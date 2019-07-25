親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

持西瓜刀砍副局長 新北市府女辦事員遭壓制奪刀

柯文哲「靠山」曝光？酸韓打蔡沒在怕 原來底氣在這裡...

運動筆記小貓兩三隻過五關-好硬的山路半馬20190721_361°x二水馬全馬官方訓練營_基礎期W2
健行筆記阿里山神木群棧道【挑戰玉山前的暖身之旅】苗栗。火炎山登山步道。賞惡地大峽谷美景
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

賽事心得／大腳丫接力賽 我們一起努力

2019-07-25 09:52運動筆記 Lili Chang

2019/7/14 我們一起回到母校『東海大學』附近的台中都會公園，參加『大腳丫接力賽』。

以『東海社工84級』這個隊名參賽。1999年6月，從東海大學畢業，這場賽事是大家闊別20年的第一場同學會。

賽前大家在全台各地，各自努力，有同學為了這場賽事減肥3公斤，有同學跑山路練習上下坡，還有同學大中午練跑耐熱訓練，也有不斷督促大家練習，擬定棒次安排等等的作戰計畫，大家都卯足全力，迎接這場賽事。

身為設計師的我，最重要的任務就是打點大家的穿著了，設計專屬帽子跟跑衣，我們拼的是『帥度』，不是速度！

不論參加甚麼賽事，我只追求帥氣，SZIOLS運動眼鏡戴上去，都以為自己是三分速跑者，姊跑得是帥而已啦！

賽前一天，幾位同學還特地到現場會勘，有同學說他怕跑到『迷路』，有些同學是覺得『看一下比較安心』，不論是甚麼理由，能夠見到20年來沒見過面的同學們，真是無比興奮！大家聚一起，唧唧喳喳瞎聊起來，20年前的大學時代彷彿如昨日。

場勘後決定搭個客廳帳當基地，不然還沒上場恐怕就已曬成人乾。晚上某同學來會場圈地，我則是擔心帳篷被偷，焦慮到失眠！

我們的營地看起來有種中年人想裝文青的風格，同學家屬們還準備了摺疊椅、空氣沙發、冰桶裝著冰鎮飲料，真得好貼心。

攝影師為何不能對我好一點? 把我拍好看一點啊!!!

賽事當天，我們這些中年大叔大嬸，都快被會場的筋肉小夥子們嚇死，周遭選手看起來都不好惹，各個都像體育系或國手，難道我們是誤入叢林的小白兔？？？

快把我們第一棒推出去，曾經是大專盃三級跳冠軍又是紀錄保持人，20幾年前的東海大學田徑隊，雖然現在已經崩壞成中年大叔，但仍是我們這隊的中流砥柱。

巧遇5月份在捷克布拉格馬拉松認識的東海EMBA跑友，怎麼差點又要跟華哥撞衫咧？(五月在布拉格，這兩位就是因為撞衫而認識的)世界真小！

分享

中年大叔很賣力跟年輕人拚，竟然還有辦法跟『運動筆記』小編同框，真是我們的榮幸。

大叔拚太兇了，進終點快掛了，戴著SZIOLS剛好遮掩神死！真是太好用了吧！

第二棒是我們的心理師同學，心理素質果然很高，專注、豁出去的往前衝，果然創下個人最快紀錄，潛力無窮。

第三棒同學說他已經變成肥滿中年大叔，為這賽事而減肥。經過二十年，講話慢慢的這位同學，依舊慢慢講話，但跑步一點都不含糊，很賣力，就算濕身還是奮力往前衝。賽後聊天時，他說跑步變成一種習慣，經常會換上跑鞋外出跑一下。

第四棒同學平時工作壓力大，跑步是紓壓管道，這樣衝刺真很暢快，下次還要參加，賽後我就瘋狂推他坑了。同學平常到底都吃多少歐雷，怎麼都不會老？看起來跑得很開心，腦內啡都滿出來了！

第五棒是同學的哥哥，住在會場附近，這個賽道他是再熟悉也不過了，也很感謝他情義相挺跑一棒。看他游刃有餘，不像我們，氣喘吁吁的！

第六棒同學，跑得好輕鬆愉快，整路都笑得超開心，還獲得運動筆記攝影師拍照60幾張，令人羨慕，人美真好！

第七棒同學，是我的馬友友，經常與我一起征戰國內外大小賽事，由於賽前手機壞掉，也沒戴GPS手錶，在完全不知道自己配速之下，一路爆衝，果然順利破 PB。這照片構圖真是一絕，馬友友看似拉著一串流動廁所，一直研究這接力棒，實在有點搞笑。

第八棒，是我自己，在拿到接力棒後就暴衝，配速是甚麼？可以吃嗎？。在轉進都會公園，大家在賽道旁加油，一起歡呼衝刺，真讓我感動，有你們真好！

最後幾百公尺很難熬，卻也很開心，一路曬到頭暈，還有最後幾百公尺的上坡，幾乎快耗盡全身能量了，幸好有大家幫忙給我完賽的能量，才能完成這場賽事。

天氣熱，跑完喝冰麥香就是爽！

好喜歡大家在賽道旁的加油歡呼聲，每個吶喊都讓我感動不已！

排名在哪不重要，重要的是我們在彼此生命中留下了些什麼。

記得前一陣子看到一篇文章『跑友可以成為人生摯友的五個原因』，裡面提到關於跑友們互相鼓勵支持、一起共患難的過程，會成為彼此生命中的重要夥伴，經歷這場賽事之後，深感跑步真得拉近我們之間的距離，相信在下個20年與下下個20年後，我們仍會記得大家共同努力的時光。

