，路途中則有依山傍海的景觀陪跑。迷你馬組的路線，則是會經過花蓮港親水遊憩區 & 景觀橋，讓你邊跑邊享受大自然的美景。

  • 全馬組 42 公里（限 6 小時 30 分完成）海岸路（美崙田徑場旁北上）→右轉中興路→港口路→右轉進入花蓮港親水遊憩區→景觀橋→左轉兩潭自行車步道→經北濱公園→南濱公園→過吉安溪（普照橋）→化仁海堤直行→台開心農場→右轉華中路→左轉南濱路一段→左轉花蓮大橋→左轉台11線（花東海岸公路）→台 11 線（花東海岸公路）13 公里處折返原路至東岸街左轉返回終點。

  • 半馬組 21 公里（限 3 小時 30 分完成）海岸路（美崙田徑場旁北上）→右轉東岸街→右轉兩潭自行車步道→經北濱公園→南濱公園→過吉安溪（普照橋）→化仁海堤直行→台開心農場→右轉華中路→直走華中路至南濱路路口折返照原路至東岸街左轉返回終點。

  • 小馬組 10 公里（限 2 小時 30 分完成）海岸路（美崙田徑場旁北上）→右轉東岸街→右轉兩潭自行車步道→經北濱公園→北濱段自行車步道南端處折返沿原路回終點。

  • 迷你馬組 5 公里（限 1 小時 45 分完成）海岸路（美崙田徑場旁北上）→右轉中興路→港口路→右轉進入花蓮港親水遊憩區→景觀橋→右轉東岸街→左轉海岸路沿原路回終點。

2019 花蓮太平洋縱谷馬拉松 賽事路線圖（圖片來源：花蓮市公所

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在海岸邊跑著，美景盡收眼底（圖片來源：花蓮市公所

花蓮各大樂園免費入場

來一趟花蓮，絕對值得再多花幾天的時間認識花蓮，讓你除了進行馬拉松賽事之餘，還可來趟輕鬆愉快的文青之旅。這次花蓮太平洋縱谷馬拉松非常貼心，特別為各位跑者爭取花蓮各大樂園免費入場，其中包括遠雄海洋公園、光隆博物館、新光兆豐農場以及石雕博物館四大主題園區，跑者只要憑參賽號碼布即可免費入園遊玩一次，其他的還有慶修院、松園別館和理想大地渡假村遊園船都能免費參加，未報名參賽的眷屬也都可享優惠價格，讓你參加運動賽事之外還可以跟全家大小一起遊花蓮喔。

這麼多免費的入園好康，真的是跑到又賺到（圖片來源：花蓮市公所

豐富的完賽禮讓你有拿有吃又有玩

這次主辦單特別在完賽獎牌及跑者背心上有精心小巧思，獎牌的設計特別以花蓮 13 鄉鎮為主題，當蒐集完畢 13 鄉鎮獎牌後即可排成一個完整的圓圈，目前已完賽的鄉鎮包括壽豐鄉、花蓮市、鳳林鎮，今年將以新城鄉為獎牌主視覺，包括七星潭、曼波魚、光隆博物館等景點，絕對讓你的獎牌獨一無二，是不是讓你有一個年年都要來參加的好理由呀

～ 在完賽伴手禮的部分，花蓮太平洋縱谷馬拉松也與花蓮在地名產店家攜手合作，每一位選手完賽後可兌換豐富的伴手禮禮盒，包括曾師傅麻糬、德利豆乾、豐興餅舖、阿美麻糬、花蓮縣餅等多項美味名產隨時補充你的能量，一祭各位跑者的五臟廟。

獨特設計的完賽獎牌（圖片來源：花蓮市公所

湊滿 13 個便可圍成完整的圓圈（圖片來源：花蓮市公所

風格簡潔脫俗的各組別完賽紀念衣（圖片來源：花蓮市公所

極富花蓮特色的勇士

除了完賽獎牌以及跑者背心外，選手還能以便宜的價格加購帥氣的運動毛巾，以及勇士獎盃！勇士獎盃特別以花蓮在地原住民獵刀為設計，不僅可供觀賞，更能當作拆信刀來使用，（是不是超帥的啊！）趕緊報名參加來一場與山海的邂逅，點燃你的野性跑者魂吧！

現代風運動毛巾（圖片來源：花蓮市公所

參賽則是勇士，完賽則是英雄。跑者可在賽前加購紀念獎盃（圖片來源：花蓮市公所

你以為完了嗎？想不到還有好康吧!

各位跑者完成賽事後是不是飢腸轆轆呀？有別於一般賽事只發送便當、麵包，這次花蓮太平洋縱谷馬拉松備有烤全豬、烤香腸等美食，為所有參賽選手們，在辛苦的衝線後，供各位跑者享用。除了超狂補給外，賽後還有多項摸彩好禮等你來拿，賽事當天會有 65 吋電視、霹靂布袋戲公仔、多家花蓮旅宿住宿券等精美獎項供各位摸彩。另外極具創意的你，還可參加跑者創意造型票選活動，這麼多的跑者好康，有吃有喝又有拿，還不趕快來參加還在等什麼呢？

豐富的賽後補給 – 烤全豬（圖片來源：花蓮市公所

太平洋縱谷馬拉松宣傳影片（影片來源：花蓮市公所

旅跑花蓮，不能錯過的景點

無論是與一群死黨還是小倆口或家人親友來挑戰花蓮太平洋縱谷馬拉松，旅跑完最重要的就是要來一趟深度旅行。用不一樣的步伐認識這美麗的地方，觀賞這大自然的奇景，感受各種遊玩的豐富。除了主辦單位合作的旅遊景點之外，這裡小編無料加碼，提供親子必踩、IG 網紅熱門景點給已經填好報名表的你喔。

親子必踩景:

  • 豐濱海上古道/親不知子斷崖：使用透明強化玻璃建造的天空步道，是近年全台瘋迷的景點。

  • 石梯坪風景區：世界級的戶外地質教室，擁有經風力和海水雕刻而成的特殊岩岸風景，潮間帶上有豐富的自然生態資源。

  • 台開心農場：農場內飼養了梅花鹿、孔雀、公雞、綠頭鴨、天鵝等可愛動物，很適合全家一同遊玩。

IG 網紅熱門景點: 

  • 鈺展苗圃 / 落羽松秘境：冬季落葉前大片的橘紅景色，與水面相印美不勝收。

  • 向日廣場：廣場上的建築呈現南歐風格，尖聳的屋頂與房屋色彩映襯出豐富的景色。

  • 小和山谷: 日式老屋新風貌，文青最愛 IG 熱門打卡點。

親不知子斷崖透明天空步道（圖片來源：花蓮觀光資訊網）

宛如鬼斧神工般的石梯坪海蝕地形（圖片來源：東部海岸國家風景區官網）

一大片金黃燦爛樹林倒映在波光粼粼的水中十分美麗（圖片來源：Taiwan 花東縱谷國家風景區官網）

心動了嗎? 快呼朋引伴一 起報名吧！（圖片來源：花蓮市公所

活動網站👉http://www.pacific-valley-marathon.com/index.php

報名連結👉  http://bit.ly/2yc9yzn

粉絲專頁👉http://bit.ly/30VHwok

以上文章由 花蓮市公所 贊助刊出。

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