跑步知識／從零培養 帶新手上路推坑全攻略

2019-07-26 09:51 運動筆記 謝佳晉



身為跑者，最幸福的事，首當就是另一半願意瞭解自己的愛好，如果可以一起跑步，那就完美到不能再完美。如果枕邊人沒在跑步怎麼辦 那就換一個直接解決(望向算盤) 阿不對！這裡的意思說，就想辦法邀(ㄒㄧˇ)請(ㄋㄠˇ)對方踏上跑道。

兩年多前，交往的第三年，嘗試說服我女朋友挑戰她的初半馬。她本身完全沒有跑步的經驗，一開始也有點排斥，透過一些方法循循善誘，簡單了解跑步訓練的流程，在3個月後的目標賽事以2小時32分完成初半馬，雖然不是什麼了不起的成績，但是一同訓練的回憶，現在想起來還是令人會心一笑，萬事起頭難，該如何騙入坑，在這裡分享一些當時使用的小手段。

※效果因人而異，投資有賺有賠，枕邊人歡欣穩賺不賠

1. 工欲善其事 必先利其器

還記得當初買的第一雙慢跑鞋，獎勵自己該好好運動的情境嗎？俗話說的好「免費的最貴」，要開始跑步？ 一雙慢跑鞋、一副太陽眼鏡、一支GPS跑錶，都可以成為踏出第一步的鼓勵，選個好日子送禮，七夕、生日、特殊紀念日、中秋節、勞動節、清明節等，也是可以不用選特別的日子，隨便挑一天直接奉上並且帥氣撥髮並且補充一句「有你的日子，每天都是情人節」，聽到腦波馬上弱化20分，好的開始是成功的一半，推坑成功率上升50%。

若是贈送GPS手錶給另一半的她，可以選擇外型好看且小巧的錶款，例如Garmin新錶款Forerunner 45，羽量級的32g，一般模式持續7天，GPS模式大約12小時，省去時常充電的困擾；除了45之外， Vivoactive 3也是一個不錯的選擇，有音樂和一卡通的結合，當然也可以直上Fenix 5s，戶外功能搭配美型，但是很有可能花了大把的銀子結果對方的初半馬也是生涯最後一場半馬……

給另一半的他，講求投資報酬率的情況下，Forerunner 45可以支援課表功能，透過Garmin Sports下載並傳送至手錶即可有教練在身邊的效果，另外也推薦搭載血氧和音樂功能的245，當然如果你真的很愛他，旗艦三鐵錶945能夠滿足所有需求，但是如前面提到，投資有賺有賠，小心初登場也變成封關之作。

2. 知己知彼 百戰百勝

挑個良辰吉日，完成陰謀的第一步：贈禮，接著需要的就是讓另一半習慣用手上的那支錶，送完手錶後，我會從最基本和日常生活相關的功能開始讓對方了解(其實是先讓她被手錶給制約)。起初可以從日行萬步為目標，例如每天一萬步，Body Battery能夠呈現運動和休息的消耗，一目瞭然自己身體的狀態；安全追蹤的功能可以讓她在有什麼狀況時，你可以立刻收到位置的請求，至於抵達現場的速度，造就回家是大餐還是主機板了。

3. 時間替代距離

面對初新者，如果你跟他講什麼配速、心率、步頻blablabla……，相信我，如果她聽得進去超過三天，好好珍惜，表示對方真的很愛你，至少我女朋友第一天就叫我滾一邊去了……，這時，秉持著敵不動我動的至高原則，要用對方聽的懂的語言，所以訓練方式都會用時間去代替距離，不用管跑多遠，一來可以減少對方在訓練上壓力，畢竟是要逐步養成一個習慣運動的身體，並不是要成為世界冠軍；二來在忙碌的作息中用時間控制可以比較精確。最後，用時間作為標準，不論何種穿戴裝置都可以配合，即使你這個月捉襟見肘只買得起卡西歐……。一週的課表我會先設定好總運動時數再去分配至每一天，比方說這是初半馬訓練量最大時期一週的訓練，總計4小時上下，分配如下，當然訓練的總時數也是要逐步往上增加的

Mon: 休息 Tue: 跑步40分鐘 Wed: 跑步50分鐘 Thr: 跑步20分鐘 Fri: 跑步60分鐘 Sat: 休息 Sun 跑步80-90分鐘

4. 簡潔易懂的強度

面對初步挑戰半馬的跑者，其實只要讓她的身體習慣跑步和運動這件事，培養基本的有氧基礎，無痛完賽就不是問題，市面上變化多端的課表和訓練營，噱頭佔了大部分。

對於從來沒運動習慣的人，突然要她全程用跑的持續一段時間，超過百分之九十的人都會未戰先怕，更不用說想要幫她測什麼最大心率去設定強度區間，在測驗的過程可能讓她看不見明天的太陽，如果對方真的順利測完，大概也換你看不到明天的太陽，不! 可能是今天的太陽都看不到了。

在帶完全沒習慣的另一半進行訓練，一個很重要的訣竅就是要讓她首先不排斥跑步(不要求馬上喜歡)，可以從跑走開始，覺得有點疲勞就改成快走，快走到一定程度認為游刃有餘就小跑一下，藉由她的腦內啡洗腦自己，勝過各種奇怪的偏方。

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此外，針對初半馬的新手，不需要求任何速度的訓練，只要全程輕鬆跑，不用看配速多快，跑步已經夠忙不要再看手錶，轉而專注在呼吸上，跑在有出汗但不感受到喘的速度就可以，如果覺得喘就快走一下等不喘再重新啟動，鼓勵對方逐步提高慢跑的比例，一樣是湊滿每天設計的時間即可。

5. 陪伴是最棒的推進

不論是執行什麼樣的訓練，陪伴永遠是最直接且最有力的支持，通常我會選擇週末最長時間的訓練和她一起跑，畢竟較花時間的訓練對於沒有規律習慣的人會是一個不小的身體和心靈負擔，有個伴會讓對方踏實而且有動力些，即使跑的過程慢到想讓她吃拳頭，完成後一起去吃甜頭，不失為同甘共苦後增進感情的一個好方法。

當然，在賽道上的陪伴絕對是少不了的，幫忙拿補給、開路、趕走擋鏡頭的人、提醒攝影師大砲位置等等只是基本，更重要的是在撞牆期的精神鼓勵，在疲勞的時候轉移注意力非常重要，尤其是超過15公里後對於初半馬跑者是個心理上很大的高牆。

圖片來源

以上分享的ㄧ些小方法，主要是當初訓(ㄍㄨㄞˇ)練(ㄆ一ㄢˋ)我女朋友參加初半馬的經驗，撰寫這篇的同時順便訪問她以受害者角度認為什麼因素最重要：

「在熱戀的時期，願意為對方做點改變的勇氣」她說。

「如果發生在現在，妳會有什麼反應？」

「我會叫你滾一邊去。」

因此，尊重對方意願還是佔有舉足輕重的地位，千萬不要強迫做不喜歡的事。

如同一開始所講，投資有賺有賠，枕邊人歡欣穩賺不賠，情人節將至，預祝各位有情人終成眷屬。