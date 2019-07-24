親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
棒協賽事特報
台將征戰日職
籃球
綜合
路跑

走私菸品 國安局少校吳宗憲、張恒嘉收押

運動筆記小貓兩三隻過五關-好硬的山路半馬20190721_361°x二水馬全馬官方訓練營_基礎期W2
健行筆記加里山孤雞行上山避暑去 : 鵝公髻山 1579M
NBA2019夏季聯賽- 灰熊 vs. 灰狼 (7月16日)2019夏季聯賽- 灰狼 vs. 籃網 (7月15日)

賽事心得／好硬的山路半馬 小貓兩三隻過五關

2019-07-24 09:21運動筆記 Mint Black

今天又手滑去接了一個比賽，買完後看到高度表，覺得…You gotta be shitting me. 難怪原po說她沒練不敢跑，真是明智的決定。實際跑這場馬，大概比杉林溪硬一點點，怎麼會這麼硬啦！高度表沒有騙人。起跑就是一個下坡後急轉直上變陡坡，又不是我的比賽所以就採先前擬好的策略，上坡開走，下坡開衝。嗯嗯完全沒有羞恥心的問題。139這附近好多密徑，從下坡下到深的妳發寒的谷底，到上坡上到完全放棄不想跑的地步。 地點之偏僻如果犯案也不會有人發現😱下坡時我還跟麒麟說不要跑我後面等等煞不住把我像保齡球撞到山谷去怎麼辦，要就跑小勛後面撞到他比較保險。對，就是有這麼陡。

分享

不要害羞，走就對了

路上的補站很簡易就水跟運動飲料還有不冰的沙士，志工感覺很relax人數快比選手多了？一路上陰天加樹蔭跑起來是蠻舒服的，可是我心情不舒服啊，爬坡好累😭😭

後來遇到一個跑錯路的11k女總1，她前面沒人跑到半馬組來整盤去了了還自嘲賺了21k.遇到很多攝影師開始在後面厭世路段出現只能又打起精神笑一下。不過也有機會跟各位大師聊一下，還有一位說他拍我拍最多給我看相機螢幕，哇~好像不錯，開始很期待。

就這樣整路精彩，直到有人下坡腳尖說兔的很痛(不是我)，大家就慢慢跑回玄門宮吃流水飲料席。走這麼大看到成績單還女總7(取8)我也是無言了，趕緊跟主辦說我是代跑的把名額讓出去。原來這場完全沒獎金難怪高手不來🤣最後結論，如果妳想害誰就推他來跑這場吧，絕對給他很好看，哈哈。