#大腳丫接力賽   #SZIOLS運動眼鏡  #路跑同學會 #東海大學校友會 #東海大學

布拉田徑
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

第14屆大腳丫森林-八卦茶園馬拉松報名資訊

2019-07-25 09:40

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 黃昏到黑夜自主訓練

2019-07-25 09:55

賽事心得／好硬的山路半馬 小貓兩三隻過五關

2019-07-24 09:21

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第二周基礎訓練

2019-07-23 09:33

跑馬拉松比你想的容易 29日開講

2019-07-23 00:14

2019 全國 EMBA 馬拉松 水清木華不見不散

2019-07-22 10:03

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 一起跑的日誌

2019-07-22 09:52

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 感受團練氛圍

2019-07-22 09:49

帶小比旅跑台灣／潭水觀音媽路跑 有跑有保庇

2019-07-22 09:38

賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02

跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52

跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40

跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33

報名資訊／2019彰化縣政府馬拉松嘉年華 開放報名

2019-07-20 06:00

賽事心得／澳洲黃金海岸馬 努力和堅持會在生命中出現

2019-07-20 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑2

2019-07-19 06:00

ADA 慈善聖誕路跑 大家一起來做公益！

2019-07-19 06:00

跑步知識／跑者該如何看待跑步機呢？

2019-07-19 06:00

跑步知識／耐不住高溫？簡單幾招讓你在炎夏更持久

2019-07-19 06:00
看更多

熱門文章

NBA／與里拉德重修舊好 外媒稱艾德里奇將重返波特蘭

2019-07-24 16:11

NBA／美國男籃星光黯淡 外媒分析背後原因

2019-07-24 14:00

NBA／里拉德、德羅展退出 美國隊世界盃再現挑戰

2019-07-24 11:55

ISU稱是中華冰協也建議改他地 協會方面不回應

2019-07-24 20:57

MLB／沒收再見安打 希克斯美技助洋基勝雙城

2019-07-24 15:00

日本羽賽／延續奪冠氣勢 周天成直落2闖頭關

2019-07-24 18:00

NBA／巫師沃爾傷勢不樂觀 來季可能繼續缺席

2019-07-24 13:20

NBA／手擁4000雙球鞋 安戴托昆波收藏驚人

2019-07-24 16:08

NBA／林書豪抵達台灣 訪台活動行程一覽

2019-07-24 17:00

NBA／拿完總冠軍 林書豪透露最大夢想

2019-07-24 18:53

NBA／又有英選手拒合影孫楊 勇士前中鋒力挺

2019-07-24 15:38

NBA／大咖球星火速簽約 聯盟介入調查違規招募

2019-07-24 12:38

NBA／鄧肯出任助教前 馬刺先徵詢吉諾布里

2019-07-24 14:14

游泳世錦賽／又有選手拒絕合照 孫楊怒嗆輸家

2019-07-24 22:07

NBA／字母哥勤練外線 找帥哥射手考佛當老師

2019-07-24 14:40

NBA／傳威廉森選當「飛人」 代言費未能超越詹皇

2019-07-24 12:10

滑冰／中華滑冰協會鬧烏龍 主動放棄主辦權？

2019-07-24 21:44

NBA／小球員長大了！ 林書豪誇變高變帥

2019-07-24 21:18

MLB／36歲卡諾下半季回春 生涯首度單場3響

2019-07-24 10:34

滑冰／ISU新聞稿駁斥 中華冰協5月建議另擇他地

2019-07-24 21:41

NBA／下家仍未定 林書豪：9年來都全力以赴

2019-07-24 22:09

中職／統一想要重返榮耀 獅子王不能頻頻換人　

2019-07-25 07:00

15大超高難度紀錄 大聯盟歷史上還沒發生過

2019-07-25 07:00

2019瓊斯盃 女籃賽程與最新戰況

2019-07-24 20:25

保羅仍是一張王牌 雷霆有望迎接「新生」

2019-07-25 07:00

NBA／轉戰暴龍上場少 林書豪：不想遺憾

2019-07-24 19:20

NBA／林書豪看「抱團」 熱鬧未必是好事

2019-07-24 20:19

MLB／塞爾6局10K領軍 紅襪終於站上美東第二

2019-07-24 16:55

MLB／看不懂光芒怎麼換投 紅襪輸球提出抗議

2019-07-25 08:00

瓊斯盃女籃／蔡佩真返國家隊 華格納：打得像20歲

2019-07-24 22:25

瓊斯盃女籃／尬藍隊拚開胡 陳薇安：學姊別跑太喘

2019-07-24 20:27

MLB／苦主又是洛磯 國民透納第二度完全打擊

2019-07-24 11:13

中職／生涯看過7次三響砲 王威晨：隊友太厲害

2019-07-24 18:03

中職／「節能減碳」組合 悍將、獅2.5小時收工本季最速

2019-07-24 22:25

中職／狂攻20分屠猿 伯納：罕見現象心情很好

2019-07-24 18:48

棒球／KANO比賽將重演 日本中京對嘉大

2019-07-24 14:01

日本羽賽／連兩站不敵丹麥好手 王子維首輪止步

2019-07-24 11:49

MLB／洋基想要辛德賈德 專家：成交機率近乎零

2019-07-25 08:00

滑冰／經典賽遭取消冰友惋惜 推測受反送中影響

2019-07-24 11:31

MLB／大谷2局上就代打 對前田健太敲安賺打點

2019-07-24 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top