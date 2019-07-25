親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
林書豪專區
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

陸金融界最大醜聞！她捲走155億融資 卻栽在閨密手上…

40.5°C歐洲熱地獄！德荷比三國突破「史上最熱紀錄」

運動筆記黃昏到黑夜自主訓練我們一起努力- 大腳丫接力賽
健行筆記阿里山神木群棧道【挑戰玉山前的暖身之旅】苗栗。火炎山登山步道。賞惡地大峽谷美景
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 黃昏到黑夜自主訓練

2019-07-25 09:55運動筆記 陳揚升

叮咚 前晚9：02手機傳來訊息

明天體育場訓練？ 6點開始

好壓   就6：00一到

我準時刻到達南投體育館

沒料到的是   有人臨時“遲到”

又是一個人自主訓練囉 ～ 哈哈

在體育館裡   愛運動的人真多

不由的鬆懈   

緩跑五分鐘後的關節操   

忘我地做完

用雙腳開始了

一區漫漫50分鐘的旅程

從開始的速度太快   

在專注跑姿後

穩速前進   

由於下午有下過午後陣雨

在約莫跑了20分鐘後   

天邊出現了一抹微笑彩虹   

分享

這配著鹹濕汗水的美景   

真是美好的一道菜餚   

越吃越是有味道

在未乾的跑道上   腳掌著地上拉

穿越人群時   有著在馬場上

刷刷刷的快感   我是最強的

突然   一個三分速的狂人

用如馬蹄聲的步伐在最內側跑道

輕鬆地Move   哈哈哈   

好喔...力美邁   (他應該更有快感XD)

拉回到自己內心   

跟自己的身體對話

注意上拉時腳踝放鬆不用力   

此時的我   也讓腳趾頭彼此對話

無聲勝有聲   

幾秒間的彼此抖動按摩

真是跑步找有趣   嘻嘻

此時在看的你   還是妳   

也有做過嗎？   哈哈

夜色漸起   華燈初亮   

看台上  亮起夜間照明燈   

我是眾所矚目的大明星

(自我感覺太良好了，哈哈哈哈哈)

晚餐時間後來運動的人越來越多了

在跑完50分鐘後   

接著再一區40分鐘

謝謝有愛運動跑步的人在旁   

讓眼前的風景   

多添加各式變化與有趣

讓我在雨後的體育館夜裏的訓練   

微笑收操

哈哈哈哈哈   一起來跑吧^^

#361°×戀戀二水跑水馬拉松

#初馬官方訓練營

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

第14屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松報名資訊

2019-07-25 09:40

賽事心得／大腳丫接力賽 我們一起努力

2019-07-25 09:52

賽事心得／好硬的山路半馬 小貓兩三隻過五關

2019-07-24 09:21

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第二周基礎訓練

2019-07-23 09:33

跑馬拉松比你想的容易 29日開講

2019-07-23 00:14

2019 全國 EMBA 馬拉松 水清木華不見不散

2019-07-22 10:03

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 一起跑的日誌

2019-07-22 09:52

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 感受團練氛圍

2019-07-22 09:49

帶小比旅跑台灣／潭水觀音媽路跑 有跑有保庇

2019-07-22 09:38

賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02

跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52

跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40

跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33

報名資訊／2019彰化縣政府馬拉松嘉年華 開放報名

2019-07-20 06:00

賽事心得／澳洲黃金海岸馬 努力和堅持會在生命中出現

2019-07-20 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑2

2019-07-19 06:00

ADA 慈善聖誕路跑 大家一起來做公益！

2019-07-19 06:00

跑步知識／跑者該如何看待跑步機呢？

2019-07-19 06:00

跑步知識／耐不住高溫？簡單幾招讓你在炎夏更持久

2019-07-19 06:00
看更多

熱門文章

NBA／與里拉德重修舊好 外媒稱艾德里奇將重返波特蘭

2019-07-24 16:11

NBA／美國男籃星光黯淡 外媒分析背後原因

2019-07-24 14:00

NBA／里拉德、德羅展退出 美國隊世界盃再現挑戰

2019-07-24 11:55

ISU稱是中華冰協也建議改他地 協會方面不回應

2019-07-24 20:57

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

2019-07-24 18:00

MLB／沒收再見安打 希克斯美技助洋基勝雙城

2019-07-24 15:00

NBA／又有英選手拒合影孫楊 勇士前中鋒力挺

2019-07-24 15:38

NBA／手擁4000雙球鞋 安戴托昆波收藏驚人

2019-07-24 16:08

NBA／巫師沃爾傷勢不樂觀 來季可能繼續缺席

2019-07-24 13:20

NBA／大咖球星火速簽約 聯盟介入調查違規招募

2019-07-24 12:38

NBA／拿完總冠軍 林書豪透露最大夢想

2019-07-24 18:53

NBA／林書豪抵達台灣 訪台活動行程一覽

2019-07-24 17:00

NBA／鄧肯出任助教前 馬刺先徵詢吉諾布里

2019-07-24 14:14

游泳世錦賽／又有選手拒絕合照 孫楊怒嗆輸家

2019-07-24 22:07

NBA／字母哥勤練外線 找帥哥射手考佛當老師

2019-07-24 14:40

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

滑冰／中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

NBA／小球員長大了！ 林書豪誇變高變帥

2019-07-24 21:18

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

NBA／下家仍未定 林書豪：9年來都全力以赴

2019-07-24 22:09

滑冰／ISU新聞稿駁斥 中華冰協5月建議另擇他地

2019-07-24 21:41

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-24 20:25

MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00

NBA／林書豪看「抱團」 熱鬧未必是好事

2019-07-24 20:19

NBA／轉戰暴龍上場少 林書豪：不想遺憾

2019-07-24 19:20

MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00

MLB／塞爾6局10K領軍 紅襪終於站上美東第二

2019-07-24 16:55

瓊斯盃女籃／蔡佩真返國家隊 華格納：打得像20歲

2019-07-24 22:25

滑冰／協會官網一度爆流量關閉 將開記者會說明

2019-07-25 10:38

瓊斯盃女籃／尬藍隊拚開胡 陳薇安：學姊別跑太喘

2019-07-24 20:27

中職／「節能減碳」組合 悍將、獅2.5小時收工本季最速

2019-07-24 22:25

中職／生涯看過7次三響砲 王威晨：隊友太厲害

2019-07-24 18:03

中職／狂攻20分屠猿 伯納：罕見現象心情很好

2019-07-24 18:48

棒球／KANO比賽將重演 日本中京對嘉大

2019-07-24 14:01

日本羽賽／連兩站不敵丹麥好手 王子維首輪止步

2019-07-24 11:49

滑冰／主辦權搞烏龍 我滑冰協會主動放棄？

2019-07-25 00:12

NBA／談聯手搭檔雷納德 喬治：像命運安排

2019-07-25 11:03

滑冰／經典賽遭取消冰友惋惜 推測受反送中影響

2019-07-24 11:31

MLB／大谷2局上就代打 對前田健太敲安賺打點

2019-07-24 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top