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 第二周基礎訓練

2019-07-23 09:33

跑馬拉松比你想的容易 29日開講

2019-07-23 00:14

2019 全國 EMBA 馬拉松 水清木華不見不散

2019-07-22 10:03

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 一起跑的日誌

2019-07-22 09:52

訓練心得／戀戀二水馬全馬訓練營 感受團練氛圍

2019-07-22 09:49

帶小比旅跑台灣／潭水觀音媽路跑 有跑有保庇

2019-07-22 09:38

賽事心得／函館馬成功的城市行銷 感謝馬尾妹陪跑

2019-07-21 18:02

跑鞋評測／滿滿能量 讓你無憂踩踏的時尚慢跑鞋

2019-07-21 17:52

跑鞋評測／讓你帥到不行 高級懶人鞋新推薦

2019-07-21 16:40

跑鞋評測／第一次開箱PUMA 彈速與美感兼具的科技跑鞋

2019-07-21 16:33

報名資訊／2019彰化縣政府馬拉松嘉年華 開放報名

2019-07-20 06:00

賽事心得／澳洲黃金海岸馬 努力和堅持會在生命中出現

2019-07-20 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑2

2019-07-19 06:00

ADA 慈善聖誕路跑 大家一起來做公益！

2019-07-19 06:00

跑步知識／跑者該如何看待跑步機呢？

2019-07-19 06:00

跑步知識／耐不住高溫？簡單幾招讓你在炎夏更持久

2019-07-19 06:00

訓練心得／安道爾 100 mile 越野賽 賽前試跑

2019-07-18 06:00

跑步知識／光憑跑步就能賺錢養家 有這麼好的事？

2019-07-18 06:00

跑步小品／沉澱過後 開始振作

2019-07-18 06:00
看更多

熱門文章

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

2019-07-23 09:45

無預警！亞洲國際花式滑冰經典賽 台灣主辦權被取消

2019-07-23 20:52

NBA／哈里斯、比爾退出 美國隊世界盃星光黯淡

2019-07-23 11:23

NBA／毀約馬刺、拒絕快艇 莫里斯：我的決定

2019-07-23 16:08

NBA／名嘴談聯盟前5強組合 浪花兄弟只排第2

2019-07-23 18:31

日本羽賽／球后保衛戰 戴資穎直落二開紅盤

2019-07-23 16:59

NBA／美國隊徵召受阻 華克、米道頓願打世界盃

2019-07-23 18:12

NBA／超級球星齊聚大城市 唐斯直言更愛北大荒

2019-07-23 12:29

NBA／留比爾陷僵局 巫師強調不續約也不交易

2019-07-23 10:27

中職／班華德遭悍將攔胡 獅隊再找MLB資歷左投

2019-07-23 16:00

羽球／奪冠背後有洋蔥 周天成兌現罹癌球迷承諾

2019-07-23 12:55

MLB／王維中連2天登板 對太空人中繼2局無失分

2019-07-23 11:19

MLB／雙城「三殺」洋基 大聯盟本季第二次

2019-07-23 09:40

NBA／新球季充滿信心 唐西奇：我們會進季後賽

2019-07-23 11:02

王維中球路遇亂流 壘包精算師背後的出賽危機

2019-07-24 07:00

NBA／記者爆雷納德舅舅好貪：跟球隊要房又要車

2019-07-23 18:19

中職／林安可穿77號 530萬簽約金當「傑尼獅」

2019-07-23 14:45

MLB／洛磯戰績直直落 當家核彈頭成熱門籌碼

2019-07-23 15:45

NBA／西蒙斯投籃影片流出 三分後仰出手樣樣來

2019-07-23 17:38

中職／沒放棄投球 林安可盼未來以二刀流旅外

2019-07-23 15:36

MLB／不滿主場外野太遠 老虎外野手：是個笑話

2019-07-23 11:17

中職／明星賽得分最多 彭政閔告別秀紀錄一堆

2019-07-23 16:24

NBA／傳聞玩弄「綠衫軍」高層 霍福特：太荒謬

2019-07-23 19:33

MLB／全聯盟第一隊 白襪加裝一、三壘側護網

2019-07-23 12:35

NBA／派大星穿上腳 厄文新鞋走海綿寶寶風

2019-07-23 19:17

中職／陳子豪轟3響砲 象20:5大勝猿

2019-07-23 23:28

哈登歐洲步、柯瑞大號3分 小孩應該提早學嗎？

2019-07-24 07:00

世泳賽／仰泳賽事出包 選手單獨重賽喊不公平

2019-07-23 14:22

中職／林智勝只差張泰山18轟 年紀大了不想硬拚大支

2019-07-23 19:20

MLB／高史密特滿貫轟痛打海盜 跑壘罕見振臂揮舞

2019-07-23 16:41

MLB／柯爾200K史上次快 艾瓦瑞茲打點破紀錄

2019-07-23 11:53

世泳賽／霍頓拒領獎抗議 孫楊：不尊重中國

2019-07-23 14:30

中職／兄弟狂攻20分屠猿 陳子豪兩次3轟追平陳金鋒

2019-07-23 23:00

MLB／今日戰績表 沙胖被打爆洋基不敵雙城

2019-07-23 16:04

日本羽賽／廖蘇配無緣逆轉 戴資穎拚開胡

2019-07-23 14:56

日職／軟銀、羅德九轟大混戰 陳冠宇中繼兩局失1分

2019-07-23 20:42

棒球／東岸聯盟27日開打 地主綺麗珊瑚等八隊交戰

2019-07-23 10:32

MLB／天使史凱格斯驟逝 數百親友送最後一程

2019-07-23 16:42

日本羽賽／力保球后頭銜 小戴輕鬆闖頭關

2019-07-23 23:33

中職／兄弟練習生傳奇 讚嘆吳昇峰、感嘆王勁力

2019-07-24 09:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top