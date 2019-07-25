賽事心得／大腳丫接力賽 我們一起努力

2019-07-25 09:52 運動筆記 Lili Chang



2019/7/14 我們一起回到母校『東海大學』附近的台中都會公園，參加『大腳丫接力賽』。

以『東海社工84級』這個隊名參賽。1999年6月，從東海大學畢業，這場賽事是大家闊別20年的第一場同學會。

賽前大家在全台各地，各自努力，有同學為了這場賽事減肥3公斤，有同學跑山路練習上下坡，還有同學大中午練跑耐熱訓練，也有不斷督促大家練習，擬定棒次安排等等的作戰計畫，大家都卯足全力，迎接這場賽事。

身為設計師的我，最重要的任務就是打點大家的穿著了，設計專屬帽子跟跑衣，我們拼的是『帥度』，不是速度！

不論參加甚麼賽事，我只追求帥氣，SZIOLS運動眼鏡戴上去，都以為自己是三分速跑者，姊跑得是帥而已啦！

賽前一天，幾位同學還特地到現場會勘，有同學說他怕跑到『迷路』，有些同學是覺得『看一下比較安心』，不論是甚麼理由，能夠見到20年來沒見過面的同學們，真是無比興奮！大家聚一起，唧唧喳喳瞎聊起來，20年前的大學時代彷彿如昨日。

場勘後決定搭個客廳帳當基地，不然還沒上場恐怕就已曬成人乾。晚上某同學來會場圈地，我則是擔心帳篷被偷，焦慮到失眠！

我們的營地看起來有種中年人想裝文青的風格，同學家屬們還準備了摺疊椅、空氣沙發、冰桶裝著冰鎮飲料，真得好貼心。

攝影師為何不能對我好一點? 把我拍好看一點啊!!!

賽事當天，我們這些中年大叔大嬸，都快被會場的筋肉小夥子們嚇死，周遭選手看起來都不好惹，各個都像體育系或國手，難道我們是誤入叢林的小白兔？？？

快把我們第一棒推出去，曾經是大專盃三級跳冠軍又是紀錄保持人，20幾年前的東海大學田徑隊，雖然現在已經崩壞成中年大叔，但仍是我們這隊的中流砥柱。

巧遇5月份在捷克布拉格馬拉松認識的東海EMBA跑友，怎麼差點又要跟華哥撞衫咧？(五月在布拉格，這兩位就是因為撞衫而認識的)世界真小！

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中年大叔很賣力跟年輕人拚，竟然還有辦法跟『運動筆記』小編同框，真是我們的榮幸。

大叔拚太兇了，進終點快掛了，戴著SZIOLS剛好遮掩神死！真是太好用了吧！

第二棒是我們的心理師同學，心理素質果然很高，專注、豁出去的往前衝，果然創下個人最快紀錄，潛力無窮。

第三棒同學說他已經變成肥滿中年大叔，為這賽事而減肥。經過二十年，講話慢慢的這位同學，依舊慢慢講話，但跑步一點都不含糊，很賣力，就算濕身還是奮力往前衝。賽後聊天時，他說跑步變成一種習慣，經常會換上跑鞋外出跑一下。

第四棒同學平時工作壓力大，跑步是紓壓管道，這樣衝刺真很暢快，下次還要參加，賽後我就瘋狂推他坑了。同學平常到底都吃多少歐雷，怎麼都不會老？看起來跑得很開心，腦內啡都滿出來了！

第五棒是同學的哥哥，住在會場附近，這個賽道他是再熟悉也不過了，也很感謝他情義相挺跑一棒。看他游刃有餘，不像我們，氣喘吁吁的！

第六棒同學，跑得好輕鬆愉快，整路都笑得超開心，還獲得運動筆記攝影師拍照60幾張，令人羨慕，人美真好！

第七棒同學，是我的馬友友，經常與我一起征戰國內外大小賽事，由於賽前手機壞掉，也沒戴GPS手錶，在完全不知道自己配速之下，一路爆衝，果然順利破 PB。這照片構圖真是一絕，馬友友看似拉著一串流動廁所，一直研究這接力棒，實在有點搞笑。

第八棒，是我自己，在拿到接力棒後就暴衝，配速是甚麼？可以吃嗎？。在轉進都會公園，大家在賽道旁加油，一起歡呼衝刺，真讓我感動，有你們真好！

最後幾百公尺很難熬，卻也很開心，一路曬到頭暈，還有最後幾百公尺的上坡，幾乎快耗盡全身能量了，幸好有大家幫忙給我完賽的能量，才能完成這場賽事。

天氣熱，跑完喝冰麥香就是爽！

好喜歡大家在賽道旁的加油歡呼聲，每個吶喊都讓我感動不已！

排名在哪不重要，重要的是我們在彼此生命中留下了些什麼。

記得前一陣子看到一篇文章『跑友可以成為人生摯友的五個原因』，裡面提到關於跑友們互相鼓勵支持、一起共患難的過程，會成為彼此生命中的重要夥伴，經歷這場賽事之後，深感跑步真得拉近我們之間的距離，相信在下個20年與下下個20年後，我們仍會記得大家共同努力的時光。

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