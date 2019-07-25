訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 黃昏到黑夜自主訓練

2019-07-25 09:55 運動筆記 陳揚升



叮咚 前晚9：02手機傳來訊息

明天體育場訓練？ 6點開始

好壓 就6：00一到

我準時刻到達南投體育館

沒料到的是 有人臨時“遲到”

又是一個人自主訓練囉 ～ 哈哈

在體育館裡 愛運動的人真多

不由的鬆懈

緩跑五分鐘後的關節操

忘我地做完

用雙腳開始了

一區漫漫50分鐘的旅程

從開始的速度太快

在專注跑姿後

穩速前進

由於下午有下過午後陣雨

在約莫跑了20分鐘後

天邊出現了一抹微笑彩虹

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這配著鹹濕汗水的美景

真是美好的一道菜餚

越吃越是有味道

在未乾的跑道上 腳掌著地上拉

穿越人群時 有著在馬場上

刷刷刷的快感 我是最強的

突然 一個三分速的狂人

用如馬蹄聲的步伐在最內側跑道

輕鬆地Move 哈哈哈

好喔...力美邁 (他應該更有快感XD)

拉回到自己內心

跟自己的身體對話

注意上拉時腳踝放鬆不用力

此時的我 也讓腳趾頭彼此對話

無聲勝有聲

幾秒間的彼此抖動按摩

真是跑步找有趣 嘻嘻

此時在看的你 還是妳

也有做過嗎？ 哈哈

夜色漸起 華燈初亮

看台上 亮起夜間照明燈

我是眾所矚目的大明星

(自我感覺太良好了，哈哈哈哈哈)

晚餐時間後來運動的人越來越多了

在跑完50分鐘後

接著再一區40分鐘

謝謝有愛運動跑步的人在旁

讓眼前的風景

多添加各式變化與有趣

讓我在雨後的體育館夜裏的訓練

微笑收操

哈哈哈哈哈 一起來跑吧^^

#361°×戀戀二水跑水馬拉松

#初馬官方訓練營