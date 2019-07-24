賽事心得／好硬的山路半馬 小貓兩三隻過五關

2019-07-24 09:21 運動筆記 Mint Black



今天又手滑去接了一個比賽，買完後看到高度表，覺得…You gotta be shitting me. 難怪原po說她沒練不敢跑，真是明智的決定。實際跑這場馬，大概比杉林溪硬一點點，怎麼會這麼硬啦！高度表沒有騙人。起跑就是一個下坡後急轉直上變陡坡，又不是我的比賽所以就採先前擬好的策略，上坡開走，下坡開衝。嗯嗯完全沒有羞恥心的問題。139這附近好多密徑，從下坡下到深的妳發寒的谷底，到上坡上到完全放棄不想跑的地步。 地點之偏僻如果犯案也不會有人發現😱下坡時我還跟麒麟說不要跑我後面等等煞不住把我像保齡球撞到山谷去怎麼辦，要就跑小勛後面撞到他比較保險。對，就是有這麼陡。

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不要害羞，走就對了

路上的補站很簡易就水跟運動飲料還有不冰的沙士，志工感覺很relax人數快比選手多了？一路上陰天加樹蔭跑起來是蠻舒服的，可是我心情不舒服啊，爬坡好累😭😭

後來遇到一個跑錯路的11k女總1，她前面沒人跑到半馬組來整盤去了了還自嘲賺了21k.遇到很多攝影師開始在後面厭世路段出現只能又打起精神笑一下。不過也有機會跟各位大師聊一下，還有一位說他拍我拍最多給我看相機螢幕，哇~好像不錯，開始很期待。

就這樣整路精彩，直到有人下坡腳尖說兔的很痛(不是我)，大家就慢慢跑回玄門宮吃流水飲料席。走這麼大看到成績單還女總7(取8)我也是無言了，趕緊跟主辦說我是代跑的把名額讓出去。原來這場完全沒獎金難怪高手不來🤣最後結論，如果妳想害誰就推他來跑這場吧，絕對給他很好看，哈哈。